Chiếc vòng thể hiện đẳng cấp hiện tại của Lisa: Kiệt tác gần 50 năm tuổi, có tiền chưa chắc mua được

Trong loạt ảnh mới đây được đăng tải trên trang cá nhân, Lisa tiếp tục khiến người hâm mộ trầm trồ với diện mạo đẹp như tượng tạc. Chỉ là những khoảnh khắc đời thường trong chuyến du lịch, nữ idol vẫn có khả năng biến khung cảnh thành một bộ ảnh thời trang đúng nghĩa. Từ vóc dáng mảnh mai, thần thái cuốn hút cho tới cách lựa chọn trang phục và phụ kiện, tất cả đều cho thấy gu thẩm mỹ ngày càng đẳng cấp của nàng búp bê Thái. Thế nhưng giữa loạt món đồ xa xỉ như đồng hồ Hermès hay túi Goyard, một món phụ kiện tưởng như không quá phô trương lại bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý của giới mộ điệu: chiếc vòng tay hình cá heo.

Điều thú vị nằm ở chỗ, chiếc vòng này hoàn toàn không gây ấn tượng theo cách thông thường của một món đồ xa xỉ. Không kim cương lấp lánh, không logo thương hiệu nổi bật, cũng chẳng có những chi tiết cầu kỳ để lập tức thu hút ánh nhìn. Thay vào đó, thiết kế ghi dấu bằng những đường cong tối giản, mềm mại và vô cùng tinh tế. Đây chính là sáng tạo của Elsa Peretti, một trong những nhà thiết kế trang sức nữ có ảnh hưởng nhất lịch sử ngành trang sức cao cấp.

Không cần logo hay kim cương, chiếc vòng vẫn khiến giới mộ điệu chú ý

Trong thế giới trang sức, có những món đồ chỉ cần nhìn qua là người ta lập tức nhận ra giá trị bởi chúng được phủ kín đá quý hoặc mang logo thương hiệu nổi tiếng. Nhưng cũng có những thiết kế đi theo hướng hoàn toàn ngược lại. Chúng càng tối giản, càng ít phô trương thì càng đòi hỏi người sở hữu phải có gu thẩm mỹ tinh tế mới thực sự cảm nhận được giá trị. Chiếc vòng cá heo mà Lisa lựa chọn thuộc nhóm thứ hai. Thiết kế không cố gắng chứng minh độ giàu có của người đeo, mà tập trung vào hình khối, đường nét và cảm giác chuyển động. Chính sự tối giản này khiến nó có vẻ đẹp vượt thời gian, đồng thời dễ dàng kết hợp với nhiều phong cách khác nhau. Đáng nói, đây không phải một thiết kế mới được ra mắt để chạy theo xu hướng hiện tại. Chiếc vòng được Elsa Peretti sáng tạo từ năm 1979, nghĩa là đã tồn tại gần nửa thế kỷ. Vậy mà khi xuất hiện trên cổ tay Lisa trong những hình ảnh hiện tại, thiết kế vẫn không hề tạo cảm giác cũ kỹ hay lỗi thời.

Elsa Peretti: Khi thiên nhiên trở thành nguồn cảm hứng cho trang sức

Một trong những điều làm nên dấu ấn riêng của Elsa Peretti chính là cách bà nhìn nhận về trang sức. Với nhà thiết kế huyền thoại này, trang sức không nhất thiết phải là công cụ để người phụ nữ phô trương sự giàu có. Thay vào đó, những món đồ đẹp có thể bắt đầu từ những hình ảnh rất gần gũi trong tự nhiên. Một đường cong của khúc xương, hình dáng của giọt nước, đường viền mềm mại của hạt đậu hay chuyển động của một con vật đều có thể trở thành nguồn cảm hứng. Bà biến những hình ảnh tưởng như đơn giản ấy thành những thiết kế có tính điêu khắc cao, vừa gần gũi vừa đầy tính nghệ thuật. Chiếc vòng cá heo của Lisa cũng thể hiện rõ tinh thần này. Thay vì mô phỏng con vật theo cách quá literal, Elsa Peretti tập trung vào đường cong và chuyển động đặc trưng của cá heo khi chúng bật lên khỏi mặt nước. Những đường nét uốn lượn tạo cảm giác như con vật đang chuyển động liên tục, khiến chiếc vòng dù đứng yên trên cổ tay vẫn mang lại cảm giác sống động.

Một thiết kế ra đời từ năm 1979 nhưng vẫn hợp thời trang năm 2026

Điều khiến chiếc vòng trở nên đặc biệt không chỉ nằm ở tuổi đời. Gần 50 năm sau ngày ra mắt, thiết kế vẫn có thể xuất hiện tự nhiên trong một bộ ảnh thời trang năm 2026 mà không hề bị lạc điệu. Thiết kế ôm gọn quanh cổ tay, với những đường cong được tính toán kỹ lưỡng để vừa tạo hiệu ứng thị giác vừa mang lại sự cân đối khi đeo. Không có quá nhiều chi tiết, chiếc vòng vẫn đủ nổi bật nhờ hình khối đặc trưng. Đây chính là kiểu trang sức có thể đồng hành với người sở hữu trong thời gian rất dài mà không phụ thuộc quá nhiều vào một xu hướng nhất thời. Nếu những món phụ kiện theo trend thường chỉ tạo được hiệu ứng trong vài mùa mốt, thì những thiết kế của Elsa Peretti lại có khả năng tồn tại qua nhiều thế hệ. Bởi chúng không dựa vào màu sắc hay chi tiết thời thượng, mà dựa trên những hình dáng cơ bản và vẻ đẹp của cơ thể con người.

Lisa đang cho thấy một cấp độ khác của phong cách xa xỉ

Việc Lisa lựa chọn chiếc vòng cá heo cũng phần nào phản ánh sự thay đổi trong phong cách thời trang của nữ idol. Cô vốn nổi tiếng với khả năng diện đồ hàng hiệu và thường xuyên xuất hiện cùng những món phụ kiện có giá trị cao. Tuy nhiên, thay vì chỉ lựa chọn những món đồ dễ nhận biết, Lisa ngày càng thể hiện sự quan tâm tới những thiết kế mang giá trị nghệ thuật và lịch sử. Đây cũng là cách tiếp cận thường thấy ở những tín đồ thời trang thực thụ. Khi đã sở hữu quá nhiều món đồ xa xỉ, giá trị của một phụ kiện không còn nằm đơn thuần ở mức giá hay độ nhận diện thương hiệu. Một thiết kế có câu chuyện, có lịch sử và mang dấu ấn của một nhà thiết kế huyền thoại đôi khi lại đáng giá hơn nhiều.

Chiếc vòng cá heo gần 50 năm tuổi vì thế không chỉ là một món phụ kiện trên tay Lisa. Nó còn là minh chứng cho sức sống của một thiết kế kinh điển. Có thể một món đồ xa xỉ giúp người ta khoe sự giàu có, nhưng một kiệt tác có lịch sử lại giúp người sở hữu thể hiện gu thẩm mỹ. Và có lẽ đó mới chính là đẳng cấp mà Lisa đang hướng tới: không cần kim cương phủ kín hay logo nổi bật, chỉ một đường cong tinh tế trên cổ tay cũng đủ khiến giới mộ điệu phải dừng lại để tìm hiểu.