Chỉ vì khoe 40ml sữa vợ hút được giữa đêm mà ông xã hoa hậu H’Hen Niê bị "hội mẹ chồng online" tràn vào dạy cách ở cữ, chăm con

Sáng 20.9, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 H’Hen Niê hạnh phúc thông báo đã chào đón con gái đầu lòng cùng chồng – nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi .

Người đẹp sinh thường và miêu tả cơn đau lúc vượt cạn “như gãy 8 xương sườn”. Suốt thời khắc quan trọng, Tuấn Khôi túc trực bên vợ, vừa lo lắng vừa nghẹn ngào rơi nước mắt. Chỉ đến khi nghe tiếng khóc đầu đời của con gái, anh mới vỡ òa trong niềm hạnh phúc.

Trên trang cá nhân, H’Hen xúc động chia sẻ lòng biết ơn vì được trải qua khoảnh khắc thiêng liêng làm mẹ. Cô gửi lời cảm ơn chồng, con gái và đặc biệt là mẹ ruột – người đã cho cô thêm thấu hiểu về sự hy sinh của đấng sinh thành. Người đẹp cũng đăng tải khoảnh khắc da kề da cùng con gái, hình ảnh nhanh chóng nhận về hàng chục nghìn lời chúc mừng từ người hâm mộ.

Về phía mình, nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi gọi con gái là “món quà quý giá nhất” và bày tỏ niềm ngưỡng mộ sức mạnh của vợ. Anh cho biết đã tận mắt chứng kiến sự kiên cường, dũng cảm của H’Hen trong suốt hành trình sinh nở.

Sau khi con gái đầu lòng chào đời, nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi và vợ bắt đầu hành trình mới, hành trình của những ông bố bà mẹ bỉm sữa. Cũng như bao nhiêu cặp vợ chồng lần đầu mới làm bố mẹ, họ luôn muốn chia sẻ niềm hạnh phúc này cho cả thế giới biết.

Mới đây nhất, trên trang cá nhân của nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi, anh tự hào chia sẻ hình ảnh bình sữa non mà vợ hút được:

"Mẹ giỏi quá, vắt được 40 ml để dành cho cữ 1h sáng nè".

Rõ ràng là 1 bài chia sẻ vui vẻ, tích cực nhưng không ngoài dự đoán, ngay lập tức hội "mẹ chồng online" đã xuất hiện và bắt đầu bài ca muôn thuở về việc ở cữ như thế nào, chăm con ra sao.

- Trong ngày đầu cho bé bú bình, sau vài ngày cho bé bú sữa mẹ tốt hơn vì các loại sữa trên thị trường không bằng sữa mẹ. Mới sinh như vậy hãy mặc áo dài tay để kín đáo. Không được bật quạt, không được bật điều hòa... - Cho bé ti bình bé sẽ lười ti mẹ. - Hút sữa nhiều sẽ nhanh mất sữa. - Nên cho con ti trực tiếp thì tốt hơn cho bé, để bé cảm nhận được yêu thương.

Câu chuyện này cũng chẳng còn xa lạ, trước đây khi nữ diễn viên Ngô Thanh Vân sinh bé Gạo, cũng không ít "mẹ chồng online" tràn vào dạy cô phải nuôi con bằng sữa mẹ, phải cho con ti trực tiếp, đừng hút sữa... đến mức hot mom Helen Nguyễn - 1 chuyên gia có nhiều kinh nghiệm và kiến thức về sữa mẹ cũng phải lên tiếng.

Vẫn biết rằng mỗi bình luận đều là sự quan tâm của công chúng dành cho em bé và gia đình H’Hen Niê, thế nhưng nuôi con là 1 hành trình dài và mẹ em bé mới là người biết và hiểu con mình muốn gì, cần gì.

Việc tham gia, góp ý bằng góc nhìn cá nhân về việc 1 người mẹ phải nuôi con như thế nào là điều không nên làm vì chẳng có người mẹ nào giống người mẹ nào và cũng chẳng có em bé nào giống nhau. Nếu không trực tiếp chăm sóc bé mỗi ngày thì khó mà biết được nết ăn nết sinh hoạt của bé.

Bởi vậy, thay vì đưa ra ý kiến chủ quan, chúng ta chỉ nên chúc các mẹ bỉm thật nhiều sức khỏe để có thể vững vàng bước trên hành trình làm mẹ mà thôi.