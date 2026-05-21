Mới đây, trên trang cá nhân có hàng triệu lượt theo dõi, Bà Nhân Vlogs đăng tải đoạn clip ghi lại cảnh con gái là bé Tiểu Bối bị mắc dị vật vào mũi khiến cư dân mạng được phen “thót tim”. Chỉ vài chục giây ngắn ngủi nhưng đủ khiến nhiều phụ huynh xem xong phải lạnh gáy bởi đây là một trong những tai nạn cực kỳ nguy hiểm với trẻ nhỏ, có thể dẫn đến nghẹt thở, tổn thương đường thở hoặc biến chứng nghiêm trọng nếu xử lý sai cách.

Điều khiến cộng đồng mạng tranh cãi dữ dội không chỉ nằm ở tình huống của em bé, mà còn ở cách người mẹ xử lý sự việc.

Trong clip, Tiểu Bối liên tục khóc lớn, hoảng loạn, gương mặt đỏ bừng vì khó chịu khi có dị vật mắc trong mũi. Trong khi đó, Bà Nhân Vlogs cùng người thân lại vừa tìm cách lấy dị vật cho bé vừa quay clip, thậm chí còn có thái độ nói cười khá thoải mái.

Không nên tự ý dùng các dụng cụ để tự lấy dị vật trong mũi bé

Không ít ý kiến cho rằng nữ YouTuber dường như chưa ý thức được mức độ nguy hiểm của tình huống này.

Bởi theo các bác sĩ tai mũi họng, trẻ nhỏ bị mắc dị vật ở mũi tuyệt đối không phải chuyện có thể chủ quan. Chỉ cần thao tác sai, dị vật có thể bị đẩy sâu hơn vào hốc mũi, rơi xuống họng hoặc lọt vào khí quản gây tắc thở cực kỳ nguy hiểm.

Đặc biệt với trẻ khoảng 1-3 tuổi như Tiểu Bối, đây là độ tuổi chưa biết hợp tác, dễ giãy giụa, quấy khóc và hít mạnh khi sợ hãi. Chính phản xạ này có thể khiến dị vật bị hút sâu vào bên trong nhanh hơn.

Điều khiến nhiều người lo lắng là trong clip, người lớn liên tục dùng tay thao tác trực tiếp lên mũi bé khi em bé đang khóc dữ dội. Theo khuyến cáo y khoa, đây lại là một trong những điều tối kỵ khi sơ cứu dị vật đường mũi cho trẻ.

Không dùng tay vì có thể đẩy dị vật vào sâu hơn

Các chuyên gia cho biết, khi phát hiện trẻ nhét đồ vật vào mũi, phụ huynh cần giữ bình tĩnh, tuyệt đối không dùng tay móc, không dùng nhíp gắp tùy tiện và càng không cố thao tác khi trẻ đang vùng vẫy, khóc lớn. Nếu dị vật tròn, trơn hoặc nằm sâu, việc cố lấy tại nhà có thể khiến tình hình nguy hiểm hơn rất nhiều.

Trong nhiều trường hợp, bác sĩ sẽ ưu tiên đưa trẻ tới cơ sở y tế để xử lý bằng dụng cụ chuyên dụng nhằm tránh tổn thương niêm mạc và hạn chế nguy cơ dị vật rơi xuống đường thở.

Nhiều cư dân mạng cũng đặt câu hỏi: “Tại sao trong tình huống nguy hiểm như vậy vẫn ưu tiên quay clip?”, “Nếu chẳng may xảy ra biến chứng thì sao?”, “Đây là nội dung giải trí hay tình huống cần được xử lý y tế khẩn cấp?”.

Bên cạnh những lời chỉ trích, một số ý kiến cho rằng có thể Bà Nhân Vlogs vì quá hoảng nên xử lý theo bản năng. Tuy nhiên, phần đông vẫn cho rằng với sức ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội, việc đăng tải những cách xử lý sai trong tình huống nguy hiểm có thể vô tình khiến nhiều phụ huynh khác học theo.

May mắn bé Tiểu Bối đã lấy được dị vật ra nhưng vẫn nên đi thăm khám để tránh tổn thương khác

Đáng nói, đây không phải lần đầu những nội dung liên quan đến trẻ nhỏ trên mạng xã hội gây tranh cãi vì thiếu kiến thức an toàn cơ bản. Trong thời đại mà mọi khoảnh khắc đều có thể trở thành nội dung đăng tải, nhiều người lo ngại ranh giới giữa chia sẻ cuộc sống và việc biến con trẻ thành “content” đang ngày càng mong manh.

Các bác sĩ cũng liên tục cảnh báo rằng những vật nhỏ như hạt đồ chơi, hạt cườm, giấy vo viên, thức ăn khô… đều có thể trở thành dị vật nguy hiểm với trẻ nhỏ. Phòng tránh vẫn là quan trọng nhất: không để trẻ chơi các món đồ kích thước nhỏ, luôn quan sát khi trẻ ăn uống và dạy trẻ không cho vật lạ vào mũi, miệng, tai.

Một vài giây chủ quan đôi khi có thể đổi bằng hậu quả mà cha mẹ không kịp trở tay.

Và trong những tình huống như thế này, điều trẻ cần nhất không phải là một chiếc camera đang ghi hình, mà là sự bình tĩnh, hiểu biết và xử lý đúng cách từ người lớn.