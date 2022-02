Phái đẹp Hàn dùng những sản phầm gì để chống lại lão hóa và nếp nhăn tuổi tác?

Bước qua ngưỡng tuổi 30, làn da của chị em bắt đầu xuất hiện rất nhiều những dấu vết lão hóa. Những vết tích này có thể xuất hiện trên trán, khóe mắt và quanh miệng của bạn vì nhiều lý do, nhưng bất kể nguyên nhân của chúng là gì, chăm sóc da đúng cách có thể giúp trì hoãn sự xuất hiện thêm của nếp nhăn và làm mềm những vết tích đã cũ.

Để không phải nghĩ tới việc chi đến vài triệu để tiêm (collagen, HA...) làm mờ nếp nhăn giúp da căng bóng, thì ngay từ bây giờ các nàng nên có những bước chăm sóc phù hợp để cải thiện vấn đề này.

Với vết chân chim, nếp nhăn đuôi mắt

Vết chân chim là những đường hình chữ V hiện lên ở đuôi mắt. Các vết chân chim cũng có thể trở nên nghiêm trọng hơn do tác hại của ánh nắng mặt trời, đó là lý do tại sao việc bôi kem chống nắng mỗi ngày là vô cùng quan trọng.

Tuy nhiên, chỉ kem chống nắng là không đủ để giữ cho vùng da quanh mắt của bạn khỏe mạnh và mịn màng. Vì nheo mắt hoặc tiếp xúc với ánh sáng chói có thể khiến các vết tích này hằn sâu hơn, nên điều quan trọng là bạn phải tự chăm sóc sức khỏe cho đôi mắt của mình.

Mặt nạ dưỡng mắt Benton Snail Bee Ultimate Hydrogel

Ngoài kem chống nắng, bạn cần chăm chỉ dưỡng mắt mỗi ngày. Miếng dán mắt Benton Snail Bee Ultimate Hydrogel với chiết xuất từ rong biển sẽ làm dịu mệt mỏi và cấp nước đầy đủ cho vùng da quanh mắt, chất nhầy ốc sên cũng giúp cấp và giữ ẩm cho làn da, từ đó làm đầy và làm mờ các nếp nhăn đã hình thành ở đuôi mắt.

Nếp nhăn trên trán

Những nếp nhăn này bắt đầu như những đường mờ trên trán, nhưng nếu đã ăn sâu vào trong vĩnh viễn nếu không có biện pháp ngăn ngừa.

Tẩy da chết với AHA là một cách tuyệt vời để làm mềm các nếp nhăn trán và mang lại cho làn da vẻ mịn màng hơn. I Met You's Birch Milk Refining Toner với các axit glycolic và lactic sẽ giúp bạn làm mờ nếp nhăn và giải quyết mụn trứng cá.

Kết hợp kem chống nắng hàng ngày kết hợp các sản phẩm có chứa chất chống oxy hóa, như vitamin A và vitamin C..., sẽ giúp làn da của bạn tự bảo vệ chống lại các gốc tự do - một trong những tác nhân khiến nếp nhăn in hằn trên da bạn.

Khi bạn nhận thấy các nếp nhăn trên trán bắt đầu xuất hiện, hãy thử Neogen Bio-Peel Gauze Peeling Wine. Đây là một sản phẩm nổi tiếng giúp làm mịn các nếp nhăn, vì nó kết hợp sức mạnh của tẩy da chết AHA với các đặc tính chống oxy hóa của resveratrol, một thành phần tự nhiên được tìm thấy trong rượu vang giúp chống lại các gốc tự do.

Rãnh cười quanh miệng

Vùng da quanh miệng có nhiều biểu cảm nên theo lẽ tự nhiên rất dễ lộ rõ nếp nhăn nếu không được chăm sóc đúng cách.

Giữ đủ nước là bước quan trọng để hạn chế cho những nếp nhăn này ở mức tối thiểu, vì vậy hãy cố gắng uống nhiều nước trong thói quen hàng ngày của bạn và cố gắng ăn các loại thực phẩm tăng cường hydrat hóa như rau diếp, dưa hấu, dưa chuột, bông cải xanh và dứa...

Son & Park Beauty Water chứa chiết xuất từ vỏ cây liễu và đu đủ giúp nhẹ nhàng cuốn đi các tế bào chết trên da, giúp da chuẩn bị để hấp thụ tốt hơn các bước dưỡng ẩm sau đó.

Các nếp nhăn sẽ càng rõ nét hơn nếu bạn có làn da khô. Điều quan trọng phải làm lúc này là tẩy tế bào chết nhẹ nhàng và cần đảm bảo rằng độ ẩm trong da được bổ sung đầy đủ.

Sau khi tẩy tế bào chết, hãy thử tiếp theo với serum dưỡng ẩm và tăng sinh collagen. Theo thời gian, da của chúng ta mất đi collagen một cách tự nhiên - loại protein giữ cho da săn chắc và căng mọng, nhưng một số thành phần nhất định có thể giúp kích thích tăng sinh collagen.

Klairs Freshly Juiced Vitamin C Drop

Hãy tìm các sản phẩm có chứa retinol, dầu hoa hồng hoặc vitamin C tăng cường collagen, ví dụ như Klairs Freshly Juiced Vitamin C Drop: loại ampoule làm sáng và căng mọng này cũng chứa niacinamide - một trong những thành phần trẻ hóa da rất hiệu nghiệm.

Laneige Perfect Renew Retinol Eye Cream

Hay một tuýp retinol nhẹ nhàng Laneige Perfect Renew Retinol Eye Cream ngăn ngừa lão hóa cho cả vùng da quanh mắt và da mặt, nhờ có retinol nguyên chất và 5 loại HA dưỡng ẩm chống lão hóa, dần dần nếp nhăn tuổi tác sẽ được làm mờ, trả lại cho bạn làn da mịn màng như ý muốn.

