Triệu Lộ Tư nhiều lần lăng xê thiết kế Việt, mỗi lần xuất hiện lại khiến dân tình trầm trồ

Sang năm 2026, Triệu Lộ Tư đang dần lấy lại sức hút với lịch trình ngày càng sôi động. Từ những sự kiện cá nhân, hoạt động quảng bá cho tới các chương trình thương mại, nữ diễn viên sinh năm 1998 liên tục trở thành tâm điểm chú ý của công chúng. Đáng nói, bên cạnh những thương hiệu thời trang quốc tế, cô còn nhiều lần lựa chọn trang phục đến từ các nhà thiết kế Việt Nam. Mỗi lần xuất hiện, Triệu Lộ Tư lại mang tới một hình ảnh khác nhau, khi ngọt ngào, nữ tính, lúc kiêu sa, quyến rũ. Việc một mỹ nhân nổi tiếng của màn ảnh Hoa ngữ liên tục diện thiết kế Việt cũng khiến khán giả trong nước không khỏi thích thú, thậm chí xem đây như một cách nữ diễn viên âm thầm thể hiện sự yêu thích và ủng hộ dành cho thời trang Việt.

Triệu Lộ Tư diện đầm của NTK Hà Thanh Việt

Một trong những màn xuất hiện đáng chú ý gần đây là tại sự kiện của một thương hiệu mỹ phẩm. Triệu Lộ Tư lựa chọn một mẫu đầm được thiết kế riêng bởi nhà thiết kế Hà Thanh Việt. Đáng chú ý, đây không phải thiết kế có sẵn được nữ diễn viên lựa chọn từ bộ sưu tập, mà là một trong bốn bản phác thảo được nhà thiết kế gửi tới ê-kíp của cô để cân nhắc. Cuối cùng, mẫu váy được lựa chọn đã giúp Triệu Lộ Tư khoe trọn vẻ mềm mại, nữ tính đặc trưng.

Thiết kế sử dụng chất liệu thun lụa, ôm nhẹ theo đường cong cơ thể và được xử lý bằng những đường nhún có tính toán. Các chi tiết này không chỉ tạo hiệu ứng bề mặt thú vị mà còn giúp ánh sáng thay đổi mềm mại theo từng chuyển động. Khi Triệu Lộ Tư bước đi hoặc xoay người trước ống kính, phần vải liên tục tạo ra những vùng sáng tối khác nhau, khiến chiếc váy trông như đang chuyển động theo cơ thể. Đây cũng là điểm khiến thiết kế dù không quá nhiều chi tiết cầu kỳ vẫn tạo được hiệu ứng thị giác ấn tượng.

Triệu Lộ Tư diện đầm của Hacchic Couture

Trước đó, nữ diễn viên cũng từng gây chú ý khi diện một mẫu đầm có giá khoảng 70 triệu đồng của nhà thiết kế Trà Linh, thuộc Hacchic Couture. Nếu thiết kế của Hà Thanh Việt thiên về vẻ mềm mại, thì mẫu váy này lại mang tới hình ảnh quyến rũ và nổi bật hơn. Phom corset ôm sát giúp tôn đường cong, trong khi hàng nghìn viên đá lấp lánh được đính trên bề mặt tạo hiệu ứng như những lớp sóng biển đang chuyển động.

Cách xử lý chất liệu khiến chiếc váy không đơn thuần là một thiết kế dạ hội có đính đá. Khi bắt sáng, từng lớp đá tạo nên hiệu ứng lấp lánh, khiến Triệu Lộ Tư giống như đang khoác lên mình một mặt biển thu nhỏ. Phần phom corset giúp tổng thể giữ được nét gợi cảm nhưng không quá phô trương, trong khi các chi tiết trang trí lại mang tới vẻ xa hoa, phù hợp với không khí của một sự kiện lớn.

