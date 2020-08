Chị song sinh đã qua đời, bé gái sinh non siêu nhỏ chỉ có 10% cơ hội sống sót đang làm nên kỳ tích khiến nhiều người xúc động

Vừa qua, một bà mẹ người Mỹ đã chia sẻ lên mạng xã hội Instagram hình ảnh cô con gái bé bỏng của mình sinh ra với cân nặng chỉ vỏn vẹn 0,5kg, nhưng vẫn đang mạnh mẽ chiến đấu với tử thần, khiến nhiều người không khỏi xúc động.

Cô Lura Lauer, 28 tuổi và chồng Ricky Garcia, 39 tuổi đến từ Charlotte, North Carolina, Mỹ, chào đón cặp song sinh Lyric Elaine và Cali Rose vào ngày 15/07/2020. Lura chuyển dạ sớm khi thai nhi mới được 22 tuần trong bụng mẹ.

Trả lời tờ The Sun, cô cho biết, cả hai bé gái sinh ra đều chỉ có 10% cơ hội sống sót. Em bé Cali đã "ra đi" khi mới 2 ngày tuổi, chỉ còn lại em gái Lyric vẫn đang từng phút một chiến đấu giành giật sự sống đến hôm nay đã được 3 tuần.

Hình ảnh Lura được ôm con lần đầu sau 2 tuần rưỡi Lyric phải nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt.

"Con thật sự là một chiến binh. Đến hôm nay, con đã vượt qua được rất nhiều thử thách. Các y bác sĩ túc trực và chăm sóc con 24/24."

"Họ rất cảnh giác và luôn luôn ở trong thế chủ động đối phó với mọi tình huống có thể xảy ra. Nhưng các bác sĩ nói với tôi rằng, Lyric bé bỏng khiến họ phải kinh ngạc. Đây thật sự là một điều kỳ diệu." Bà mẹ chia sẻ thêm.

Trong 3 tháng đầu của thai kỳ, Lura mệt mỏi và bị ốm liên tục. Khi song thai được 20 tuần, cô bắt đầu trải qua các cơn co thắt vùng bụng nhưng lại chỉ nghĩ đó là cơn đau Braxton Hicks - dấu hiệu "chuyển dạ giả" thường gặp ở các mẹ bầu.

Ngày 14/07, 1 ngày trước khi cặp song sinh ra đời, bà mẹ Lura đến bệnh viện khám thai. Các bác sĩ thậm chí vẫn khẳng định đó chỉ là Braxton Hicks và thông báo cô vẫn có thể tiếp tục tập luyện Yoga như bình thường. Tuy nhiên trong đêm hôm ấy, những cơn co thắt càng lúc càng trở nặng, khiến Lura chỉ biết khóc lớn. Họ gọi điện hỏi thì các bác sĩ yêu cầu nhập viện ngay lập tức.

Khi có mặt tại Trung tâm Y tế địa phương tại Novant Health Huntersville, tử cung Lura đã mở 3cm. Thay vì để sinh, các bác sĩ quyết định cho cô uống thuốc ngăn co thắt bụng trong khi hội chẩn. Lý do vì cơ sở y tế này không đủ điều kiện chăm sóc cho trẻ sơ sinh ra đời khi chưa đủ 24 tuần trong bụng mẹ. Nếu để sinh luôn trong ngày hôm đó, rất có thể hai em bé sẽ không sống sót được.

Cuối cùng, Lura được chuyển đến một cơ sở Y tế tuyến trên tại Charlotte, nơi có đơn vị chăm sóc đặc biệt tiên tiến hơn dành cho trẻ sơ sinh. Lura vẫn phải uống thuốc chống co thắt bụng trong suốt 7 tiếng nhập viện. Nhưng đến 7h53 tối 15/07, khi tử cung đã mở được 6cm và những cơn đau khủng khiếp đến dồn dập, bà mẹ này đã hạ sinh cặp chị em gái với cân nặng mỗi bé chỉ vỏn vẹn 0,5kg, dài gần 28cm và cơ hội sống sót vô cùng mong manh.

