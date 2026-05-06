Chậu quần áo bẩn của cả nhà vào ngày ở cữ thứ 12 và câu chuyện về đối thoại trong gia đình

Ngày đó, tôi là 1 sản phụ 29 tuổi, vừa sinh con gái được 12 ngày.

Tháng 12, trời lạnh xám xịt. Gió lùa qua khe cửa mang theo cái rét thấu xương. Tôi ngồi trên giường, ôm con vừa bú xong. Con bé ngủ ngoan, còn cơ thể tôi thì rã rời như một chiếc xe cũ vừa bị tháo ra lắp lại. Vết mổ vẫn âm ỉ đau, mỗi bước đi đều phải cố gắng. Những cơn co tử cung sau sinh khiến tôi đau quặn từng đợt.

Tôi đã 12 ngày không ngủ trọn giấc. Cứ 2 tiếng lại dậy cho con bú, thay tã, dỗ ngủ. Người mệt mỏi, đầu tóc bết dính, quần áo ám mùi sữa và mồ hôi.

Nhưng điều khiến tôi mệt nhất không phải thể xác mà là cách mẹ chồng nhìn tôi, như một “công cụ” để sinh con, cho con bú, phục vụ gia đình.

Ngày thứ 12 ở cữ, bà bưng vào phòng một chậu quần áo chất đầy: “Giặt hết chỗ này đi.”

Tôi tưởng mình nghe nhầm.

Bà nói: “Giặt máy hỏng rồi. Ngày xưa tôi sinh xong 3 ngày còn đi làm, cô 12 ngày rồi còn nằm đó à?”

Tôi nhẹ nhàng nói mình đang ở cữ, không thể đụng nước lạnh. Nhưng bà gạt đi: “ Phụ nữ phải chịu được khổ.”

Tôi im lặng một lúc. Rồi… tôi cười. Tôi nhận chậu nước. Nhưng không giặt bằng tay. Tôi dùng chân để giặt. Tôi đứng trong nhà tắm, dẫm lên đống quần áo, vừa dẫm vừa hát. Nước bắn tung tóe.

Mẹ chồng sững sờ, rồi nổi giận : “Cô điên à?!” . Tôi vẫn cười: “Mẹ bảo phụ nữ phải chịu được khổ mà.”

Tối hôm đó, chồng tôi về nhà, thấy quần áo phơi nhăn nhúm, bẩn vẫn còn nguyên. Tôi nói sự thật. Anh im lặng rồi xin lỗi. Tôi nói với anh: “Không phải vì quần áo. Mà là vì mẹ anh đang thử giới hạn của em.”

Hôm sau, chuyện lan khắp khu. Mẹ chồng xấu hổ. Bà lặng lẽ giặt lại toàn bộ đống quần áo ấy.

Tối đó, tôi nói chuyện thẳng thắn với bà. Bà im lặng… rồi bật khóc. Từ hôm đó, bà thay đổi. Bà không ép tôi làm việc nữa. Bà chủ động chăm cháu, học nấu món tôi thích, thậm chí gọi điện hỏi mẹ tôi cách nấu ăn.

Quan niệm “phụ nữ phải chịu đựng” có thể vẫn đang tồn tại, những khó khăn từng trải qua đôi khi bị xem là “chuẩn mực” và sự khác biệt thế hệ dễ dẫn đến mâu thuẫn. Tuy nhiên, cách giải quyết không nằm ở đối đầu gay gắt, mà ở sự rõ ràng về giới hạn và đối thoại thẳng thắn.