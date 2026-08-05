Cảnh báo 3 nhóm thực phẩm cha mẹ nên hạn chế cho con ăn

Nhiều phụ huynh có thói quen mua đồ ăn gắn nhãn "dành riêng cho trẻ em" vì tin rằng đắt tiền sẽ an toàn. Tuy nhiên, các bác sĩ nhi khoa cảnh báo: Rất nhiều món ăn vặt dán nhãn "chuyên dụng" thực chất đang âm thầm tích tụ chất độc, làm suy giảm miễn dịch và tăng nguy cơ mắc các bệnh nguy hiểm ở trẻ.

Mắc bẫy tiếp thị "Đồ ăn dành riêng cho trẻ em"

Bà Lý (ở Hà Nam, Trung Quốc) có thói quen chiều cháu bằng các loại xúc xích, bánh quy, mứt sơn tra đóng gói sẵn có in hình hoạt hình ngộ nghĩnh. Dù tốn kém, bà vẫn tin đây là thực phẩm an toàn.

Tuy nhiên, dạo gần đây cháu bà dần biếng ăn bữa chính, người lúc nào cũng mệt mỏi. Khi đi khám, bác sĩ chẩn đoán nguyên nhân xuất phát chính từ đống đồ ăn vặt hàng ngày.

Các bác sĩ chỉ ra 2 sai lầm phổ biến của phụ huynh:

Tin vào nhãn "Dành riêng cho trẻ em": Đây đa phần chỉ là chiêu trò quảng cáo. Để hợp khẩu vị trẻ nhỏ, nhà sản xuất thường thêm rất nhiều đường, hương liệu và chất bảo quản. Thậm chí, lượng muối và phụ gia trong một số loại xúc xích trẻ em còn cao hơn cả loại của người lớn .

Cho rằng thực phẩm đạt chuẩn là an toàn với trẻ: Tiêu chuẩn phụ gia được tính dựa trên khả năng đào thải của người trưởng thành . Hệ gan, thận của trẻ nhỏ chưa hoàn thiện nên không thể đào thải hết, dẫn đến tích tụ chất độc theo thời gian.

Ăn uống bất hợp lý ảnh hưởng thế nào đến nguy cơ ung thư?

Ung thư ở trẻ em là tổng hợp của nhiều yếu tố (di truyền, môi trường, lối sống). Dù thực phẩm không phải là nguyên nhân trực tiếp duy nhất, nhưng chế độ ăn nhiều đường, muối và phụ gia kéo dài sẽ:

Gây viêm mãn tính và làm suy giảm hệ miễn dịch.

Ở độ tuổi tế bào đang phân chia mạnh mẽ để phát triển, trẻ nhạy cảm hơn người lớn rất nhiều trước các tác nhân gây hại tích tụ từ thực phẩm.

3 nhóm thực phẩm nên HẠN CHẾ tối đa trong menu của trẻ

1. Thịt chế biến sẵn: Xúc xích, lạp xưởng, thịt hun khói, thịt khô. Chứa hàm lượng muối và chất bảo quản cực cao, gây gánh nặng lớn cho gan và thận.

2. Đồ ngọt chế biến sâu: Bánh quy kẹp nhân, nước ngọt, kẹo màu, mứt hoa quả. Hàm lượng đường dư thừa làm tăng mức độ viêm trong cơ thể và gây béo phì.

3. Thực phẩm muối chua, hun khói và đồ chiên rán lại: Chứa chất nitrit và dầu mỡ biến tính — các tác nhân nguy hiểm cho sức khỏe dài lâu.

Lưu ý đặc biệt: Các loại hạt, ngũ cốc đã có dấu hiệu chớm mốc phải bỏ ngay lập tức, tuyệt đối không tiếc rẻ gọt bỏ phần mốc rồi cho trẻ ăn.

Quy tắc chọn đồ ăn phụ an toàn cho con

Ưu tiên thực phẩm nguyên bản: Trái cây tươi (táo, dâu, việt quất), sữa chua không đường/ít đường, khoai lang hấp, ngô luộc hoặc các loại hạt tự nhiên.

Đọc kỹ bảng thành phần (Mặt sau bao bì): Bảng thành phần càng ngắn càng tốt . Nếu các chất đứng đầu danh sách là đường trắng, hương liệu, chất bảo quản -> Không mua .

Không dùng đồ ăn vặt làm phần thưởng: Thói quen "ngoan thì cho ăn kẹo/xúc xích" vô tình làm trẻ bị nghiện và thèm khát đồ ăn chế biến sẵn hơn.

Nguồn: Sohu