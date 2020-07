Tất cả màn lên đồ lồng lộn của "quái nữ" Điên Thì Có Sao cũng chưa là gì so với ca đụng độ một chiếc nhẫn hơn 150 triệu với Lisa (Black Pink)

Lột xác với vai diễn "quái nữ" trong Điên Thì Có Sao, Seo Ye Ji khiến dân tình choáng ngợp trước vẻ sang chảnh kiêu kỳ và những pha dát đồ hiệu với giá trên trời mà khó ai bì kịp. Từ gương mặt toát lên nét kiêu kỳ, những bộ váy áo đậm nét hoàng gia vương giả, hay thần thái cử chỉ dửng dưng như không của cô nàng qua mỗi tập phim... tất cả đều khiến người xem phải mê mẩn đến rụng rời.

Nhưng tất cả những màn lên đồ lồng lộn của cô nàng "quái nữ" này, chưa là gì so với màn đụng độ với Lisa (Black Pink). Chỉ một món phụ kiện rất nhỏ nhưng giá trị lên tới cả trăm triệu đồng chứ không hề nhỏ.

Trong bất kỳ bộ cánh nào, nữ nhà văn "quái chiêu" đệu dụng tâm mix&match cả loại phụ kiện, trang sức xa xỉ, ví dụ trong tập 4 là chiếc đồng hồ hình con rắn Serpenti Tubogas đính 38 viên kim cương của Bvlgari giá 12.700 USD (hơn 295 triệu đồng).

Ngoài chiếc đồng hồ hơn 200 triệu, Seo Ye Ji còn đeo thêm chiếc nhẫn B.zero1 Ring của Bvlgari, và đương nhiên chiếc nhẫn này có giá không hề nhỏ.

Cận cảnh chiếc nhẫn mà Seo Ye Ji đeo trong tập 4 của Điên Thì Có Sao. Chiếc nhẫn B.zero1 Ring của Bvlgari trị giá tới 7.100 USD (hơn 164 triệu đồng).

Ngay trong buổi họp báo MV How Do Like That của Black Pink, Lisa cũng diện chiếc nhẫn xa xỉ này khi diện đầm midi của nhà mốt Celine trị giá hơn 100 triệu đồng.

Diện bộ đầm Celine sang chảnh thời thượng, Lisa kết hợp cùng chiếc nhẫn nạm kim cương của Bvlgari. Tiết chế hơn so với Seo Ye Ji, Lisa chỉ cần duy nhất chiếc nhẫn này làm điểm nhấn cho bộ trang phục xa xỉ của mình.

Đúng là tất cả màn lên đồ lồng lộn của "quái nữ" không hot bằng màn đụng độ chiếc nhẫn giá cả trăm triệu với Lisa "Black Pink).

Được giới thiệu lần đầu vào năm 1999, B. Zero1 là sự phối trộn tỉ mỉ giữa vẻ huy hoàng của kiến trúc đấu trường cổ La Mã Colosseum và đường cắt mạnh mẽ trong thiết kế Ý hiện đại. Chữ cái B trong tên gọi B.Zero1 tượng trưng cho chữ cái đầu của BVLGARI. Trong khi đó, tên gọi Zero.1 thể hiện ý niệm tượng trưng cho sự khởi đầu bất tận.

Chiếc nhẫn hiệu Bvlgari mà Seo Ye Ji và Lisa đụng hàng là phiên bản nhẫn B.Zero1 của năm 2020 với thiết kế đính kết kim cương cùng rãnh ngăn đa chiều vượt qua mọi giới hạn về sự tinh xảo, xa xỉ nhưng vẫn giữ nguyên cốt lõi của sự truyền thống ẩn chứa bên trong.



Nguồn: Beauty123