Chuyên gia cảnh báo: Dùng Vitamin C mà thiếu bước này thì da khó mà đẹp lên!

Vitamin C và Hyaluronic acid là hai thành phần "ngôi sao" trong chu trình chăm sóc da. Sự kết hợp của bộ đôi này mang lại hiệu quả vượt trội cho làn da khỏe mạnh, căng mọng và tươi trẻ.

Vitamin C và Hyaluronic acid, hai cái tên quen thuộc trong thế giới skincare. Nhưng liệu bạn đã biết rằng chúng còn là một cặp đôi hoàn hảo cho làn da? Dù là người mới bắt đầu hay đã dày dạn kinh nghiệm chăm sóc da, việc xác định các thành phần có thể kết hợp cùng nhau đôi khi cũng khá khó khăn. Tin vui là nếu bạn đang tìm kiếm một làn da khỏe mạnh, đủ ẩm và trẻ trung, hãy cân nhắc việc kết hợp hai thành phần này vào chu trình làm đẹp của mình ngay lập tức.

Để hiểu rõ hơn về lý do tại sao, chúng ta sẽ cùng lắng nghe chia sẻ từ hai chuyên gia da liễu hàng đầu về mọi điều bạn cần biết về bộ đôi dưỡng da đình đám này. Bài viết sẽ cung cấp thông tin về lợi ích riêng của từng thành phần, cũng như cách kết hợp chúng hiệu quả nhất trong chu trình chăm sóc da.

Gặp gỡ các chuyên gia Bác sĩ Richard Lucariello, MD, là bác sĩ da liễu và bác sĩ phẫu thuật Mohs được chứng nhận tại Waccamaw Dermatology.

Bác sĩ Hannah Kopelman, MD, là bác sĩ da liễu được chứng nhận tại Kopelman Aesthetic Surgery.

Vitamin C là gì?

"Vitamin C, hay còn gọi là axit ascorbic, là một chất chống oxy hóa mạnh mẽ, bảo vệ da khỏi các gốc tự do gây ra bởi tia UV và ô nhiễm", Bác sĩ Hannah Kopelman (Kopelman Aesthetic Surgery) cho biết. "Nó cũng ức chế sản xuất melanin, giúp làm sáng da và giảm tình trạng tăng sắc tố."

Vitamin C có mặt trong nhiều sản phẩm chăm sóc da khác nhau, nhưng phổ biến nhất là ở dạng serum. Theo Bác sĩ Kopelman và Bác sĩ Richard Lucariello (Waccamaw Dermatology), một số lợi ích của vitamin C trong chăm sóc da bao gồm:

Bảo vệ da khỏi các gốc tự do.

Ngăn ngừa và giảm thiểu tác hại của ánh nắng mặt trời.

Làm sáng da.

Cải thiện kết cấu da.

Làm đều màu da và giảm các vết thâm nám bằng cách ức chế sản xuất melanin dư thừa.

Giảm quầng thâm dưới mắt.

Hỗ trợ quá trình tổng hợp collagen tự nhiên của da, giúp giảm sự xuất hiện của nếp nhăn và vết chân chim.

Khi bắt đầu sử dụng vitamin C, Bác sĩ Kopelman khuyên bạn nên chọn sản phẩm có nồng độ vitamin C khoảng 10-15%. Điều này giúp da bạn làm quen với thành phần trước khi chuyển sang nồng độ cao hơn.

Hyaluronic Acid là gì?

Hyaluronic acid là một thành phần chăm sóc da phổ biến khác, được biết đến như một "cỗ máy" cấp ẩm. "Nó hoạt động như một chất hút ẩm, hút nước từ môi trường xung quanh lên bề mặt da giống như một miếng bọt biển", Bác sĩ Lucariello nói. "Các phân tử Hyaluronic acid có thể giữ nước gấp 1.000 lần trọng lượng của chúng, khiến chúng đặc biệt hiệu quả trong việc dưỡng ẩm cho da."

Một số lợi ích mà mọi người có thể đạt được khi sử dụng Hyaluronic acid bao gồm:

Cấp ẩm cho da, giúp cải thiện kết cấu da, làm cho da trông mềm mại và mịn màng hơn.

Bảo vệ hàng rào bảo vệ da và ngăn ngừa mất nước.

Giảm sự xuất hiện của nếp nhăn và vết chân chim.

Nhìn chung, Hyaluronic acid là một lựa chọn tốt cho mọi loại da, bao gồm cả những người có làn da nhạy cảm hoặc dễ bị mụn, Bác sĩ Kopelman cho biết.

Lợi ích của việc sử dụng kết hợp

Hyaluronic acid và vitamin C có thể là một bộ đôi cực kỳ hiệu quả trong chu trình chăm sóc da của bạn. Bác sĩ Kopelman giải thích: "Chúng bổ sung cho nhau rất tốt, vitamin C cung cấp khả năng chống oxy hóa và làm sáng da, trong khi Hyaluronic acid đảm bảo da luôn được cấp ẩm sâu".

Bác sĩ Lucariello chỉ ra rằng khi Hyaluronic acid và vitamin C được sử dụng kết hợp, chúng tạo ra hiệu ứng hiệp đồng, tăng cường hiệu quả của mỗi thành phần. Bác sĩ Lucariello nói: "Khi vitamin C và Hyaluronic acid được kết hợp, chúng tạo ra một bộ đôi mạnh mẽ mang lại kết quả vượt trội so với việc sử dụng riêng lẻ. Do đặc tính chống lão hóa mạnh mẽ, các thành phần này bổ sung cho nhau một cách hiệu quả, dẫn đến những cải thiện đáng kể và lâu dài cho sức khỏe và vẻ ngoài của làn da".

Cách sử dụng chúng cùng nhau

Sau khi làm sạch da mặt, hãy bắt đầu bằng cách thoa serum vitamin C, giúp bảo vệ da khỏi tác hại của môi trường suốt cả ngày. Sau đó, bạn có thể tiếp tục với serum Hyaluronic acid để khóa ẩm, Bác sĩ Kopelman gợi ý.

Bạn không chắc nên sử dụng mỗi loại bao lâu một lần? Bác sĩ Kopelman giải thích: "Vitamin C có thể được sử dụng hàng ngày và Hyaluronic acid có thể được sử dụng cả sáng và tối. Sau khi thoa serum, hãy sử dụng kem dưỡng ẩm để khóa ẩm và luôn kết thúc bằng kem chống nắng vào buổi sáng để bảo vệ da khỏi tác hại của tia UV".

Kết luận

Hyaluronic acid và vitamin C đều có thể giúp cải thiện sức khỏe và vẻ ngoài của làn da theo nhiều cách. Hyaluronic acid cung cấp một lượng lớn độ ẩm, trong khi Vitamin C bảo vệ da khỏi các gốc tự do, làm chậm các dấu hiệu lão hóa da và làm đều màu da. Theo các bác sĩ da liễu, bạn không chỉ có thể sử dụng cả hai thành phần này trong chu trình chăm sóc da của mình mà còn được khuyến khích làm như vậy. Nếu bạn quyết định thử, hãy bắt đầu với serum vitamin C và sau đó là hyaluronic acid. Nếu bạn không chắc chắn liệu một trong hai thành phần chăm sóc da này có phù hợp với mình hay không, hãy tham khảo ý kiến của bác sĩ da liễu được chứng nhận để tìm hiểu thêm.