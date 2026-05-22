Ngày đầu tiên đi học của các em bé luôn là một "cửa ải" không chỉ với con mà còn với cả bố mẹ. Bé Cốm - con gái TikToker Long Chun, cũng không ngoại lệ. Trong buổi đầu đến lớp, cô bé đã có màn khởi động rất quen thuộc với hội em bé lần đầu đi học: gào khóc, không chịu vào lớp, khiến ba Long Chun đứng ngồi không yên.

Là một ông bố lần đầu đưa con đi học, Long Chun không giấu nổi sự lo lắng. Anh thậm chí còn thập thò bên ngoài để xem con gái vào lớp sẽ thế nào, rồi ngồi lại trường theo dõi camera suốt cả tiếng đồng hồ. Nhìn con khóc, chắc hẳn ông bố nào cũng sốt ruột, nhất là khi không biết bao giờ con mới quen cô, quen bạn và hòa nhập với môi trường mới.

Thế nhưng, diễn biến sau đó lại khiến Long Chun bất ngờ. Bé Cốm chỉ khóc một lát rồi nhanh chóng ổn định tinh thần. Không còn dáng vẻ mè nheo đòi ba, cô bé bắt đầu bước vào "công cuộc" vui chơi, khám phá lớp học và nghịch cùng các bạn. Bao nhiêu lo lắng của ba Long Chun bỗng trở thành công cốc vì hóa ra Cốm thích nghi nhanh hơn tưởng tượng.

Hài hước nhất là đến chiều, khi Long Chun đến đón con, bé Cốm lại chẳng có vẻ gì là nhớ ba, nhớ nhà hay muốn về thật nhanh như nhiều em bé khác trong ngày đầu đi học. Ngược lại, cô bé còn muốn ở lại lớp chơi tiếp. Từ một em bé buổi sáng khóc không chịu vào lớp, đến chiều Cốm đã vui vẻ đến mức chưa muốn về, khiến chính ba Long cũng phải bất ngờ.

Không chỉ chơi ngoan, bé Cốm còn được nhận xét là ăn ngoan, ngủ ngoan và hòa nhập khá nhanh. Điều này khiến nhiều phụ huynh sau khi xem chia sẻ của Long Chun không khỏi thích thú, đồng loạt vào "xin vía đi học" của Cốm. Bởi với các bố mẹ bỉm, con chịu đi lớp, ăn ngủ ổn và nhanh quen bạn ngay ngày đầu tiên đã là một niềm động viên rất lớn đối với các bố mẹ bỉm.

Bé Cốm, tên thật thường được nhắc đến là Trần Lâm Tư Kỳ, sinh năm 2024, là con gái của TikToker Long Chun. Từ khi được ba chia sẻ trên mạng xã hội, cô bé đã nhận được nhiều tình cảm nhờ vẻ ngoài đáng yêu và tính cách dễ thương.

Hóa ra bé Cốm không chỉ có "nết ăn" không mất lòng ai mà còn có thêm "nết đi học" rất đáng yêu. Ngày đầu đến lớp tưởng sẽ là thử thách lớn với cả hai ba con, nhưng cuối cùng Cốm lại chứng minh mình là em bé nhanh hòa nhập, nhanh quen cô quen bạn và chẳng để ba Long Chun phải lo lắng quá lâu.