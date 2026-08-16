"Tình trẻ" tin đồn của Lisa: Cao 1m83, visual sáng bừng hút hơn 2,5 triệu fan

Những ngày qua, Blue Pongtiwat trở thành cái tên được người hâm mộ đặc biệt chú ý sau loạt khoảnh khắc thân thiết bên Lisa (BLACKPINK). Đáng nói, mối quan hệ giữa hai ngôi sao được cho là đã tiến thêm một bước khi hai bên gia đình có dịp gặp gỡ, dùng bữa và dành thời gian bên nhau.

Theo những hình ảnh đang được chia sẻ trên mạng xã hội, vào ngày 5/8, gia đình Lisa và Blue Pongtiwat cùng tổ chức sinh nhật muộn cho mẹ nam diễn viên, sau đó tiếp tục đi chơi cùng nhau. Việc hai bên gia đình cùng xuất hiện trong một buổi gặp gỡ thân mật lập tức khiến người hâm mộ đặt dấu hỏi về mối quan hệ của cặp đôi. Tuy nhiên, đến nay Lisa và Blue vẫn chưa công khai xác nhận mối quan hệ tình cảm, những thông tin về chuyện hẹn hò vì vậy vẫn dừng ở mức nghi vấn.

Lisa và Blue Pongtiwat mặn nồng như vợ chồng son khi sang Nhật Bản hẹn hò. (Nguồn: Sina)

Lisa và Blue Pongtiwat được bắt gặp tại Hong Kong (Trung Quốc). Ảnh: 163

Trước đó, Lisa và Blue được cho là đã quen biết nhau từ năm 2016, thời điểm nữ thần tượng còn chưa chính thức ra mắt cùng BLACKPINK. Chính quãng thời gian quen biết kéo dài gần một thập kỷ khiến cả hai có nhiều tương tác tự nhiên và thân thiết. Hồi tháng 3, Blue cũng từng xuất hiện trong tiệc sinh nhật tuổi 29 của Lisa. Những khoảnh khắc hai người đứng sát bên nhau sau đó nhanh chóng gây sốt mạng xã hội.

Mỹ nam 10X sở hữu visual “đốn tim”

Blue Pongtiwat tên đầy đủ là Pongtiwat Tangwancharoen, sinh ngày 15/3/2000 tại Udon Thani, Thái Lan. Nam diễn viên sở hữu chiều cao 1,83 m cùng gương mặt đậm chất điện ảnh.

Blue Pongtiwat sở hữu chiều cao ấn tượng và khuôn mặt đẹp chuẩn điện ảnh. (Nguồn: Instagram)

Điểm khiến Blue dễ dàng ghi dấu ấn là đường nét gương mặt hài hòa, sống mũi cao, đôi mắt sáng và đặc biệt là nụ cười rạng rỡ. Vẻ ngoài của anh không quá sắc lạnh mà thiên về hình tượng nam thần trẻ trung, ấm áp, đúng kiểu “bạn trai nhà bên”. Đây cũng là một trong những lý do Blue thường được nhắc đến như một gương mặt nổi bật của thế hệ diễn viên trẻ Thái Lan.

Blue bắt đầu hoạt động trong lĩnh vực giải trí từ khá sớm và từng góp mặt trong nhiều dự án truyền hình. Anh gây chú ý với Krong Karm (Lồng nghiệp chướng), sau đó tiếp tục xuất hiện trong You Are My Heartbeat - phiên bản Thái của Mùa hè của hồ ly. Tên tuổi của mỹ nam xứ chùa Vàng càng được biết đến rộng rãi khi anh đảm nhận vai Son trong Ready, Set, Love, bộ phim từng lọt nhóm tác phẩm được khán giả Netflix quan tâm, cũng như Intern in My Heart và The Family.

Tên tuổi của Blue thường được nhắc đến như một gương mặt nổi bật của thế hệ diễn viên trẻ Thái Lan. (Nguồn: Instagram)

Từ “nam thần phim Thái” đến gương mặt thời trang mới

Không chỉ sở hữu ngoại hình nổi bật, Blue Pongtiwat còn ghi điểm nhờ phong cách thời trang biến hóa. Ngoài đời, anh từng chia sẻ bản thân yêu thích phong cách street style đơn giản, đề cao sự thoải mái. Những set đồ quen thuộc của nam diễn viên thường xoay quanh áo sơ mi, quần jeans, áo phông hoặc các món đồ basic nhưng được phối khá tinh tế.

Hình tượng "bạn trai nhà người ta" của Blue khi diện những trang phục đời thường khiến bất cứ cô gái nào cũng phải "gục ngã". (Nguồn: Instagram)

Khi xuất hiện tại các sự kiện thời trang, Blue lại cho thấy một phiên bản hoàn toàn khác. Mỹ nam sinh năm 2000 từng góp mặt tại Milan Fashion Week, ngồi hàng ghế đầu của các show thời trang và gây chú ý với những bộ trang phục mang hơi hướng tối giản nhưng sang trọng. Tại một show của Tod's, nam diễn viên từng kết hợp áo denim với blazer da nâu và quần trắng, tạo nên tổng thể vừa trẻ trung vừa lịch lãm.

Khi góp mặt tại các sự kiện, Blue thường diện những bộ trang phục mang hơi hướng tối giản nhưng toát ra vibe cực sang trọng. (Nguồn: Instagram)

Từ một diễn viên trẻ được yêu thích qua màn ảnh Thái, Blue đang dần mở rộng hình ảnh sang lĩnh vực thời trang và âm nhạc. Năm 2025, anh chính thức bước sang vai trò ca sĩ solo dưới trướng LOVEiS Entertainment, tiếp tục xây dựng hình ảnh nghệ sĩ đa năng.

Ở tuổi 26, Blue Pongtiwat đang sở hữu đầy đủ những yếu tố khiến anh trở thành “visual” đáng chú ý của showbiz Thái: Visual ngọt ngào, vóc dáng cao ráo, sự nghiệp diễn xuất đang lên và gout thời trang đẹp mắt. Còn với Lisa, việc cả hai có mối quan hệ thân thiết kéo dài nhiều năm, nay lại liên tục xuất hiện cùng nhau và được cho là có những buổi gặp gỡ giữa hai bên gia đình, càng khiến mối quan hệ này trở thành chủ đề được người hâm mộ đặc biệt quan tâm.