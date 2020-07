Mẹ Bắc Giang sinh non con chỉ nặng 1,2kg, đêm không dám ngủ vì sợ con ngưng thở, 5 tháng sau nhìn bé ai cũng bất ngờ

Chị Hoàng Duyên (22 tuổi, ở TP.Bắc Giang) kể chị đã sinh một bé trai vào năm 2017, quá trình mang thai và sinh nở đều diễn ra suôn sẻ. Đến bé thứ hai, chị bị nghén 3 tháng đầu thai kỳ, qua tam cá nguyệt thứ nhất là lại khỏe mạnh bình thường. Chị Duyên vẫn đi khám thai đều đặn và bác sĩ thông báo con khỏe.

Đến tuần thứ 28 của thai kỳ thì chị Duyên bị rỉ ối, hôm đó đúng vào 28 Tết Canh Tý. Vào viện bác sĩ thông báo chị bị cạn ối, có nhiều nguyên nhân dẫn đến hiện tượng này ở thai phụ nhưng trong trường hợp của chị Duyên thì bác sĩ không chắc chắn là vì sao chị lại bị như vậy. Bác sĩ cũng cho biết thai mới được 28 tuần, rỉ ối nhiều nên nguy cơ không giữ được thai là rất lớn.

Nghe vậy, vợ chồng chị Duyên rất buồn và chỉ biết động viên nhau cố gắng. Chị nhập viện và cố gắng giữ con đến mùng 5 Tết thì hết ối, chuyển dạ sinh con bằng phương pháp sinh thường.

Chị Hoàng Duyên và con trai thứ hai, bé Gia Bảo hiện đã được 5 tháng tuổi.

"Lúc nhập viện bé được có gần 800gr, mình cố gắng ăn, uống sữa nên đến hôm sinh bé được 1,2kg. Khi con chào đời, nghe tiếng khóc của con mình mừng lắm. Bác sĩ đặt con lên bụng mình nhưng chưa được 1 phút thì đã đưa bé sang luôn khoa nhi vào phòng cấp cứu để nằm lồng kính. Mình còn chưa kịp nhìn thấy mặt con nữa.

Mình sinh thường nên 2 ngày là được xuất viện còn em bé vẫn nằm lồng kính. Nhà cách bệnh viện 4km, mỗi ngày mình vắt sữa 6 lần rồi bà nội hoặc chồng mang vào cho con. Xa con lúc nào mình cũng lo lắng, cứ mỗi lần nghe thông tin của con mà tim đập thình thịch rồi lại khóc suốt. Nằm ở nhà mình chỉ biết cầu mong cho con được mạnh khỏe.

Con mình nằm viện được 1 tuần thì sụt cân chỉ còn 1kg. Vì mẹ rỉ ối nên con bị nhiễm trùng máu, phải truyền kháng sinh liên tục, thở oxy để theo dõi" - chị Duyên nhớ lại những ngày tháng khi mới sinh con.

Một tuần sau thì em bé được cai máy thở, cả nhà vừa đỡ lo hơn một chút, tưởng cai máy thở tốt thì bé sẽ được ra ngoài với bố mẹ. Nhưng ngờ đâu được 1 tuần thì bé lại ngừng thở và phải thở oxy, bác sĩ chỉ định chụp X-quang và phát hiện bé bị viêm phổi, tiếp tục phải truyền kháng sinh.

Gia Bảo khi chào đời chỉ nặng 1,2kg, mẹ chưa kịp nhìn mặt đã phải đưa vào phòng cấp cứu nằm lồng kính.

May mắn là Gia Bảo đã dần khỏe mạnh, ổn định sức khỏe.

Hơn 1 tuần sau thì tình trạng của bé ổn định, bác sĩ gọi điện cho chị Duyên thông báo em bé sẽ được ra ngoài để chăm sóc, không phải nằm lồng kính nữa. Là một người mẹ, sinh con hơn 1 tháng mới được gặp mặt con, chị Duyên vui mừng không thể diễn tả bằng lời.

"Lúc bé ra ngoài đã nặng 1,5kg, mình chăm con một tuần ở ngoài. Bé không bú được mẹ vì sức yếu, mình phải lấy thìa nhỏ từng giọt sữa vào miệng cho con. Có những lúc bé yếu quá không ăn được thì bác sĩ cho ăn bằng ống xông.

Bác sĩ bảo phải để ý con vì bé có những cơn ngừng thở dài rất nguy hiểm nên mấy ngày đầu mình cứ thức trắng đêm trông con, chẳng dám ngủ. May là khi đó cũng không biết mệt là gì, thấy con được ra ngoài là vui mừng nên cũng cứ miệt mài chăm con thôi. Mỗi lần mình bón sữa cho con được có 25ml mà ngồi cả tiếng, cố bón bằng thìa để bé học nuốt. Sau 1 tuần nữa thì bé bú bình được rồi nên bác sĩ cho về, ra viện bé được 2,1kg" - chị Duyên kể thêm.

Gia Bảo ăn ngoan, ngủ ngoan, tăng cân đều mỗi tuần.

Hiện tại, cậu bé được 5 tháng tuổi và nặng 7kg.

Trộm vía về nhà mỗi ngày bé một khác, khỏe hơn và bú bình giỏi hơn. Vì con sinh non nên việc chăm bé cũng vất vả hơn đôi chút, phải để ý từng li từng tí. May mắn là trong suốt thời gian từ lúc sinh con xong đến nay, chị Duyên luôn nhận được sự động viên, an ủi của mọi người trong gia đình nên về mặt tinh thần chị cũng mạnh mẽ hơn. Ông bà nội giúp đỡ chị Duyên việc chăm sóc bé lớn và lo toan việc nhà để chị có thể tập trung chăm sóc bé nhỏ.

Chị Duyên nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn. Chị hút sữa ra bình và cứ 3-4h thì cho bé ăn một cữ, mỗi tuần em bé lên cân đều khoảng 300-400gr. Hiện tại bé đã được 5 tháng tuổi, nặng 7kg, rất bụ bẫm, kháu khỉnh, đáng yêu, sức khỏe của cả hai mẹ con đều ổn định.

Chia sẻ câu chuyện của mình, bà mẹ trẻ hy vọng tiếp thêm sức mạnh cho những người mẹ khác không may rơi vào hoàn cảnh sinh non giống mình hãy mạnh mẽ, cố gắng để cùng con vượt qua gia đoạn khó khăn.