Chinos - Chiếc quần đàn ông vơ đại, mặc vội vẫn đẹp trai, chồng bạn đã có chưa?

Chinos từng có một thời kỳ khá… lận đận về danh tiếng. Nhiều người nhớ đến chúng qua hình ảnh những chiếc quần màu hồng cá hồi trong các buổi dã ngoại từ thiện, hoặc những chiếc quần bó sát khó thở của các anh chàng công nghệ trong phòng họp startup. Nhưng vài năm gần đây, các nhà thiết kế đã khéo léo đưa chinos trở lại sân khấu thời trang nam với diện mạo mới mẻ hơn, gọn gàng hơn và thực tế hơn. Và khi nhìn lại, người ta nhận ra một điều đơn giản: đây vốn dĩ luôn là một trong những chiếc quần hữu dụng nhất mà đàn ông có thể sở hữu.

Nếu jeans mang tinh thần bụi bặm, còn quần tây mang vẻ trang trọng, thì chinos nằm ở khoảng giữa. Nó đủ thoải mái để mặc đi chơi, nhưng cũng đủ gọn gàng để bước vào một buổi gặp gỡ lịch sự. Chính sự cân bằng đó khiến chinos trở thành lựa chọn hoàn hảo cho phong cách smart casual mà đàn ông hiện đại theo đuổi.

Điều thú vị là chinos không chỉ có một kiểu duy nhất như nhiều người vẫn nghĩ. Trong thế giới thời trang nam, chiếc quần này được chia thành nhiều phong cách khác nhau. Có những chiếc chinos rất cơ bản, kiểu mà bạn có thể mặc đi làm, đi uống cà phê, hay đi dạo cuối tuần mà không cần suy nghĩ nhiều. Có những chiếc mang hơi hướng workwear với chất vải dày dặn và đường may chắc chắn, phù hợp với những bộ đồ nam tính hơn như áo khoác da hay boots. Và cũng có những phiên bản dressy, được cắt may gọn gàng hơn, đủ lịch sự để phối cùng áo sơ mi và blazer.

Chính vì sự đa dạng đó, chinos có khả năng thích nghi rất tốt với tủ đồ của đàn ông. Một chiếc quần tốt có thể đi cùng áo polo trong ngày làm việc bình thường, đi cùng áo sơ mi khi cần chỉnh tề hơn, hoặc đơn giản là mặc với áo phông trong buổi đi chơi cuối tuần. Nói cách khác, đây là kiểu quần mà bạn có thể vơ đại trong tủ, mặc vội ra ngoài mà vẫn trông ổn.

Một câu hỏi mà nhiều người thường đặt ra là nên chọn chinos dáng slim hay dáng straight. Thực ra câu trả lời phụ thuộc nhiều vào vóc dáng và gu thẩm mỹ cá nhân. Dáng slim ôm gọn hơn một chút và thường thu nhẹ ở phần ống, giúp tổng thể trông gọn gàng và hiện đại. Trong khi đó, dáng straight có khoảng không rộng rãi hơn quanh chân, tạo cảm giác thoải mái khi di chuyển và cũng mang hơi thở cổ điển hơn. Nếu phải chọn một lựa chọn an toàn, straight fit thường là kiểu bền vững lâu dài và ít lỗi mốt hơn.

Một trong những lý do khiến chinos được yêu thích là khả năng phối đồ cực kỳ dễ dàng. Khi muốn lịch sự hơn một chút, chỉ cần kết hợp chinos với áo sơ mi và một chiếc sport coat là đã có ngay phong cách smart casual gọn gàng. Khi muốn thoải mái, áo polo hoặc áo len mỏng là đủ. Ngay cả áo phông cũng có thể đi cùng chinos, miễn là chiếc áo có form đẹp và chất vải đủ dày để giữ dáng.

Chinos cũng là kiểu quần khá dễ tính khi chọn giày. Sneaker trắng luôn là lựa chọn đơn giản và hiệu quả. Loafers mang lại vẻ lịch sự nhưng vẫn thư giãn. Derby giúp bộ đồ trông chỉn chu hơn một chút. Thậm chí trong mùa lạnh, một đôi boots da cũng có thể kết hợp rất ổn với chinos.

Nếu so với quần tây, chinos khác biệt chủ yếu ở chất liệu. Phần lớn chinos được làm từ cotton hoặc cotton twill, loại vải bền và có cấu trúc rõ ràng. Quần tây thường làm từ len hoặc các loại vải mịn hơn, vì thế mang cảm giác trang trọng hơn. Chính sự khác biệt đó khiến chinos mang tinh thần casual hơn, nhưng cũng vì vậy mà nó dễ mặc và dễ phối đồ hơn nhiều.

Nhiều người cũng thắc mắc liệu chinos có lịch sự hơn jeans hay không. Câu trả lời thường là có. Denim vốn gắn với trang phục lao động nên luôn mang một chút cảm giác bụi bặm. Chinos thì gần với quần may đo hơn, nên khi phối cùng áo sơ mi hoặc blazer, nó dễ tạo cảm giác chỉnh chu hơn. Vì thế trong nhiều môi trường làm việc hiện đại, chinos trở thành lựa chọn phổ biến cho những ngày không cần mặc suit.

Khi chọn màu chinos, những gam màu trung tính luôn là lựa chọn an toàn nhất. Navy, xám đậm hay đen phù hợp cho môi trường công việc vì dễ phối đồ và ít gây chú ý. Vào cuối tuần hoặc khi muốn ăn mặc thư giãn hơn, những màu như khaki, olive hoặc stone lại mang đến cảm giác nhẹ nhàng hơn. Beige là màu thú vị nhất vì nó nằm giữa hai thế giới. Tùy cách phối, nó có thể trông casual hoặc lịch sự.

Trong tủ đồ đàn ông, có những món đồ gần như là nền tảng. Một chiếc áo sơ mi trắng tốt, một đôi giày da tử tế, một chiếc blazer vừa vặn. Và trong nhóm quần, chinos gần như đóng vai trò tương tự. Nó không quá phô trương, không chạy theo xu hướng quá nhanh, nhưng luôn có mặt trong những bộ đồ đẹp nhất của đàn ông.

Đôi khi phong độ không nằm ở việc mặc những món đồ quá cầu kỳ. Chỉ cần một chiếc quần đúng, một chiếc áo vừa vặn và một đôi giày sạch sẽ, người đàn ông đã trông khác hẳn. Và nếu phải chọn một chiếc quần để bắt đầu xây dựng tủ đồ, rất nhiều stylist sẽ nói cùng một điều.

Hãy bắt đầu bằng một chiếc chinos.