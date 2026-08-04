Trẻ dưới 3 tuổi càng "khó nuôi" bao nhiêu thì mẹ càng nên yên tâm bấy nhiêu, vì mẹ đang có 1 em bé thông minh vượt trội

Tác giả: Mẹ Mọt Sách - Chuyên gia về phát triển của bé, giáo dục mầm non, xây dựng nhân cách và mọi mối quan tâm của bạn trong việc nuôi dạy con cái.

Nhiều mẹ bỉm sữa mỗi ngày chăm con, nỗi khủng hoảng lớn nhất chính là: Con quá khó nuôi, quá nghịch ngợm!

Đồ chơi vứt đầy nhà, ngăn kéo bị bới tung, đồ đạc thì tháo tung tóe. Căn nhà vừa mới dọn dẹp sạch sẽ, chớp mắt một cái đã biến thành một đống hỗn độn. Người lớn chạy theo sau dọn dẹp còn không kịp với tốc độ quậy phá của con, thực sự càng chăm càng mệt mỏi.

Con trai hơn 2 tuổi của cô bạn thân tôi là một "sưu tầm gia siêu quậy" điển hình.

Bé do bà nội 70 tuổi phụ chăm sóc. Người già tuổi tác đã cao, thể lực vốn không theo kịp. Mỗi ngày chỉ riêng việc mắt không rời khỏi đứa trẻ để đảm bảo an toàn thôi đã kiệt sức, chẳng còn hơi đâu mà dọn dẹp "bãi chiến trường".

Bà nội thường không kìm được mà than thở: Chăm đứa nhỏ này còn mệt hơn chăm cả hai đứa cháu trước cộng lại. Chạy thì nhanh như sóc, ra đường chớp mắt cái đã mất hút, bà đuổi theo đến thở không ra hơi.

Không chỉ gia đình bạn tôi, nhiều phụ huynh khi gặp những đứa trẻ thích bày trò, không nghe lời, năng lượng dồi dào như vậy, phản ứng đầu tiên đều là bực bội. Mẹ sẽ không kìm được mà trách mắng, thắt chặt kỷ luật, chỉ muốn quản thật nghiêm để con ngoan ngoãn, nghe lời và ngồi yên một chỗ.

Nhưng làm blogger về nuôi dạy con nhiều năm, tôi xin chia sẻ một sự thật chân thành: Trẻ dưới 3 tuổi càng "khó nuôi" thì phần lớn không phải do hư hỏng hay quậy phá, mà ngược lại, trẻ đang giấu trong mình tiềm năng của một đứa trẻ có IQ cao.

Tại sao những đứa trẻ thích "bày trò" lại thông minh hơn?

Nhiều cha mẹ mắc phải hiểu lầm rằng: Những đứa trẻ ngoan ngoãn, trầm tính, ít vận động mới là ngoan, mới là thông minh.

Thực ra hoàn toàn ngược lại!

Giai đoạn trước 3 tuổi là thời kỳ não bộ của trẻ phát triển với tốc độ phi mã. Tất cả những hành động bày trò, khám phá, đặt câu hỏi hay sự nhạy cảm của trẻ đều là minh chứng cho việc não bộ đang hoạt động vô cùng tích cực.

Những đứa trẻ quá ngoan ngoãn, chỉ ngồi yên một chỗ tưởng như giúp cha mẹ nhàn nhã, nhưng thực chất nhu cầu khám phá và khả năng cảm nhận thế giới bên ngoài lại tương đối yếu.

Ngược lại, những trẻ hiếu động, thích khám phá, cảm xúc phong phú và hay hỏi đáp lại có hệ thần kinh hoạt động mạnh mẽ hơn. Não bộ của trẻ liên tục tiếp nhận thông tin mới và rèn luyện tư duy.

Những "tật xấu" gây phiền phức trong mắt người lớn thực chất lại là tín hiệu quan trọng đánh dấu sự phát triển về khả năng tập trung, tư duy và nhận thức của trẻ.

Nói một cách đơn giản: Trẻ không cố tình quậy phá, mà là do não bộ nhảy số quá nhanh, cơ thể không theo kịp ham muốn khám phá mãnh liệt đó.

Ba biểu hiện "gây phiền phức" này thực chất là đặc trưng của trẻ IQ cao

Các bậc phụ huynh có thể đối chiếu xem con nhà mình có những "tật xấu" khiến bạn đau đầu này không? Thực ra mỗi nét tính cách đều là tín hiệu chuẩn chỉnh của năng khiếu thiên bẩm:

1. Năng lượng dồi dào, không chịu ngồi yên dù chỉ một phút

Những đứa trẻ này từ nhỏ đã như gắn "động cơ siêu cấp", từ lúc biết bò là đã không chịu nằm yên. Biết đi rồi lại càng trở thành "thợ tháo lắp gia đình": lật ngăn kéo, tháo đồ chơi, nhảy nhót liên hồi, từng phút từng giây thức dậy đều bận rộn bày trò.

Bạn thân tôi trước đây từng rất hoang mang, thậm chí nghi ngờ con bị tăng động nên đã đưa bé đi khám nhi khoa. Kết quả bác sĩ kết luận bé phát triển hoàn toàn bình thường, chỉ là năng lượng quá dồi dào và nhu cầu khám phá quá cao.

