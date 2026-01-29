Vừa "đập hộp" 4 bộ váy BÉ CÚP BÔNG, hotmom Bảo Ngọc vội đưa con gái đi chụp ảnh Tết, biểu cảm của ái nữ chiếm spotlight

Trước thông tin "vỡ trận order" suốt từ tháng 11/2025, vậy mà hotmom Bảo Ngọc vẫn kịp đặt hàng 4 mẫu áo dài phiên bản 2026 của BÉ CÚP BÔNG cho ái nữ Ting Ting (tên ở nhà của con gái cô).

Hotmom đâu tư hẳn 4 bộ: Bộ Phấn Lĩnh, váy Chu Loan, áo dài Đan Lĩnh, thậm chí có cả bộ váy Y Long - mẫu mà ái nữ HH Đỗ Mỹ Linh từng diện. Trong đó, chiếc mấn đội đầu màu hồng được cô nhờ bạn bay ra Hà Nội theo hạng vé thương gia, xách tay trực tiếp để đảm bảo giữ phom dáng của chiếc mấn.

Vừa kịp khoe tậu 4 bộ váy Bé Cup Bông xinh xắn khiến hội mẹ bỉm xôn xao, hotmom Bảo Ngọc đã nhanh chóng cho bé Ting Ting lên đồ, chụp ngay một bộ ảnh Tết cho "nóng máy". Những đoạn clip lên đồ cho Ting Ting với váy áo sặc sỡ đậm không khí Tết, khiến "trào lưu BÉ CÚP BÔNG" càng hot hơn bao giờ hết.

Biểu cảm hài hước, đáng yêu của bé Ting Ting khi được mẹ Bảo Ngọc đưa đi chụp ảnh Tết.

Thế nhưng điều khiến dân tình không thể nhịn cười lại không nằm ở trang phục mà chính là biểu cảm của bé Ting Ting. Không tạo dáng bánh bèo hay cười tươi như mong đợi, cô nhóc lại liên tục lộ vẻ mặt "khó ở", hờn dỗi... khi thì cau mày, lúc lại bĩu môi cực mạnh, đúng kiểu "mẹ thích là được, con không quan tâm".

Loạt ảnh vừa đăng tải đã nhanh chóng hút tương tác, cư dân mạng để lại hàng loạt bình luận thích thú: "Xem mà cười xỉu", "Biểu cảm này mới là điểm nhấn"... Có thể nói, dù chưa hợp tác lắm trong buổi chụp hình Tết, nhưng Ting Ting vẫn vô tình trở thành "nhân vật chiếm spotlight", mang về một mùa Tết rộn ràng tiếng cười cho gia đình và hội mẹ bỉm đang háo hức săn lùng váy áo của BÉ CÚP BÔNG.

Hậu trường chụp ảnh Tết hài hước của mẹ Bảo Ngọc và bé Ting Ting.

Nhìn những khoảnh khắc hậu trường, không ít mẹ bỉm phải bật cười đồng cảm khi thấy Bảo Ngọc vất vả đủ đường để dỗ dành bé Ting Ting hợp tác chụp hình. Từ gọi tên, làm trò cho đến năn nỉ ngọt ngào, tất cả chỉ để đổi lại vài giây con chịu đứng yên trước ống kính. Đằng sau bộ ảnh Tết lung linh là cả một "cuộc chiến" quen thuộc mà hội mẹ bỉm nào cũng từng trải qua, xem mà chỉ biết thở dài rồi mỉm cười: đúng là làm mẹ, ai cũng như ai.