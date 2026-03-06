Những anh chàng hot nhất thế giới đều đi giày ballet hết cả rồi, chồng bạn cũng nên sắm một đôi!

Giày ballet mỏng manh và nữ tính đập tan những định kiến về thời trang nam?

Trong nhiều năm, giày nam gần như luôn đi theo một công thức quen thuộc: đế phải dày, phom phải to và tỷ lệ phải thật "đồ sộ". Một đôi giày dường như cần đủ nặng và đủ lớn để giúp người mang toát lên khí chất mạnh mẽ.

Nhưng trong khoảng một năm trở lại đây, điều đó bắt đầu thay đổi.

Nhiều ngôi sao nam tại châu Âu và Mỹ đang đồng loạt lựa chọn một kiểu giày từng được xem là lãnh địa riêng của phụ nữ: giày ballet flats. Với phom dáng mảnh mai, đế mỏng và cảm giác nhẹ nhàng gần như "không tồn tại trên chân", kiểu giày này đang mở ra một cách nhìn hoàn toàn mới về giày nam.

Từ giày nữ kinh điển đến xu hướng mới của nam giới

Thực ra, giày ballet đã là một biểu tượng của thời trang nữ từ những năm 1940. Tuy nhiên, phải đến các sàn diễn nam Xuân Hè 2020, cánh cửa này mới thực sự mở ra cho nam giới.

Từ đó đến nay, nhiều thương hiệu đã bắt đầu thử nghiệm kiểu giày này trong các bộ sưu tập nam. Bode, Dries Van Noten hay Jil Sander đều đã cho ra mắt những thiết kế ballet flats dành cho đàn ông với đường nét tối giản và cảm giác mang cực kỳ nhẹ.

Điều quan trọng là đây không phải một trò chơi thời trang hay một sự châm biếm. Những đôi giày này được thiết kế với những đường cắt gọn gàng, chất liệu mềm mại và phom dáng thanh mảnh nhằm tái định nghĩa cách đàn ông tiếp cận giày dép.

Ban đầu, xu hướng này còn khá kén người. Nhưng giờ đây, giày ballet nam đã xuất hiện ngày càng nhiều trong phong cách đường phố.

Các nhà mốt lớn đều tham gia cuộc chơi

Nhiều thương hiệu lớn đã nhanh chóng nhập cuộc.

Celine giới thiệu những mẫu giày ballet buộc dây dành cho nam. Officine Générale tạo ra phiên bản tinh tế hơn bằng da lộn dê. Maison Margiela từ lâu cũng đã có những thiết kế Tabi mang DNA của giày ballet.

Thậm chí còn xuất hiện một biến thể thú vị: "sneakerina" – sự kết hợp giữa sneaker và giày ballet. Adidas, Puma, Louis Vuitton và Simone Rocha đều đã thử nghiệm kiểu giày lai này.

Những chi tiết như dây ruy băng, đế mỏng và thân giày mềm mại đang dần trở thành yếu tố mới trong thiết kế giày nam.

Vì sao giày ballet bất ngờ trở nên phổ biến?

Một phần lý do nằm ở sự "mệt mỏi thẩm mỹ". Sau gần một thập kỷ thời trang chạy theo chủ nghĩa tối đa, những thiết kế phóng đại và những đôi sneaker khổng lồ, nhiều người bắt đầu tìm kiếm thứ gì đó đơn giản và tinh gọn hơn.

Giày ballet mang lại đúng điều đó. Chỉ cần thay đổi một đôi giày, tỷ lệ của cả bộ trang phục lập tức trở nên nhẹ nhàng và thanh thoát hơn.

Khi những anh trai hot nhất thế giới đều chọn giày ballet

Những người nổi tiếng cũng đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy xu hướng này.

A$AP Rocky mang giày ballet như một món đồ thường ngày đầy tự nhiên. Harry Styles xuất hiện với giày ballet Prada trong MV Aperture, và tại lễ Grammy 2026 anh tiếp tục chọn một thiết kế của Jonathan Anderson cho Dior.

Jacob Elordi mang giày ballet của Bottega Veneta khi xuất hiện trên chương trình Jimmy Kimmel Live!.

Bad Bunny cũng lựa chọn giày ballet khi tham dự buổi ra mắt phim Happy Gilmore 2, thậm chí còn hợp tác với Adidas để ra mắt một dòng giày mang tên Ballerina.

Tất cả những điều này cho thấy đây không phải một trào lưu nhất thời, mà là dấu hiệu của một sự thay đổi thực sự trong phong cách giày nam.

Một kiểu giày không dễ mang nhưng đầy cá tính

Điểm đặc biệt của giày ballet nằm ở chỗ nó không dựa vào đế dày hay công nghệ phức tạp để gây ấn tượng. Ngược lại, sức hút của nó đến từ phom dáng mảnh mai, thậm chí có chút mong manh.

Chính vì vậy, giày ballet không phải là kiểu giày dễ mang đối với mọi người. Nhưng nếu kết hợp đúng cách, nó có thể trở thành điểm nhấn cực kỳ thu hút cho toàn bộ trang phục.

Sự trỗi dậy của giày ballet cũng phản ánh một thay đổi lớn hơn trong thời trang nam.

Khi đàn ông bắt đầu mặc những bộ suit rộng rãi hơn, chất liệu rủ hơn và phom dáng thoải mái hơn, khái niệm về "giày nam" cũng trở nên linh hoạt hơn trước.

Sự nam tính không còn chỉ gắn với vẻ đồ sộ hay sức mạnh. Thay vào đó, thời trang nam ngày nay cho phép đàn ông thể hiện nhiều sắc thái khác nhau, kể cả sự mềm mại và tinh tế.

Có thể những đôi sneaker đế dày vẫn sẽ tiếp tục tồn tại. Nhưng trong thời đại này, một đôi giày ballet mỏng nhẹ cũng đủ để bộ trang phục của bạn lên tiếng – và đôi khi, đó lại là cách nổi bật nhất giữa đám đông.