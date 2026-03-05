3 món đồ khiến đàn ông "quá băm" trông như một cậu nhóc chưa chịu lớn

Và thế là hành trình "trẻ hóa bản thân" bắt đầu.

Đáng tiếc là hành trình này đôi khi đi chệch hướng. Thay vì trông năng động hơn, người ta lại vô tình biến mình thành một phiên bản… sinh viên quá lứa.

Thời trang nam thực ra không quá phức tạp. Nhưng có vài món đồ chỉ cần xuất hiện là khí chất đàn ông trưởng thành bốc hơi ngay lập tức. Dưới đây là ba item điển hình.

Quần jeans rách gối, sờn gấu, bạc phếch như vừa bò qua công trường

Quần jeans là một món đồ tuyệt vời. Nó linh hoạt, nam tính và gần như không bao giờ lỗi mốt.

Nhưng có một dòng jeans mà đàn ông trung niên nên cân nhắc chia tay. Đó là những chiếc quần rách gối, sờn gấu và bạc màu đến mức trông như đã sống qua ba đời chủ.

Kiểu quần này từng rất phổ biến trong văn hóa streetwear và thời trang sinh viên. Một chút rách gối tạo cảm giác bụi bặm, nổi loạn, có chút tinh thần rock.

Ở tuổi 22, điều đó trông rất hợp.

Nhưng ở tuổi 40, chiếc quần rách gối lại mang một thông điệp khác. Nó khiến tổng thể giống như một người đàn ông đang cố gắng chứng minh rằng mình vẫn "ngầu như hồi trẻ".

Vấn đề là phong độ đàn ông trưởng thành thường không nằm ở chỗ rách bao nhiêu lỗ trên đầu gối.

Một chiếc jeans tối màu, form gọn gàng, không quá ôm cũng không quá rộng, gần như luôn khiến người mặc trông chững chạc hơn rất nhiều.

Chỉ cần thay đúng chiếc quần, bạn sẽ thấy sự khác biệt ngay lập tức. Không cần gồng gánh bất kỳ "tinh thần nổi loạn" nào cả.

Các thể loại mũ mão quái dị

Mũ là một phụ kiện thú vị. Một chiếc mũ phù hợp có thể khiến cả bộ đồ trông có cá tính hơn.

Nhưng cũng có những chiếc mũ khiến người ta nhìn vào và tự hỏi: anh đang chuẩn bị đi biểu diễn à?

Đó là những chiếc mũ quá lòe loẹt, đính đá lấp lánh, gắn gai kim loại, hoặc in logo to như bảng hiệu.

Những món đồ kiểu này thường được sinh ra để gây chú ý. Vấn đề là sự chú ý không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với phong cách.

Một người đàn ông trưởng thành đội chiếc mũ đầy kim loại lấp lánh thường tạo cảm giác giống như một ca sĩ hip-hop tập sự hơn là một người đang đi uống cà phê chiều.

Thực ra mũ không hề có lỗi. Một chiếc baseball cap đơn giản, một chiếc mũ len gọn gàng vào mùa lạnh, hay thậm chí một chiếc mũ bucket tối giản đều có thể rất ổn.

Điều cần tránh chỉ là những chiếc mũ quá "ồn ào". Phong cách đàn ông trưởng thành thường hoạt động theo quy tắc ngược lại. Càng tiết chế, càng dễ trông có gu.

Dép lê, dép xốp loẹt quẹt

Có một loại âm thanh mà ai cũng từng nghe. Đó là tiếng dép xốp quẹt quẹt trên sàn.

Âm thanh này thường gắn với 3 nơi: Bãi biển, nhà tắm và nơi boy phố hội họp.

Dép lê, đặc biệt là những đôi dép xốp mềm, rộng và loẹt quẹt, có một năng lực đặc biệt. Nó khiến toàn bộ outfit trông như vừa bước ra khỏi phòng ngủ.

Bạn có thể mặc áo sơ mi đẹp. Có thể đeo đồng hồ xịn. Nhưng chỉ cần thêm một đôi dép xốp, cả tổng thể lập tức chuyển sang chế độ "đi mua mì gói đầu ngõ".

Dép không phải lúc nào cũng sai. Sandal da tối giản hay những đôi slip-on gọn gàng vẫn hoàn toàn ổn cho những ngày cuối tuần.

Nhưng những đôi dép xốp mỏng, mềm và phát ra âm thanh đặc trưng mỗi khi bước đi thường chỉ nên xuất hiện trong hai trường hợp. Ở nhà. Hoặc đi tắm.

Trưởng thành không phải là bỏ hết sự trẻ trung

Sai lầm lớn nhất trong câu chuyện ăn mặc của đàn ông trung niên là nghĩ rằng nếu bỏ những món đồ quá trẻ thì mình sẽ trở nên già nua.

Thực tế lại ngược lại.

Một người đàn ông ăn mặc gọn gàng, tiết chế và vừa vặn thường trông trẻ trung hơn rất nhiều so với một người đang cố gắng níu kéo những xu hướng của tuổi 20.

Thời trang nam sau 35 tuổi không cần phức tạp. Chỉ cần quần không rách gối, mũ không phát sáng và dép không kêu loẹt quẹt.

Chỉ thế thôi. Khí chất đàn ông sẽ tự quay trở lại.