Là rich kid nhưng bị bố mẹ "lừa" nhà nghèo, giờ đã là mẹ bỉm: Dân tình thắc mắc, liệu cô có theo nếp “giả nghèo” để nuôi con?

Những ngày gần đây, cộng đồng mạng đặc biệt quan tâm đến câu chuyện của Linda Ngô khi cô chính thức chào đón con đầu lòng. Không chỉ gây chú ý bởi niềm hạnh phúc lần đầu làm mẹ, Linda còn khiến nhiều người bất ngờ khi lựa chọn gói sinh tại phòng tổng thống của một bệnh viện quốc tế với chi phí dao động từ 60 - 70 triệu đồng.

Linda Ngô sinh con: Chọn phòng sinh "tổng thống", hưởng dịch vụ sau sinh như đi nghỉ dưỡng

Đây không đơn thuần là một phòng sinh thông thường mà được ví như không gian nghỉ dưỡng 5 sao thu nhỏ bên trong bệnh viện quốc tế. Vậy nên ngay sau khi sinh, mẹ bỉm Linda Ngô đã có thể tận hưởng hàng loạt dịch vụ cao cấp ngay tại bệnh viện: từ gội đầu, chăm sóc da, đến làm nail… tất cả đều được phục vụ tận nơi. Với những dịch vụ cho mẹ và bé tại đây, quá trình vượt cạn không còn quá nặng nề mà trở nên nhẹ nhàng, thoải mái hơn.

Không dừng lại ở đó, Linda Ngô còn chi thêm vài trăm triệu đồng cho dịch vụ lưu trữ tế bào gốc từ máu cuống rốn cho con. Đây là một hình thức đầu tư dài hạn cho sức khỏe của trẻ, giúp dự phòng trong các trường hợp điều trị bệnh sau này.

Điều này khiến hình ảnh của mẹ bỉm Linda Ngô trong mọi người càng rõ nét hơn: Một "rich mom" đúng nghĩa, sẵn sàng chi tiêu mạnh tay để mang lại những điều tốt nhất cho con ngay từ khi chào đời. Từ không gian sinh nở chuẩn nghỉ dưỡng 5 sao, đến các dịch vụ chăm sóc hậu sản cao cấp, mọi thứ đều được chuẩn bị chỉn chu và ở mức chất lượng cao.

Rick mom sinh con đầu lòng, nhưng dân tình chỉ thắc mắc một điều

Thế nhưng, cũng chính từ sự đầu tư "khủng" này, dân tình lại bất giác đặt ra một câu hỏi khá thú vị: Liệu trong tương lai, mẹ bỉm Linda Ngô có tiếp tục lựa chọn cách nuôi dạy con theo kiểu "giả nghèo" giống như cách bố mẹ cô đã từng áp dụng?

Bởi nếu nhìn vào quá khứ của Linda Ngô, sự tương phản là rất rõ ràng. Cô từng tâm sự về tuổi thơ của mình: "Gia đình mình cũng có điều kiện. Tuy bố chiều con gái, nhưng mẹ mình lại sống rất tiết kiệm. Suốt khoảng thời gian sống cùng mẹ ở Nga, mình học được cách tiết kiệm nhiều hơn. Trước năm 11 tuổi, mình không hề biết gia đình có điều kiện. Vì lúc nào mẹ cũng bảo: Nhà mình rất khó khăn, con phải biết tiết kiệm!".

Linda Ngô cũng chia sẻ: "Mình nghĩ khi bố mẹ không cho tiền, là muốn mình học được cách tự lập từ nhỏ". Và chính từ sự "giả nghèo" của bố mẹ mà Linda Ngô đã hình thành thói quen sống tiết kiệm và biết tự lập ngay từ nhỏ.

Mãi đến năm 11 tuổi khi theo gia đình về Việt Nam sinh sống, cô mới biết thực tế hoàn toàn khác: gia đình sở hữu một khách sạn nằm ở trung tâm Nha Trang. Thời điểm những năm 2000, gia đình Linda Ngô đã có điều kiện kinh tế vững vàng, thể hiện qua việc sở hữu nhiều tài sản giá trị như xe BMW 320i E36 đời 1996. Không chỉ vậy, lễ đầy tháng của cô cũng được tổ chức tại một nhà hàng sang trọng, với sự tham dự của nhiều khách mời, trong đó có cả người nước ngoài.

Và sau này Linda Ngô cũng không dựa dẫm vào nền tảng gia đình, cô lựa chọn con đường tự kinh doanh và kiếm tiền bằng chính năng lực của mình. Từng bước, cô xây dựng sự nghiệp riêng, tạo dựng hình ảnh một người phụ nữ hiện đại: độc lập, chủ động và có định hướng rõ ràng.

Hiện tại, cuộc sống của Linda và Phong Đạt đang sinh sống trong một căn biệt thự song lập có diện tích lên tới 257m2. Không gian sống rộng rãi, tiện nghi là thành quả của quá trình nỗ lực tự chủ kinh tế, chứ không đơn thuần chỉ đến từ xuất phát điểm gia đình.

Chính câu chuyện của Linda Ngô đã khiến nhiều người tò mò về hành trình nuôi con sau này của rich mom, Linda sẽ lựa chọn cách nào cho con mình? Tiếp tục giữ quan điểm "giả nghèo" để nuôi dạy con để nuôi dưỡng tính tiết kiệm và tự lập từ nhỏ như bố mẹ của Linda đã từng làm vậy, hay để con lớn lên trong môi trường đầy đủ vật chất với điều kiện kinh tế của Linda và Phong Đạt.

Câu hỏi này có lẽ chưa thể có lời đáp ngay, nhưng với những gì Linda từng chia sẻ, việc chi mạnh tay cho những yếu tố liên quan đến sức khỏe và trải nghiệm không đồng nghĩa với việc nuôi dạy con trong sự "bao bọc" tuyệt đối. Và đó cũng là lý do khiến nhiều người tin rằng, dù con cô sinh ra trong điều kiện đủ đầy, cách nuôi dạy sau này vẫn sẽ đề cao sự tự lập, giống như cách cô từng được bố mẹ giáo dục từ nhỏ.