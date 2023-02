Bôi serum lên da rồi mới tẩy trang, Selena Gomez đang làm gì vậy?

Bên cạnh ca hát và đóng phim, Selena Gomez còn rất thành công trong việc kinh doanh mỹ phẩm. Bởi vậy, cô nhận được rất nhiều quan tâm về mảng skincare, liên tục thực hiện các video chia sẻ chu trình chăm sóc da trên mạng xã hội. Tuy nhiên, trong clip chăm da mới nhất, Selena Gomez nhận về khá nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng về lối skincare 'ngược đời' không giống ai.

Cụ thể, Selena Gomez trong clip đã apply serum lên da trước khi tẩy trang. Việc này ngay lập tức khiến netizen nổ ra tranh cãi vì ai cũng biết: serum phát huy tác dụng tốt nhất trên làn da đã được làm sạch.

Ngay từ đầu clip, Selena Gomez đã xuất hiện với gương mặt makeup full face. Cô apply trực tiếp serum của La Mer lên da, sau đó thoa đều và rồi mới tẩy trang

Thay vì sử dụng bông tẩy trang như nhiều người, Selena đổ trực tiếp nước tẩy trang lên 1 chiếc khăn bông dày và lau lên da

Với vùng mắt, Selena đổ tẩy trang ra 1 chiếc bông mút trang điểm nhỏ rồi lau đi makeup trên mắt

Sau khi đã làm sạch da, Selena Gomez mới tiếp tục các bước dưỡng da còn lại: tẩy da chết, thoa kem dưỡng, dầu dưỡng...

Skincare routine của Selena Gomez ngay lập tức nhận về nhiều thắc mắc từ phía dân tình. Rất nhiều bình luận: "Tại sao cô ấy lại dùng serum rồi mới tẩy trang",. "Selena dùng serum rồi mới tẩy trang, để làm gì cơ chứ?", "Selena dưỡng da ngược đời!'... được để lại bên dưới clip của Selena. Bởi serum được cho là sẽ phát huy tối đa hiệu quả trên làn da đã được làm sạch, vậy nên việc Selena bôi serum trên da đã makeup khiến dân tình không khỏi tranh cãi vì thao tác ngược đời.

Giải thích cho điều này, ngay từ caption của video, Selena đã nói: "Use any serum to take off make up before washing. It breaks it up nicely. Also use a sponge to wipe eyes to treat eyes delicately when removing make up..." (Tạm dịch: Sử dụng serum trước khi tẩy trang giúp cho lớp makeup trôi đi dễ hơn. Tôi cũng sử dụng mút trang điểm để tẩy trang mắt một cách nhẹ nhàng).

Việc serum có làm mềm lớp makeup giúp cho bước tẩy trang diễn ra dễ hơn không hiện vẫn chưa được xác nhận từ các chuyên gia da liễu. Vậy nên, lời giải thích của Selena khó mà có thể thuyết phục người xem. Hơn nữa, sản phẩm serum mà cô dùng là La Mer The Concentrate, có công dụng chính là phục hồi và cấp ẩm cho da. Đúng là cấp ẩm sẽ giúp da mềm hơn, tuy nhiên hiện vẫn chưa ai có thể chứng minh rằng việc này có hiệu quả trong việc tẩy trang lớp makeup.

Bên cạnh những bình luận thắc mắc, một vài người cho rằng làn da mộc của Selena Gomez trong clip khá mịn màng và căng khỏe, vậy nên cô ấy skincare theo cách nào cũng là chuyện cá nhân của cô ấy.