Lyric vẫn đang chiến đấu cho mình, và cả cho chị gái đã qua đời.

Sau khi ra đời được 2 ngày, chị gái Cali bị xuất huyết não 2 lần cấp độ 4 - cấp độ nặng nhất và chỉ số sinh thiết liên tục giảm. Bác sĩ cho biết em đang phải chịu nhiều đau đớn khi thở máy, giúp hỗ trợ sự sống. Cộng với việc những biến chứng đã xảy ra, chắc chắn dù Cali có qua được nguy kịch cũng không thể sống như những đứa trẻ bình thường khác.

"Đó là lúc tôi cảm thấy mình tuyệt vọng và bất lực nhất. Nhưng rồi tôi không thể ích kỷ mong con được sống mà bắt nó phải chịu đựng đau đớn. Chúng tôi quyết định đưa con ra khỏi máy thở... " Lura nghẹn ngào nhớ lại khoảnh khắc mình đã đặt nụ hôn lên trán và ôm chặt con lần cuối trước khi bé qua đời.

Bà mẹ này cũng chia sẻ mình là người rất duy tâm. Sau khi con qua đời, cô đã nói chuyện với một nhà ngoại cảm và biết được rằng Cali đã hy sinh bản thân để bảo vệ em gái Lyric.

Và đúng như lời tiên tri về cặp chị em song sinh, em gái Lyric cũng bị xuất huyết não cấp độ 1 đi kèm xẹp phổi nhưng đang có dấu hiệu cải thiện. Trong bức ảnh được đăng trên Instagram vừa qua, Lura đang ôm con gái mình lần đầu sau 2 tuần rưỡi, con phải ở liên tục trong phòng chăm sóc đặc biệt. Nhưng hai mẹ con không có nhiều thời gian dành cho nhau vì sau đó, bé lại được đưa trở lại vào lồng kính.

"Con vẫn còn cả một đoạn đường dài phía trước để chiến đấu. Không có lý do gì con đang mạnh mẽ như vậy mà tôi lại không giữ được niềm tin cho mình. Một ngày nào đó chúng tôi sẽ được đưa con về nhà. Sẽ ôm chặt con và ru con ngủ. Khi con lớn chúng tôi sẽ kể về câu chuyện con đã được cứu sống bởi người chị thân thiết như thế nào."

Bà mẹ Lura đang trải qua giai đoạn khó khăn nhất cuộc đời, nhưng vẫn không ngừng hy vọng.

Theo báo cáo y học, những em bé được sinh ra khi chưa đủ 26 tuần tuổi như Cali và Lyric được gọi là trẻ sơ sinh siêu nhỏ. Chúng thường sẽ gặp phải rất nhiều vấn đề về sức khỏe bao gồm chảy máu não, chức năng tim kém...

Năm 2014, Lyla Stensrud ra đời khi mới được 21 tuần 4 ngày, lập kỷ lục em bé bị sinh non sớm nhất trên thế giới nhưng vẫn sống sót. Em hiện đã được 6 tuổi và vẫn đang phát triển bình thường.

Bé Lyla Stensrud - em bé nhỏ nhất trên thế giới được sinh ra nhưng vẫn sống sót.

Sau khi bức ảnh Lura ôm Lyric vào lòng được đăng tải, rất nhiều người đã gửi lời chúc bình an đến "chiến binh nhỏ" vẫn đang mạnh mẽ vượt qua trận chiến đầy cam go này. Câu chuyện trở thành nguồn cảm hứng to lớn cho cộng đồng, khiến ai cũng tin rằng trên đời vẫn tồn tại những điều kỳ diệu.

Nhiều người gửi đến Lura và Lyric lời nguyện cầu bình an.

