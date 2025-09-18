Chụp ảnh mặt mộc hàng ngày trong 1 tháng uống collagen, có điểm này trên mặt thay đổi mà tôi thấy rõ

Tôi vốn không phải kiểu người dễ bị “dụ mua” sản phẩm, nhưng lần này thì khác. Sau khi xem quá nhiều review, tôi quyết định thử dòng nước uống collagen peptide Yep – sản phẩm nhỏ gọn trong lọ hồng xinh xắn, thuộc thương hiệu con của BY-HEALTH, một tên tuổi lớn trong ngành thực phẩm bổ sung.

Ấn tượng ban đầu

Bao bì hồng pastel, nhỏ gọn chỉ 30ml/lọ, đóng gói thành hộp tiện lợi, vừa đẹp vừa dễ mang theo. Ngay từ lần cầm trên tay, tôi thấy có chút “sang chảnh” – kiểu như vừa là thực phẩm chức năng, vừa như một món đồ lifestyle dành riêng cho phái nữ.

Thành phần nổi bật

Điểm khiến tôi quyết định thử chính là bảng thành phần. Mỗi lọ chứa 6000mg collagen peptide phân tử nhỏ, được quảng cáo là dễ hấp thụ hơn. Ngoài ra, sản phẩm còn có thêm yếu tố GAGs – thành quả nghiên cứu được so sánh như “Bosein”, giúp tăng khả năng nâng đỡ và cải thiện độ săn chắc của da. Đây cũng là điểm khác biệt so với nhiều loại collagen uống khác trên thị trường.

Trải nghiệm sau 1 tháng

+ Tôi uống đều đặn mỗi tối trước khi đi ngủ, gần như không bỏ ngày nào. Vị ngọt dịu, hơi giống nước trái cây, không khó uống như tôi từng lo.

+ Sau 2 tuần, tôi thấy da bớt xám xịt khi để mặt mộc, cảm giác tươi tắn hơn.

+ Sau 4 tuần, phần gò má có vẻ căng hơn, trang điểm cũng “ăn phấn” hơn. Dù chưa phải là thay đổi thần kỳ, nhưng tôi cảm nhận rõ sự cải thiện.

Tất nhiên, tôi hiểu collagen không phải “uống là đẹp ngay”. Đây là hành trình dài hạn, nhưng sự thay đổi nhỏ này khiến tôi có thêm động lực để kiên trì.

Nếu bạn muốn tìm một loại collagen peptide vừa dễ uống, vừa có nghiên cứu bài bản thì Yep là lựa chọn đáng cân nhắc. Còn nếu kỳ vọng hiệu quả tức thì thì sẽ dễ thất vọng. Với tôi, trải nghiệm một tháng vừa rồi đủ để tôi quyết định sẽ tiếp tục gắn bó thêm ít nhất vài tháng nữa để xem kết quả dài hạn ra sao.