Tâm lý học trẻ em cũng đã chứng minh: Trẻ hiếu động, thích khám phá có năng lực nhận thức phát triển nhanh hơn, phản ứng não bộ linh hoạt hơn và khả năng tiếp thu cái mới vượt xa bạn bè cùng lứa.

2. Cảm xúc nhạy cảm, chuyện nhỏ xíu cũng "mỏng giòn dễ vỡ"

Nhiều mẹ rất ghét trẻ hay khóc, nhõng nhẽo. Quần áo dính bẩn một chút cũng khóc, phim hoạt hình cảm động cũng khóc, người lớn nói to tiếng một chút là lập tức căng thẳng, tủi thân.

Xung quanh tôi có mẹ bỉm luôn đau đầu vì chuyện này, lo lắng tính cách con quá nhạy cảm sau này ra đời dễ bị chịu tổn thương.

Thực ra, đây là kiểu trẻ siêu nhạy cảm (High Sensitive Baby) điển hình.

Năng lực giác quan của trẻ tinh tế hơn, khả năng thấu cảm mạnh mẽ hơn, rất biết quan sát sắc mặt người khác và bắt trọn những chi tiết nhỏ mà người lớn bỏ qua.

Vẻ ngoài tưởng như mong manh dễ khóc, nhưng thực chất tư duy của trẻ vô cùng chặt chẽ, ghi nhớ siêu tốt và giàu lòng trách nhiệm. Khi lớn lên, khả năng quan sát và sức học của những đứa trẻ này rất nổi bật, đa phần đều học hành xuất sắc và tinh tế.

3. Câu hỏi siêu nhiều, đuổi theo hỏi không hồi kết những câu "tại sao"

Lại có một kiểu trẻ có thể hỏi đến mức làm cha mẹ "tăng xông".

Thấy cái gì cũng phải hỏi đến cùng: Tại sao trời lại tối, tại sao lại mưa, tại sao chim lại biết bay... Hết câu này đến câu khác, không bao giờ dừng lại.

Ban đầu chúng ta còn kiên nhẫn giải thích, nhưng hỏi đến cuối cùng thật sự không kìm được bực bội, chỉ muốn con im lặng cho yên nhà yên cửa.

Nhưng cha mẹ cần biết rằng, việc trẻ sẵn sàng liên tục đặt câu hỏi là biểu hiện của tư duy chiều sâu . Điều đó chứng tỏ trẻ không còn thụ động tiếp nhận sự vật nữa, mà đã bắt đầu chủ động khám phá tính logic và tìm kiếm bản chất vấn đề.

Nếu bạn kiên trì bảo vệ được sự tò mò này, tư duy logic của trẻ sẽ ngày càng mạnh mẽ.

Cách ứng xử đúng đắn của cha mẹ: Không vùi dập, khéo léo hướng dẫn

Từ kinh nghiệm nuôi dạy con thực tế của bản thân, tôi nhận ra rằng: Một đứa trẻ IQ cao thực sự không phải do "uốn nắn" nghiêm khắc mà thành, mà là do nuôi dưỡng thuận theo tự nhiên .

Trẻ thích bày trò, đừng cưỡng ép cấm đoán: Không cần quá chi li chuyện nhà cửa có bừa bộn hay không. Hãy khoanh vùng an toàn cho con, để trẻ tự do khám phá và chơi đùa thỏa thích. Bản tính hiếu động chính là phương pháp rèn luyện não bộ tốt nhất.

Trẻ nhạy cảm hay khóc, đừng mắng con nhõng nhẽo: Hãy đón nhận cảm xúc của con, kiên nhẫn vỗ về và giao tiếp dịu dàng. Đặc tính siêu nhạy cảm nếu được định hướng tốt sẽ biến thành chỉ số EQ và khả năng thấu cảm tuyệt vời của trẻ trong tương lai.

Trẻ thích đặt câu hỏi, đừng qua loa hay tỏ ra mất kiên nhẫn: Biết thì giải thích nghiêm túc, không biết thì cùng con đọc sách, tra cứu tài liệu. Bảo vệ sự tò mò của con chính là bảo vệ tài năng học tập của trẻ.

Kết

Từ kinh nghiệm chăm con nhiều năm của tôi, những đứa trẻ ngoan ngoãn, biết nghe lời tuy giúp cha mẹ nhàn nhã, nhưng những đứa trẻ thích quậy phá, hay đặt câu hỏi và giàu cảm xúc mới thực sự ẩn chứa tiềm năng vô hạn.

Vì vậy, cha mẹ đừng chê con khó nuôi, cũng đừng mù máng vùi dập bản tính tự nhiên của trẻ. Mọi hành vi tưởng như "gây phiền phức" của con đều là những tín hiệu thông minh khi não bộ đang phát triển.

Thuận theo bản tính, kiên nhẫn hướng dẫn, bớt một chút áp đặt, thêm một chút bao dung, đứa trẻ "siêu quậy" nhà bạn nhất định sẽ khiến mọi người phải kinh ngạc trong tương lai.

Nguồn: Sohu