Cậu bé 10 tuổi tử vong vì bị mẹ nuôi nặng 154kg "phạt" bằng cách ngồi đè lên người

Một cậu bé 10 tuổi ở Mỹ đã tử vong sau khi bị mẹ nuôi nặng hơn 150kg ngồi đè lên người để “phạt” vì cho rằng cậu bé hư và không nghe lời. Vụ việc gây chấn động dư luận bởi mức độ tàn nhẫn và hậu quả đau lòng từ cách dạy con bằng bạo lực.

Theo Fox News, người phụ nữ tên Jennifer Lee Wilson (48 tuổi) vừa bị tuyên án 6 năm tù liên quan đến cái chết của cậu bé Dakota Levi Stevens.

Sự việc xảy ra vào ngày 25/4/2024 tại bang Indiana (Mỹ). Khi cảnh sát có mặt tại hiện trường, Dakota đã bất tỉnh. Trên cơ thể em xuất hiện nhiều vết bầm tím ở vùng cổ và ngực.

Các nhân viên y tế lập tức tiến hành hồi sức nhưng cậu bé vẫn không qua khỏi sau khi được đưa tới bệnh viện.

Theo lời khai ban đầu của Jennifer, trước đó Dakota đã bỏ nhà đi và được tìm thấy tại nhà hàng xóm. Sau khi đưa con nuôi về, người phụ nữ cho rằng cậu bé có thái độ chống đối, nằm vật xuống đất và dọa sẽ tiếp tục bỏ đi.

Trong lúc tức giận, Jennifer đã dùng cơ thể mình để ngồi đè lên người Dakota nhằm “dạy dỗ”. Người phụ nữ nặng khoảng 154kg, trong khi cậu bé chỉ nặng khoảng 41kg.

Điều đáng nói là Jennifer khai rằng bà vẫn tiếp tục ngồi lên người Dakota trong vài phút dù cậu bé đã không còn cử động. Ban đầu, người phụ nữ nghĩ con nuôi chỉ đang giả vờ để chống đối mình.

Chỉ tới khi lật cậu bé lại và thấy mắt em tái nhợt, Jennifer mới hoảng hốt gọi cấp cứu.

Hai ngày sau, Dakota được xác nhận tử vong tại bệnh viện. Kết quả khám nghiệm cho thấy nguyên nhân tử vong là ngạt cơ học. Cơ quan điều tra kết luận đây là một vụ giết người.

Ngoài ra, cậu bé còn bị tổn thương nghiêm trọng ở nội tạng và mô mềm, xuất huyết gan, phổi cùng nhiều chấn thương khác trên cơ thể.

Một người hàng xóm cho biết trước khi xảy ra bi kịch, Dakota từng chạy sang nhà bà cầu cứu và xin được nhận nuôi. Cậu bé nói rằng mình thường bị bố mẹ nuôi đánh vào mặt.

Dù vậy, người hàng xóm cũng cho biết thời điểm đó bà không nhìn thấy thương tích rõ ràng trên người Dakota.

Sau quá trình điều tra và xét xử, Jennifer Lee Wilson đã bị kết tội. Người phụ nữ này nhận mức án 6 năm tù, trong đó có 1 năm được hoãn thi hành để quản chế.

Vụ việc tiếp tục làm dấy lên tranh cãi về tình trạng bạo hành trẻ em núp bóng “dạy dỗ”, cũng như những tổn thương mà nhiều đứa trẻ phải âm thầm chịu đựng ngay trong chính nơi lẽ ra phải an toàn nhất với các em.

