Đụng đầm nàng thơ, Lisa khoe lưng ong quyến rũ, Karina kín đáo vẫn đẹp mê

Chẳng hẹn mà gặp, hai nữ idol đình đám Lisa và Karina lại vô tình tạo nên một màn đụng hàng thú vị khi cùng diện một mẫu đầm thướt tha đến từ nhà mốt Guizio. Thiết kế nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi phom dáng dài mềm mại, gam màu trắng tinh khôi cùng những đường dây mảnh chạy vòng qua phần lưng, tạo nên vẻ ngoài vừa nữ tính vừa có chút phóng khoáng. Dù cùng lựa chọn một thiết kế, hai mỹ nhân lại có cách biến tấu hoàn toàn khác biệt, qua đó tạo nên hai hình ảnh thời trang đối lập: Lisa mong manh như nàng thơ mùa hè, trong khi Karina lại ưu tiên sự kín đáo và tiện dụng hơn khi diện váy trong đời thường.

Lisa là người diện thiết kế này trước trong MV "Dream". Với lợi thế vóc dáng mảnh mai, nữ idol gần như không cần thêm quá nhiều chi tiết để khiến bộ váy trở nên nổi bật. Phần dây mảnh phía sau tạo khoảng hở vừa đủ, giúp tôn lên đường nét thanh thoát của phần lưng mà vẫn giữ được cảm giác nhẹ nhàng, bay bổng. Gam màu trắng càng làm nổi bật làn da và vóc dáng của Lisa, trong khi mái tóc vàng đặc trưng giúp tổng thể mang đậm tinh thần mùa hè. Khi đứng dưới ánh sáng, phần váy dài mềm mại chuyển động theo từng bước chân, tạo cảm giác như một nàng thơ bước ra từ khung cảnh nghỉ dưỡng bên bờ biển.

Điểm đáng chú ý trong cách Lisa diện váy nằm ở việc cô giữ cho tổng thể khá tối giản. Không sử dụng quá nhiều phụ kiện, nữ idol tập trung vào chính thiết kế của chiếc váy và vẻ ngoài tự nhiên. Một chút trang điểm trong trẻo, mái tóc vàng buông nhẹ cùng thần thái dịu dàng khiến bộ trang phục mang đến hình ảnh khác hẳn những outfit sân khấu thường thấy của cô. Nếu trên sân khấu Lisa thường gây ấn tượng bằng vẻ sắc sảo, mạnh mẽ thì với thiết kế này, cô lại cho thấy một khía cạnh mềm mại và nữ tính hơn.

Trong khi đó, Karina lại lựa chọn cách diện có phần kín đáo hơn khi xuất hiện tại một lễ hội âm nhạc. Người đẹp mặc mẫu đầm trắng dài của Guizio nhưng kết hợp thêm một chiếc bra quây bằng vải ren ở bên trong. Chi tiết này không chỉ giúp giảm bớt khoảng hở ở phần thân trên mà còn tạo thành một lớp layer thú vị, khiến bộ trang phục trở nên phù hợp hơn với hoàn cảnh ngoài đời. Phần bra ren có chất liệu tương đồng với tinh thần nữ tính của chiếc váy, vì vậy không khiến tổng thể bị nặng nề hay phá vỡ vẻ bay bổng vốn có của thiết kế.

Cách phối đồ của Karina cũng cho thấy sự khác biệt trong tư duy lựa chọn trang phục. Nếu Lisa khai thác triệt để những khoảng hở phía sau để tạo nên hình ảnh quyến rũ, mong manh, Karina lại ưu tiên sự thoải mái và kín đáo. Điều này đặc biệt hợp lý khi cô diện váy tới một lễ hội âm nhạc, nơi người mặc có thể phải di chuyển, đứng lâu hoặc tham gia nhiều hoạt động. Một lớp bra quây vừa giúp trang phục chắc chắn hơn, vừa tạo cảm giác tự tin khi vận động.

Về tổng thể, Karina vẫn giữ được vẻ nữ tính nhờ phom váy dài và màu trắng tinh khôi. Tuy nhiên, sự xuất hiện của lớp áo ren bên trong khiến hình ảnh của cô có phần trưởng thành, kín đáo và đời thường hơn so với Lisa. Nếu Lisa giống một nàng thơ mùa hè với mái tóc vàng và tấm lưng thanh thoát, Karina lại mang đến cảm giác như một cô gái sành điệu đang tận hưởng không khí lễ hội âm nhạc.

Màn đụng hàng này cũng cho thấy sức hút thú vị của một thiết kế tối giản. Cùng một chiếc váy, nhưng chỉ cần thay đổi cách xử lý phần thân trên, kiểu tóc và hoàn cảnh xuất hiện, hai nữ idol đã tạo ra hai phong cách hoàn toàn khác nhau. Lisa biến thiết kế thành một bộ cánh mang màu sắc mộng mơ, trong trẻo, trong khi Karina lại chứng minh rằng những món đồ gợi cảm hoàn toàn có thể được điều chỉnh để trở nên kín đáo và dễ ứng dụng hơn.

Đặc biệt, màu trắng vốn là gam màu rất dễ tạo cảm giác thanh lịch, nhưng cũng đòi hỏi người mặc phải biết cân bằng tỷ lệ. Với thiết kế dài chạm chân và phần dây mảnh phía sau, Lisa lựa chọn cách phối tối giản để giữ được vẻ nhẹ nhàng. Ngược lại, Karina bổ sung thêm lớp ren để tạo chiều sâu cho outfit. Hai cách xử lý đều có ưu điểm riêng và phù hợp với hoàn cảnh mà mỗi người xuất hiện.

Nếu xét về khả năng tạo nên hình ảnh "nàng thơ", Lisa có phần nổi bật hơn nhờ mái tóc vàng, cách trang điểm trong trẻo và tổng thể được xây dựng đồng nhất với tinh thần mùa hè. Còn Karina lại ghi điểm ở khả năng biến một thiết kế có phần táo bạo thành outfit thực tế hơn. Cô không cần để lộ quá nhiều da thịt vẫn giữ được vẻ nữ tính, quyến rũ và thời thượng.

Có thể nói, màn đụng hàng giữa Lisa và Karina một lần nữa chứng minh rằng thời trang không có một công thức duy nhất. Cùng diện một thiết kế, mỗi người đều có thể lựa chọn cách thể hiện phù hợp với cá tính và hoàn cảnh của mình. Lisa mang đến vẻ đẹp mong manh, ngọt ngào như nàng thơ mùa hè, còn Karina lại ghi điểm với cách biến tấu kín đáo, hiện đại. Vậy nếu cùng diện một chiếc đầm Guizio, bạn thấy Lisa hay Karina là người tạo được ấn tượng hơn?