Cắt ngắn thiết kế váy gốc, mỹ nhân "Điên Thì Có Sao" lại lộ thêm 1 cực phẩm do gen gia đình

Bộ phim Điên Thì Có Sao tiếp tục nhận được sự quan tâm, không chỉ mới nội dung phim mới lạ hấp dẫn mà còn bởi phong cách thời trang của nữ chính trong phim. Nếu như trong tập 6, Seo Ye Ji lọt top 1 tìm kiếm bởi vòng eo siêu thực thì trong tập 8 mới đây, cô nàng lại khiến netizen trầm trồ với đôi chân dài cực phẩm. Seo Ye Ji đã chia sẻ rằng cô có được vòng em nhỏ và dáng người cao như vậy là do gen chứ chẳng nhờ cậy bất kỳ chế độ ăn nào: “Chiều cao và thân hình tôi có được chính là nhờ vào gen từ gia đình. Tôi may mắn được thừa hưởng điều này từ cha mẹ chứ không phải do ăn kiêng hay tập luyện hà khắc”.

Trong phân cảnh tại bệnh viện tập 8, Seo Ye Ji diện bộ suit ngắn chất liệu vải tweed màu xanh baby blue sang trọng. Với mái tóc cắt ngắn của mình, cô nàng nhìn vừa mạnh mẽ lại thanh lịch trong set đồ này.

Thêm một chi tiết ngỡ ngàng khi bóc giá set đồ đó là Seo Ye Ji đã điện phiên bản váy ngắn hơn so với thiết kế gốc. Chắc hẳn stylits phim đã dụng ý khoe khéo đôi chân dài và thẳng tắp của Seo Ye Jin. Set đồ suit đến từ thương hiệu AVOUAVO khoảng hơn 38 triệu VNĐ, đôi khuyên tai của thương hiệu BVLGARI có giá khoảng 197 triệu VNĐ, và chiếc túi nhỏ xinh đến từ thương hiệu Valextra có giá khoảng 44 triệu VNĐ. Tổng giá trị set đồ này có giá 279 triệu đồng.

Vốn sở hữu vòng eo nhỏ xíu, thêm việc được stylits chọn trang phục hầu hết là các kiểu áo váy bó eo hoặc set đồ croptop + chân váy cho nên vòng 2 của cô lại càng được tôn lên đáng kể.