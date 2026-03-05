Chơi lớn như hotmom Bảo Ngọc, đầu tư cho bé Ting Ting một khu vui chơi riêng trong nhà, còn đặt theo tên ái nữ

Ái nữ nhà hot mom Bảo Ngọc – bé Ting Ting, từ lâu đã quen mặt với cộng đồng mạng nhờ cuộc sống chuẩn "rich kid" khiến nhiều người trầm trồ. Nổi tiếng là một hotmom cực kỳ cưng chiều con gái, Bảo Ngọc không ngần ngại mạnh tay chi tiền để đầu tư váy áo, phụ kiện cho bé Ting Ting.

Trên trang cá nhân, Bảo Ngọc từng không ít lần khoe tủ đồ "hoành tráng" của con gái với đủ loại váy công chúa, đồ thiết kế, phụ kiện xinh xắn được phối đồng bộ. Điều khiến dân tình choáng ngợp là có những bộ trang phục mua về vẫn còn nguyên mác, hoặc chỉ mới mặc chụp ảnh đúng một lần đã được mẹ pass lại.

Với Bảo Ngọc, việc đầu tư cho con không chỉ để bé luôn xuất hiện chỉn chu, đáng yêu mà còn là cách lưu giữ những khoảnh khắc tuổi thơ thật đẹp của con gái.

Mới đây, hotmom Bảo Ngọc tiếp tục hé lộ một khoảnh khắc "xứng danh ái nữ" của bé Ting Ting khiến cộng đồng mạng xuýt xoa. Trong không gian sống của gia đình, bố mẹ đã dành riêng cho cô bé một khu vui chơi tại gia và đặt tên vô cùng đáng yêu: Ting Ting House. Chỉ nghe tên thôi cũng đủ thấy mức độ cưng chiều mà bé nhận được.

Khu vui chơi trong nhà của bé Ting Ting - con gái hotmom Bảo Ngọc.

Bên trong Ting Ting House là cả một "thiên đường tuổi thơ" thu nhỏ. Từ nhà bóng đầy sắc màu, cầu trượt xoắn ốc nổi bật, nhà mô hình bằng gỗ xinh xắn cho đến hệ thống kệ đồ chơi được sắp xếp gọn gàng. Các trò chơi vận động, đồ chơi phát triển tư duy đều được chuẩn bị đầy đủ, tạo nên một không gian vừa vui nhộn vừa an toàn cho bé thỏa sức khám phá mỗi ngày.

Nhìn vào cách Bảo Ngọc đầu tư cho con gái, nhiều người không khỏi ngưỡng mộ. Không chỉ chăm chút ngoại hình với tủ đồ "khủng", cô còn chú trọng phát triển thể chất và tinh thần cho bé thông qua một không gian vui chơi riêng biệt, bài bản. Có thể nói, bé Ting Ting đúng chuẩn "ái nữ nhà giàu", lớn lên trong sự yêu thương và điều kiện đủ đầy mà bố mẹ dành trọn.

Về Bảo Ngọc, cô được biết đến là một hotmom nổi tiếng trên mạng xã hội, sở hữu lượng người theo dõi lớn nhờ hình ảnh cuộc sống gia đình sang chảnh, gu thời trang tinh tế và cách nuôi dạy con hiện đại và khéo léo.

Mẹ Bảo Ngọc dỗ cực khéo khi em bé Ting Ting khóc nhè.

Bảo Ngọc thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên con gái, từ những buổi đi chơi, du lịch đến các set đồ được chuẩn bị kỹ lưỡng cho bé Ting Ting. Chính sự chỉn chu và chịu chi ấy đã giúp cô ghi dấu ấn mạnh mẽ trong cộng đồng các bà mẹ bỉm sữa.