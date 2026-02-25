Nam ca sĩ Việt vướng drama bẽ bàng vì quà từ fan: "Vòng tay Rolex" 800 triệu hay món hàng fake để chỉ khoe?

Một drama thời trang của Anh Trai Mason Nguyễn đang được netizen liên tục nhắc đi nhắc lại trên Threads thời gian gần đây. Theo đó, trong một phiên livestream mở quà của người hâm mộ, khoảnh khắc Mason Nguyễn nhận món quà là chiếc vòng tay được cho là khắc tên thương hiệu Rolex đã được tích cực chia sẻ khắp MXH.

Trong video được ghi lại, khi đối diện với món quà, nam rapper nhấn mạnh tên thương hiệu Rolex cùng với đó là thể hiện cảm xúc bất ngờ, thận trọng và e ngại về chiếc vòng này trước khi đeo vào tay. Song, với cách biểu đạt nửa đùa nửa thật, nhiều người bày tỏ sự khó hiểu về quan điểm bên trong của Mason.

Mason Nguyễn và khoảnh khắc nhận được chiếc vòng tay gây tranh cãi (Ảnh chụp màn hình).

Chiếc vòng tay sau đó cũng được một số cư dân mạng đồn đoán có giá bán lên đến 800 triệu đồng - một con số khủng khiến không ít fan hâm mộ không rõ thực hư mang đi "flexing" (khoe khoang). Trái lại, cũng có netizen nhận ra thiết kế này chưa từng tồn tại trong dòng sản phẩm của Rolex, đồng nghĩa với việc nhiều khả năng đây là một món đồ fake. Bên cạnh đó, thái độ của Mason Nguyễn thời điểm đó cũng bị cho là thái quá, khi một số người chỉ ra rằng những món quà nhỏ được Mason unbox nhanh, còn quà đắt tiền thì được mở chậm rãi và được react kĩ lưỡng.

Thực chất, Rolex chưa từng khai thác thiết kế vòng tay kiểu bangle (vòng kiềng cứng). Thương hiệu đồng hồ Thụy Sĩ có một triết lý sản phẩm rõ ràng và hạn chế việc mở rộng sang dòng phụ kiện trang sức xa xỉ tương tự các thương hiệu chuyên về jewelry như Cartier, Tiffany & Co. hay BVLGARI.

Với dòng Rolex accessories, thương hiệu hiện gói gọn trong 2 sản phẩm chính là măng sét (cufflinks) - lấy cảm hứng từ chi tiết đồng hồ gồm logo vương miện, kim giờ, viền răng cưa, có giá bán 172 triệu đồng.

Sản phẩm còn lại là đồng hồ để bàn (desk clock) - phiên bản phóng to của thiết kế Submariner có giá bán 312 triệu đồng. Tất cả đều liên quan đến DNA đồng hồ và không có giá vượt quá 400 triệu đồng.

Dòng phụ kiện Rolex trên website hãng (Ảnh chụp màn hình).

Từ một khoảnh khắc livestream tưởng chừng rất bình thường, câu chuyện nhanh chóng trở thành drama không đáng có cho Mason Nguyễn. Chắc chắn rằng chỉ từng kia luận điểm, không ai có thể khẳng định thái độ rõ ràng của Mason Nguyễn với những món quà từ fan, nhưng chúng cũng đủ để làm "case study" về văn hoá quà tặng giữa fan hâm mộ và thần tượng trong thời đại mới.

Drama lần này của Mason Nguyễn cũng phần nào cho thấy áp lực hình ảnh của người nổi tiếng: chỉ một biểu cảm, một câu nói nửa đùa nửa thật cũng có thể bị mổ xẻ, gán nghĩa và lan truyền với tốc độ chóng mặt. Còn với khán giả nói chung và những cộng động fandom nói riêng, đây có lẽ là lời nhắc nhẹ rằng sự tỉnh táo, kiểm chứng thông tin và nhìn nhận mọi thứ đa chiều luôn cần thiết, đặc biệt khi thời trang và hàng hiệu ngày càng trở thành "điểm nóng" trên mạng xã hội.