Triệu Lộ Tư 2 lần diện đầm của NTK Phan Huy

Không chỉ lựa chọn thiết kế Việt trên thảm đỏ hay các sự kiện thương mại, Triệu Lộ Tư còn mang thời trang Việt lên sân khấu concert cá nhân. Trong một lần biểu diễn, cô tỏa sáng với mẫu đầm đến từ nhà thiết kế Phan Huy. Thiết kế được thực hiện từ chất liệu sợi lưới co giãn, kết hợp hàng loạt chi tiết cườm đồng màu. Phần tà váy được xử lý mềm mại, tạo chuyển động uyển chuyển trong từng bước đi và đặc biệt phát huy hiệu quả khi nữ diễn viên đứng trên sân khấu. Ánh sáng sân khấu liên tục thay đổi khiến những hạt cườm trên váy bắt sáng theo từng chuyển động. Nhờ đó, thiết kế vừa có vẻ kiêu sa, vừa giữ được nét nữ tính, nhẹ nhàng. Đây cũng là kiểu trang phục cho thấy sự khác biệt giữa một thiết kế dành cho sự kiện và một thiết kế dành cho sân khấu: không chỉ đẹp khi đứng yên trước ống kính, trang phục còn phải có khả năng chuyển động và tạo hiệu ứng khi người mặc biểu diễn.

Đáng chú ý hơn, đây không phải lần duy nhất Phan Huy được Triệu Lộ Tư lựa chọn. Một thiết kế khác của nhà thiết kế này cũng từng xuất hiện trên người nữ diễn viên, gây ấn tượng với phần vai lệch đầy nữ tính. Toàn bộ trang phục được đính 350 cánh hoa làm từ pha lê và lông ngựa, tạo hiệu ứng giống như những bông hoa đang nở rộ giữa màn sương. Điểm đặc biệt của thiết kế nằm ở cách các cánh hoa được sắp xếp quanh cơ thể. Thay vì sử dụng những chi tiết đính kết thông thường, từng cánh hoa được tạo hình và bố trí để mang lại cảm giác có chiều sâu. Khi kết hợp cùng vóc dáng mảnh mai của Triệu Lộ Tư, tổng thể càng giống một đóa hoa đang bung nở. Đây cũng là một trong những thiết kế cho thấy thời trang Việt hoàn toàn có thể tạo ra những bộ cánh mang tính trình diễn cao, đủ sức gây ấn tượng trên sân khấu quốc tế.

Việc Triệu Lộ Tư liên tục lựa chọn các nhà thiết kế Việt Nam vì thế càng trở nên đáng chú ý. Không chỉ một lần tình cờ diện đồ Việt, cô đã nhiều lần xuất hiện với những thiết kế đến từ các tên tuổi khác nhau, từ Hà Thanh Việt, Trà Linh của Hacchic Couture cho tới Phan Huy. Mỗi bộ trang phục lại mang một tinh thần riêng, nhưng đều có điểm chung là được xử lý cầu kỳ về chất liệu, phom dáng và kỹ thuật thủ công. Đối với các nhà thiết kế Việt, việc được một ngôi sao Hoa ngữ có sức ảnh hưởng lớn lựa chọn trang phục cũng là cơ hội để thời trang Việt tiếp cận thêm công chúng quốc tế. Một bộ váy xuất hiện trên thảm đỏ hay sân khấu của Triệu Lộ Tư có thể nhanh chóng được người hâm mộ tìm kiếm, chia sẻ và bàn luận, từ đó giúp tên tuổi của nhà thiết kế được biết tới rộng rãi hơn.

Còn với Triệu Lộ Tư, những lựa chọn này cũng giúp hình ảnh thời trang của cô trở nên đa dạng. Thay vì chỉ gắn với các thương hiệu lớn, nữ diễn viên cho thấy cô sẵn sàng thử nghiệm những thiết kế độc bản, được thực hiện riêng theo vóc dáng và concept của từng sự kiện. Có lẽ chẳng cần một lời tuyên bố quá lớn, việc liên tục khoác lên mình những sáng tạo của các nhà thiết kế Việt cũng đã đủ để người hâm mộ cảm nhận được sự yêu thích của cô dành cho thời trang Việt – một cách ủng hộ âm thầm nhưng vô cùng đẹp mắt.