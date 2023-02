Dùng thử serum vitamin C bình dân, làn da của cô nàng này đã thay đổi bất ngờ

Serum vitamin C là món đồ vô cùng quan trọng trong quá trình skincare, giúp chống oxy hóa, làm sáng da, cải thiện sự đổi màu, tăng sinh collagen. Trên thị trường hiện nay có rất nhiều loại serum vitamin C khác biệt. Tuy nhiên nếu bạn vẫn đang phân vân không biết chọn lựa sản phẩm nào thì có thể tham khảo sản phẩm dưới đây. Cô nàng chủ blog Play Thatsani đã dùng thử lọ serum vitamin C bình dân và nhận thấy làn da thay đổi rõ rệt. Sản phẩm mà nàng blogger sử dụng đó là: Cosrx The Vitamin C 23%.



Thành phần, công dụng của sản phẩm

Cosrx The Vitamin C 23% đến từ thương hiệu Hàn Quốc Cosrx. Sản phẩm có thành phần chứa 23% vitamin C được Cosrx phát triển đặc biệt dành cho những người có vấn đề về da xỉn màu, vết thâm; sản phẩm đồng thời cũng dịu nhẹ không gây kích ứng cho da nhạy cảm. Thành phần sản phẩm không chứa paraben, không thử nghiệm trên động vật.

Với thành phần 23% vitamin C tinh khiết, lọ serum này hứa hẹn sẽ giúp làm sáng da, giảm sẹo mụn, khiến vết thâm và nếp nhăn trông mờ đi mà không làm xỉn màu, hay kích ứng da.

Thành phần sản phẩm bổ sung thêm Super Vitamin E, Hyaluronic acid và Allantoin giúp da luôn mịn màng, mềm mại và ẩm mượt, hạn chế tốt vấn đề khô da. Sản phẩm còn giúp giảm vấn đề lão hóa sớm hiệu quả, làm dịu da, bảo vệ da khỏi các tác nhân ô nhiễm của môi trường.

Bao bì, trải nghiệm

Serum có vỏ bằng thủy tinh, thiết kế dạng vòi nhỏ giọt, vỏ màu cánh gián giúp hạn chế oxy hóa. Tuy nhiên bạn vẫn cần bảo quản trong tủ lạnh để duy trì chất lượng sản phẩm.

Serum kết cấu nhẹ, lỏng như nước, màu hổ phách, mùi vitamin C khá rõ rệt. Khi thoa serum lên da rồi massage đều sẽ thấy serum thấm nhanh, mà không gây bóng nhờn. Serum còn giúp làn da trông căng bóng, cấp ẩm tức thì.

Cảm nhận, kết quả

Sau 1 thời gian sử dụng đều đặn, nàng blogger nhận thấy làn da được cải thiện đáng kể. Nền da sáng khỏe hơn, các vết thâm mụn và xỉn màu giảm thiểu rõ rệt. Bên cạnh đó, các vết sẹo mụn cũng được cải thiện, sẹo cũ mờ đi, sẹo mới nhanh liền hơn. Làn da của cô trở nên ẩm mượt và căng mịn hơn, khi makeup sẽ thấy da ăn phấn mịn đẹp hơn.

Hiện tại sản phẩm này đang được bán với giá khoảng 400k. Tuy nhiên sản phẩm chưa phân phối chính thức tại Việt Nam, nên bạn cần tìm mua qua các shop bán hàng xách tay uy tín.

Bên cạnh sản phẩm trên, còn 1 số sản phẩm serum vitamin C khác mà bạn có thể tham khảo thêm dưới đây.

Nature Republic Vitapair C Dark Spot Serum chứa hàm lượng vitamin C cao nhờ chiết xuất chanh tươi Jeju, kết hợp cùng Niacinamide và Tranexamic Acid sẽ giúp dưỡng sáng, cải thiện da xỉn màu, làm dịu và dưỡng ẩm da

Nơi mua: Nature Republic; Giá: 555k

It's Skin Power 10 Formula VC Effector Blemish Catcher chứa chiết xuất cà chua xanh giàu Vitamin C tự nhiên cùng hàm lượng khoáng chất đa dạng, dưỡng da sáng mịn và tươi tắn. Sản phẩm chứa Vitamin C dạng L-AA và 2% Niacinamide làm sáng da, mờ thâm, đồng thời giúp làm dịu và điều tiết dầu nhờn

Nơi mua: It's Skin; Giá: 285k

Laneige Radian-C Vitamin Spot Serum giúp chống oxy hóa và làm mờ đốm nâu. Sản phẩm giúp cải thiện các vấn đề về thâm nám, da không đều màu, lỗ chân lông to, da ửng đỏ

Nơi mua: Laneige; Giá: 750k