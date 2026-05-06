Em bé 8 tuổi đã làm "cô giáo triệu view" tham gia "Cha con vạn dặm", bố mẹ nói gì về sự nổi tiếng sớm?

Trong thời đại "mỗi giây một clip viral", việc một đứa trẻ trở nên nổi tiếng sau một đêm không còn là chuyện hiếm. Nhưng khi một cô bé 8 tuổi được gọi là "cô giáo triệu view" thì sự nổi tiếng ấy là áp lực hay là đôi cánh cho sự trưởng thành? Hành trình của bố con bé Sữa (Nguyễn Mẫn Nhi) tại Cha con vạn dặm không chỉ là một chuyến đi mà là một lăng kính phản chiếu đầy suy ngẫm về cách cha mẹ hiện đại đối diện với hào quang của con trẻ.

Sự nổi tiếng: "Vô tình" hay có sự sắp đặt?

Không ít người vẫn đặt câu hỏi: Liệu đằng sau những clip viral là sự hồn nhiên của trẻ thơ hay là kịch bản dàn dựng từ cha mẹ? Đối diện với những thắc mắc ấy, anh Nguyễn Trường Kiên (bố bé Sữa) chỉ mỉm cười cho rằng đó là một "sự vô tình đầy hạnh phúc".

Gia đình vốn có thói quen quay chụp để lưu giữ kỷ niệm, để Sữa tập cách tự tin giao tiếp trước ống kính. Việc em trở thành "cô giáo nhí" dạy tiếng Anh ban đầu chỉ đơn giản là cách em chia sẻ niềm vui học tập với bạn bè. Sự ủng hộ của cộng đồng mạng như một làn sóng, đẩy "con thuyền nhỏ" mang tên Sữa đi xa hơn dự kiến. Nhưng quan trọng hơn cả, ở đó không có sự ép buộc. Với Sữa, nổi tiếng không phải là một khái niệm trừu tượng về danh vọng mà là cảm giác ấm áp khi được nhiều người yêu quý, là mong muốn giản đơn: "Con muốn làm vì muốn mọi người được cười đùa vui vẻ".

Nỗi lo về sự "kiêu ngạo" và "đánh mất tuổi thơ"

Với nhiều gia đình, khi con được biết đến rộng rãi, niềm tự hào thường đi kèm với nỗi lo. Lo con thay đổi, lo con chịu áp lực, lo con đánh mất sự hồn nhiên vốn có. Đây cũng là nỗi lo canh cánh của bố mẹ Sữa. Tuy nhiên, chuyến hành trình vạn dặm tại xã Hạnh Phúc (Lào Cai) đã chứng minh điều ngược lại.

Người ta vẫn thấy một "cô giáo Sữa" triệu view nhưng đầy hồn nhiên khi ngồi hái rau bên bếp củi, nhễ nhại mồ hôi leo dốc hay lấm lem tro than khi học cách nhóm lửa. Sự nổi tiếng dường như không chạm được tới tâm hồn trong veo của em. Sữa vui khi được mọi người nhận ra nhưng em vui hơn khi được làm những gì mình thích. Đó chính là chìa khóa: Khi sự nổi tiếng đi sau sở thích, đứa trẻ sẽ không cảm thấy mình đang "làm việc" mà là đang "sống" với đam mê của mình.

"Sữa muốn làm gì, gia đình sẽ ủng hộ cái đó" - anh Kiên khẳng định.

Giới hạn nào cho sự ủng hộ của cha mẹ?

Tranh luận bắt đầu rõ ràng hơn khi nhiều ý kiến cho rằng cha mẹ nên "kìm" bớt sự nổi tiếng của con để bảo vệ sự riêng tư. Ngược lại, cũng có quan điểm cho rằng việc cấm đoán hoàn toàn lại vô tình tước đi cơ hội phát triển của trẻ. Tuy nhiên, quan điểm của anh Kiên lại rất rõ ràng: Ủng hộ nhưng không ép buộc, đồng hành nhưng không can thiệp trái ý muốn của con.

"Gia đình sẽ không mở rộng nội dung. Sữa muốn làm gì, gia đình sẽ ủng hộ cái đó," anh Kiên khẳng định. Giới hạn của gia đình chính duy trì theo sở thích của con. Họ chấp nhận giữ cho con một không gian sáng tạo tự do, nơi em có thể dạy tiếng Anh hoặc đơn giản là kể một câu chuyện cười, miễn là em thấy vui.

Hành trình cùng cha đi vạn dặm, đối mặt với bùn đất trơn trượt và những thử thách nơi vùng cao, Sữa đã chứng minh rằng em vẫn là một đứa trẻ 8 tuổi ham học hỏi và dũng cảm. Sự nổi tiếng chỉ là một lớp áo khoác rực rỡ, còn bên trong vẫn là trái tim của một cô bé luôn khao khát được kết nối và mang lại tiếng cười cho mọi người xung quanh.