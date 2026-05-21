Mới đây, một vụ việc xảy ra tại cửa hàng đồ trẻ em ở Sơn Tây (Trung Quốc) đang gây tranh cãi dữ dội trên mạng xã hội.

Theo chia sẻ từ nữ chủ shop, sự việc bắt đầu khi một người phụ nữ đưa con trai khoảng 6-7 tuổi tới cửa hàng mua sắm. Trong lúc người lớn chọn đồ, cậu bé đứng chơi ở khu đồ chơi và bóc mở một món đồ trị giá khoảng 6 tệ (hơn 20 nghìn đồng).

Nhân viên cửa hàng sau đó chỉ hỏi nhẹ nhàng rằng món đồ đã bị mở rồi, liệu khách có muốn thanh toán luôn hay không. Người mẹ nghe xong cũng không tranh cãi gì, chỉ quay sang hỏi một bé gái đứng gần đó ai là người mở món đồ. Bé gái trả lời là “anh trai mở”, người phụ nữ liền thanh toán rồi dẫn con rời đi.

Tuy nhiên chưa đầy 10 phút sau, người phụ nữ bất ngờ quay lại cùng chồng và con trai.

Lần này, không khí hoàn toàn khác.

Người chồng tỏ thái độ rất gay gắt, lớn tiếng yêu cầu cửa hàng kiểm tra camera vì cho rằng con mình bị oan. Theo lời anh ta, sau khi về nhà trách con, cậu bé đã khóc và khẳng định mình không hề bóc món đồ chơi đó.

Phía cửa hàng lập tức mở camera giám sát để đối chất. Nhưng do hôm đó cửa hàng đang bày nhiều quà khuyến mãi nên góc quay bị che khuất, chỉ nhìn thấy cậu bé đứng ở khu đồ chơi chứ không thấy rõ hành động mở hộp.

Thấy vậy, người đàn ông càng tức giận hơn, cho rằng chính lời nói của nhân viên đã khiến gia đình anh phải trả tiền oan.

Dù nữ chủ shop liên tục xin lỗi, thậm chí chủ động đề nghị hoàn tiền gấp đôi món đồ nhưng phía khách hàng vẫn không chấp nhận.

Người đàn ông liên tục chỉ tay chửi bới nữ nhân viên và cho rằng cửa hàng làm tổn thương con mình.

Trong khi đó, nữ nhân viên giải thích rằng chính người mẹ đã hỏi bé gái đứng cạnh và sau khi nghe bé xác nhận, chị mới đồng ý thanh toán. Thậm chí mẹ của bé gái còn chưa hề lên tiếng vì con mình bị nghi ngờ.

Sự việc ngày càng căng thẳng khi người đàn ông lấy điện thoại ra quay video, tố cửa hàng “phục vụ kém”.

Quá uất ức, nữ chủ shop cũng mở livestream để cư dân mạng phân xử đúng sai. Cô nói nếu bản thân làm sai, cô sẵn sàng đóng cửa hàng để chấn chỉnh.

Tuy nhiên, người đàn ông lập tức đe dọa rằng nếu livestream ảnh hưởng tới công việc của anh ta thì anh sẽ kiện.

Do bị kích động liên tục, cộng thêm áp lực tâm lý, nữ chủ shop cuối cùng bị khó thở rồi ngất xỉu ngay tại chỗ.

Điều khiến nhiều người bức xúc là ngay cả khi chủ shop đã ngã xuống đất, cặp vợ chồng kia vẫn tiếp tục lớn tiếng chửi bới.

Sau đó, bạn bè của chủ shop phải gọi công an tới giải quyết. Và cũng từ lúc nghe thấy báo công an, thái độ của người đàn ông bắt đầu thay đổi rõ rệt, liên tục hỏi “bao giờ công an tới” và tìm cách rời đi.

Theo chia sẻ mới nhất từ chủ shop, phía công an xác nhận cách xử lý của cửa hàng không có gì sai. Ngoài ra, mẹ của bé gái làm chứng sau đó cũng liên hệ lại và cho biết khi về nhà hỏi kỹ con, bé vẫn khẳng định chính cậu bé kia là người mở món đồ chơi.

Tuy nhiên, điều khiến nhiều người thất vọng là sau tất cả, cặp vợ chồng kia không hề gửi lời xin lỗi. Theo phía công an, điều họ quan tâm nhất chỉ là liệu vụ việc có ảnh hưởng tới công việc của mình hay không.

Câu chuyện hiện vẫn gây tranh cãi trên mạng xã hội.

Nhiều người cho rằng nếu con bị oan, cha mẹ hoàn toàn có quyền đứng ra bảo vệ. Nhưng bảo vệ con khác với việc mất kiểm soát cảm xúc, chửi bới, gây áp lực và đẩy sự việc đi quá xa.

Bởi cách hành xử của cha mẹ cũng chính là bài học trực tiếp nhất mà con trẻ nhìn vào để học cách đối diện với đúng sai sau này.

Nguồn: Sohu