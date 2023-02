Chai serum giúp da căng mọng, có giá bình dân

Lỗ chân lông to là nỗi phiền lòng của nhiều nàng công sở. Tuy không quá ảnh hưởng đến thẩm mỹ nhưng lỗ chân lông to sẽ khiến da có vẻ sần sùi, thiếu mịn màng, lớp makeup cũng khó ăn tiệp mịn đẹp vào da. Thực tế, chúng ta không thể thu nhỏ lỗ chân lông nhưng có thể khiến chúng trông bớt nổi bật hơn bằng cách chăm chỉ làm sạch sâu, dưỡng ẩm và dùng các sản phẩm cải thiện lỗ chân lông. Đặc biệt là những sản phẩm có chứa AHA, BHA. Theo bác sĩ Marisa Garshick (đang làm việc tại phòng khám MDCS, New York) chia sẻ với trang Byrdie: "Kết hợp sử dụng AHA và BHA sẽ giúp tẩy da chết, cải thiện kết cấu tông da, làm đều màu da, giảm thiểu sự xuất hiện của nếp nhăn. Ngoài ra, bộ đôi này cũng giúp làm sạch lỗ chân lông, khiến da thông thoáng, giảm thiểu mụn và lỗ chân lông trông nhỏ hơn".

Nàng công sở Poppy dưới đây cũng gặp tình trạng lỗ chân lông to, cô đã quyết định mua thử loại serum se khít lỗ chân lông bình dân của Hàn Quốc để xem kết quả ra sao. Sản phẩm mà cô nàng sử dụng, đó là: It's Skin Power 10 Formula PO Effector Pore Lupin.



Thành phần, công dụng

It's Skin là hãng mỹ phẩm bình dân Hàn Quốc, hãng nổi tiếng với dòng serum It's Skin Power 10 tập trung cải thiện từng vấn đề riêng biệt của làn da.

It's Skin Power 10 Formula PO Effector Pore Lupin là một trong những chai serum đình đám nhất của hãng. It's Skin Power 10 Formula PO Effector Pore Lupin tập trung vào hiệu quả se khít lỗ chân lông với thành phần có chứa chiết xuất rau diếp cá giúp ngăn ngừa mụn và giảm bít tắc lỗ chân lông, hỗ trợ điều tiết dầu nhờn hiệu quả. Sản phẩm có chứa AHA và BHA nồng độ dịu nhẹ, làm sạch sâu trong da và hạn chế kích ứng. Serum không chứa dầu khoáng, paraben, chất tạo màu tổng hợp… nên khá dịu nhẹ, hạn chế khả năng gây kích ứng. Dòng serum này phù hợp với những cô nàng có làn da dầu, da mụn, lỗ chân lông to.

Serum có thiết kế dáng vòi nhỏ giọt, vỏ thủy tinh, màu cánh gián với bao bì đơn giản, ghi những thông tin cơ bản.

Kết cấu, cảm nhận

Serum bên trong có màu trong suốt, màu trắng đục, có mùi thơm nhẹ.

Poppy nhận thấy kết cấu serum hơi đặc nhẹ nên khi dùng sẽ khá hao, 1 chai serum có thể dùng liên tục trong khoảng 1 tháng. Bù lại serum đặc nhưng khá nhẹ, thẩm thấu nhanh, không gây bết dính. Poppy sử dụng chai serum này 2 lần vào sáng và tối, sau khi dùng toner và trước khi dùng kem dưỡng.

Kết quả

Sau khi đều đặn sử dụng hết lọ serum này, Poppy đã nhận thấy làn da có sự cải thiện tích cực. Soi cận cảnh có thể thấy rõ sự chuyển biến của làn da. Lỗ chân lông có phần căng mịn và bớt sần sùi hơn, nước da của cô trở nên mịn màng và sáng bóng hơn. Bên cạnh hiệu quả se khít lỗ chân lông, Poppy còn thấy serum giúp cấp ẩm cho da khá tốt, khiến da ánh glowy nhẹ nhàng. Ngoài ra, tình trạng mụn li ti, da đổ dầu cũng được cải thiện rõ rệt.

Với mức giá chưa đến 300k cho chai serum se khít lỗ chân lông này, Poppy đánh giá đây là mức giá hợp lý, sản phẩm bình dân mà hiệu quả chất lượng, những cô nàng có lỗ chân lông to rất nên đầu tư một em.

Nơi mua: It's Skin; Giá: 275k

Bên cạnh sản phẩm trên, bạn cũng có thể tham khảo 1 số sản phẩm serum se khít lỗ chân lông khác.



Kiehl's Precision Lifting & Pore-Tightening Concentrate chứa chiết xuất vi men và tinh dầu hoa phong lữ. Serum giúp nâng căng, làm săn chắc da và se khít lỗ chân lông tối ưu. Sản phẩm giúp định hình rõ rệt các đường nét trên khuôn mặt, đồng thời giảm thiểu sự xuất hiện của lỗ chân lông to

Paula's Choice Clinical Niacinamide 20% Treatment chứa 20% niacinamide (vitamin B3) đậm đặc có tác dụng cải thiện tình trạng lỗ chân lông to, khắc phục bề mặt da kém mềm mịn

Serum Frudia Green Grape Pore Control chứa chiết xuất nho xanh, tannin, vitamin E giúp dưỡng ẩm, ngừa lão hóa, thu nhỏ lỗ chân lông khít lại và tạo một lớp bảo vệ làm cho da mềm và mượt

Nơi mua: Watsons ; Giá: 552k