Bất ngờ không? Cô Văn Thuỳ Dương cũng gia nhập "khối pickleball", đã vậy còn thắng giải luôn!

Cô Văn Thùy Dương là con gái út của cố Nhà giáo Nhân dân Văn Như Cương, người sáng lập trường THPT Lương Thế Vinh. Cô được nhiều người biết đến như một nhà giáo tâm huyết, vừa kế thừa vừa phát huy những giá trị giáo dục tốt đẹp mà cha để lại.

Với nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy, cô gây ấn tượng bởi kiến thức chuyên môn sâu rộng cùng phong cách truyền cảm hứng cho học sinh.

Không chỉ nổi bật trong sự nghiệp, cô còn khiến nhiều người ngưỡng mộ khi dũng cảm làm mẹ ở tuổi U50. Ở độ tuổi ngoài 45, cô quyết định thực hiện IVF và hạ sinh cặp song sinh kháu khỉnh được gọi thân mật là “Cơm” và “Canh”. Hành trình làm mẹ đặc biệt ấy trở thành nguồn cảm hứng lớn cho nhiều phụ nữ.

Trong cách nuôi dạy con, cô Thùy Dương chú trọng tính khoa học, rèn luyện thói quen tốt và tạo dựng môi trường sống tích cực. Trên mạng xã hội, cô thường chia sẻ hình ảnh đời thường giản dị, từ những bữa cơm gia đình đủ đầy đến lối sống lạc quan, trẻ trung và năng động dù đã bước qua tuổi 50.

Ở cô là sự kết hợp hài hòa giữa trí tuệ, bản lĩnh và tình yêu cuộc sống. Cô Văn Thùy Dương vì thế trở thành hình mẫu của người phụ nữ hiện đại: giỏi giang trong công việc, bền bỉ trong vai trò người mẹ, và luôn lan tỏa nguồn năng lượng tích cực cho cộng đồng.

Có lẽ bởi vậy mà cô mặc dù ngạc nhiên nhưng nhiều người yêu mến và theo dõi cô cũng không quá bất ngờ khi cô cũng tham gia môn thể thao đang làm mưa làm gió thời gian gần đây - pickleball.

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, cô chia sẻ những hình ảnh vô cùng năng động và tràn đầy sức sống khi tham gia 1 giải đấu pickleball. Không chỉ tham gia mà cô còn ẵm luôn giải nhì dành cho hạng mục đôi nam nữ mở rộng.

"Hôm qua giật được cái giải nhì xong leo lên máy bay, bay đến vèo 1 cái lại trở về đúng nghĩa 'bà ngoại'. Báo cáo các bác là bà ngoại đã sang đến Úc và chờ đón cháu rồi ạ!

Mang theo cả vợt Pick luôn! Mai đi loanh quanh tìm cái sân pick trước khi cháu nó xuất hiện!".

Sang đến Úc cô Văn Thuỳ Dương vẫn mang theo cả vợt pickleball!

Được biết, hiện tại cô Văn Thuỳ Dương đã có mặt tại Úc để chuẩn bị cho công cuộc "nằm ổ" chờ cháu ngoại ra đời. Cô còn đùa rằng cháu chưa ra thì bà ngoại phải kiếm cái sân chơi pickleball trước khi chăm mẹ cháu ở cữ.