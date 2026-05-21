Bà mẹ trẻ chia sẻ đoạn clip "ám ảnh cả đời": Chỉ 3 giây ngắn ngủi nhưng khiến nhiều người thót tim

Mới đây, trên mạng xã hội, một bà mẹ trẻ đã chia sẻ đoạn clip camera ghi lại khoảnh khắc khiến cô “ám ảnh cả đời” chỉ vì 3 giây lơ là khi trông con. Đoạn video nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng bởi tình huống quá nguy hiểm, khiến nhiều phụ huynh xem xong đều thót tim.

Theo chia sẻ của người mẹ, sự việc xảy ra vào khoảng 17h chiều – thời điểm đông xe cộ qua lại. Chị đẩy con nhỏ ngồi trên xe ra khu vực trước nhà chơi. Nghĩ rằng nền sân bằng phẳng và an toàn, chị quay lưng lại vài giây để cất túi xách.

3 giây định mệnh ngắn ngủi nhưng khiến nhiều người thót tim

Thế nhưng đúng khoảnh khắc đó, chiếc xe đẩy bất ngờ tự trôi, lao thẳng từ sân xuống lòng đường lớn.

Camera an ninh ghi lại cảnh chiếc xe đẩy cứ thế lăn nhanh về phía mặt đường trong khi em bé vẫn đang ngồi bên trong. Chỉ vài giây ngắn ngủi nhưng đủ khiến người mẹ hoảng loạn lao theo trong tuyệt vọng.

May mắn đến nghẹt thở là đúng lúc chiếc xe lao ra đường lại không có phương tiện nào đi ngang qua. Người mẹ kịp thời chạy tới giữ lại xe và ôm chặt con trong trạng thái gần như suy sụp.

Chia sẻ sau sự việc, chị viết:

“Đến giờ tay chân mình vẫn còn bủn rủn. Chỉ đúng 3 giây quay lưng thôi mà suýt chút nữa mình phải trả giá bằng điều quý giá nhất cuộc đời.”

Người mẹ cũng tâm sự rằng chỉ mới hôm trước cô còn suy sụp vì mất một khoản tiền lớn. Nhưng sau khoảnh khắc sinh tử của con, cô mới nhận ra:

“Ông bà nói không sai, mất tiền là cái mất nhẹ nhất. Tiền còn kiếm lại được, chứ con có chuyện gì thì cả đời này sống trong day dứt.”

Bài đăng sau đó nhận được rất nhiều sự đồng cảm từ các bậc phụ huynh. Nhiều người thừa nhận bản thân từng vài lần “quay đi vài giây” vì nghĩ con vẫn an toàn, nhưng xem xong đoạn clip thì thực sự lạnh sống lưng.

Không ít cư dân mạng cũng chia sẻ những tai nạn thương tâm từng xảy ra chỉ vì sự chủ quan rất nhỏ của người lớn:

Trẻ ngã cầu thang khi bố mẹ quay đi lấy điện thoại. Xe tập đi lao xuống dốc. Bé tự mở cửa chạy ra đường. Trẻ bị bỏng, hóc dị vật hay té ngã chỉ trong vài phút không có người quan sát.

Điểm chung của những tình huống này là mọi thứ đều xảy ra cực nhanh, nhanh hơn rất nhiều so với phản xạ của người lớn.

Các chuyên gia an toàn trẻ em cũng nhiều lần cảnh báo rằng xe đẩy, ghế ngồi hay xe tập đi tuyệt đối không được đặt ở khu vực dốc, gần đường lớn hoặc không có chốt khóa bánh. Chỉ cần một mặt nghiêng nhỏ hoặc một cú đạp chân vô tình của trẻ, xe có thể tự trôi đi trong tích tắc.

Ngoài ra, phụ huynh cần hình thành thói quen:

Luôn khóa bánh xe đẩy khi dừng lại. Không để trẻ một mình ngoài sân, gần cửa hay sát đường. Không chủ quan với suy nghĩ “chỉ vài giây thôi”. Hạn chế vừa trông con vừa làm việc khác hoặc sử dụng điện thoại.

Bởi thực tế, tai nạn với trẻ nhỏ thường không xảy ra vì cha mẹ thiếu yêu thương, mà xảy ra từ chính những khoảnh khắc chủ quan rất đời thường.

Điều khiến nhiều người đồng cảm nhất có lẽ nằm ở câu nói cuối cùng của bà mẹ này:

“Chỉ cần gia đình còn bình an, khỏe mạnh thì mình vẫn còn tất cả.”

Với những ai đang nuôi con nhỏ, đây có lẽ là lời nhắc nhở đáng nhớ hơn bất kỳ bài học nào khác.