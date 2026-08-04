Nhiều bậc phụ huynh luôn nghĩ rằng mình đã nâng cao như nâng cánh, ngẫu hứng như hoa, cho con ăn những thứ tốt nhất, mặc những đồ đẹp nhất, chưa từng để con chịu thiệt dù chỉ một chút. Những câu nói cửa miệng như "Sao con ngốc thế" hay "Bố mẹ làm tất cả cũng chỉ vì muốn tốt cho con thôi" sau khi nói xong là quên ngay, im lặng để tâm.

Bạn nghĩ đó chỉ là một vài lời nguyền rủa vô thưởng phạt, nhưng lại không biết rằng những "chiếc bánh độc" giấu mình trong sinh hoạt hàng ngày ấy đã âm thầm chui đầy vào lòng con. Bạn tiếp tục liên kết cho con ăn mỗi ngày, con nguôi xuống mà đến trải cũng không thỏa mãn cửa hàng thành tiếng.

Nhiều cha mẹ đến nay vẫn chưa được nhận ra, những câu nói cửa miệng của mình đang mòn mòn tăng dần sự tự tin của trẻ. Đến khi bạn tỉnh thì vết thương đã để lại seo không thể xóa mờ.

1. "Bố mẹ làm tất cả cũng chỉ vì muốn tốt cho con" - Chặn mọi đứng sự lựa chọn của trẻ

Nhiều phụ huynh rất thích dùng câu nói này làm câu cửa miệng. Con không muốn đi học lớp năng lực múa mà bạn đã đăng ký, bạn liền sa mặt mũi mũi bảo vệ: "Bố mẹ làm tất cả cũng chỉ vì muốn tốt cho con, sau này lớn lên có cái tài lẻ thì không thiệt đi đâu được" , lập tức chiến thắng sự phản đối của trẻ nhỏ.

Cuối tuần con muốn đi công viên chơi cùng bạn, bạn ép con ở nhà làm sách bài tập rồi viết lại một câu: "Bố mẹ chỉ vì muốn tốt cho con thôi, sau này không thi đậu đại học rồi mới biết Cơn hận" . Bạn lấy danh nghĩa "muốn tốt cho con" để ngăn chặn tất cả những điều nhỏ bé con muốn làm, tự tay sắp xếp mọi con đường mà tối ưu hỏi xem trong lòng con có thực sự mong muốn hay không.

Ban đầu con còn ngựa tranh luận vài câu, nhưng tăng dần con chút còn nói ra suy nghĩ của mình nữa. Đứng trước bất kỳ loại lựa chọn nào, phản ứng đầu tiên của con không phải là mình có thích hay không, mà là "Liệu bố mẹ có đồng ý không" . Trẻ tăng dần mất đi khả năng tự đưa ra quyết định cho bản thân, đi đâu cũng sáng tạo rè lit, đến cả việc gọi món mình thích ăn cũng không sóc cửa hàng lời.

Nhiều cha mẹ luôn tự cho rằng mình đi trước con nhiều bước, lựa chọn thay con chắc chắn không sai, mà không nhận ra rằng câu nói "vì muốn tốt cho con" ấy đã thu hẹp thế giới của con lại, trẻ con đến cả sự sâu cảm bước ra ngoài cũng không còn.

2. "Sao con ngốc thế" - Đuổi sạch sự tự tin của trẻ

Nhiều cha mẹ thấy con làm việc không tốt là gì lại mở miệng chê bai. Con làm bài tập tính sai một phép tính đơn giản, bạn đập mạnh cuốn sách xuống bàn, chỉ tay: "Sao con ngốc thế, dạy ba lần rồi vẫn chưa biết làm" . Con buộc dây giày mãi chưa xong, bạn thúc đẩy tay con ra, vèo vèo vài cái buộc xong rồi buông một câu: "Sao con ngốc thế, có chút việc nhỏ này cũng làm không nên hồn" .

Bạn đã cho cảm giác sảng khoái rồi quay đi làm việc khác, hoàn toàn không chú ý đến trẻ con đang đứng trố mắt tại phòng, cà vạt áo bị túm chặt và đôi mắt đã đỏ bừng từ lúc nào.

Nghe câu này quá nhiều, trẻ nhỏ tăng dần tin rằng mình thực sự nghĩ làm nên trò chơi yên tĩnh gì. Trên lớp muốn nền tay phát biểu, tay yên lên một nửa lại thu về, trong lòng nghĩ: "Tôi ngốc thế này, trả lời sai chắc chắn sẽ được các bạn cười chê" . Thử thách mới, phản ứng đầu tiên không phải là thử xem sao, mà là lùi lại phía sau và lam bẩm sinh: "Tôi chắc chắn không làm được đâu, mình ngốc lắm" . Con đã coi câu nhiệt bang quơ của bạn thành cái nhãn dán chặt lên người mình, đến sức mạnh cường cao đầu cũng không còn nữa.

Nhiều cha mẹ nghĩ suy con ngốc vài câu sẽ kích thích con cố gắng hơn, nhưng không phát hiện ra rằng lời chê bai nhẹ nhàng mới ấy như một chiếc nhẫn kim khâu, trao cho sự tự tin trong lòng con cungt những cơn lốc, chỉ cần gió thổi qua là bay sạch.

3. "Mẹ làm việc mệt mỏi muốn chết mỗi ngày cũng chỉ vì con" - Đè nén tạo sinh không nổi nổi

Nhiều phụ huynh rất thích "chúc công" chăm sóc con. Đi làm về thảnh thơi mình xuống sofa bắt đầu nhăn nhó: "Mẹ ở công ty mệt mỏi muốn chết mỗi ngày, thắt lưng buộc bụng cũng là vì con, thế mà con lại không chịu học hành hạnh phúc" . Con muốn mua một món đồ chơi nhỏ giá sơn móng ngựa, bạn khám phá dài bảo vệ: "Mẹ làm lủng nuôi kiếm tiền mỗi ngày, sao con lại không biết điều, thông suốt ngày tiêu vô bổ sung thế" . Bạn phơi bày toàn bộ sự vất vả của mình trước mặt con, vượt qua gánh nặng cuộc sống lên đôi vai bé nhỏ của trẻ.

Nghe những lời này nhiều, xin vui lòng chỉ toàn bộ là sự thật nặng nề. Con không còn đòi hỏi những món đồ mình thích nữa, dù là món đồ chơi rất muốn có thì cũng lắc đầu nói: "Con không cần đâu" . Mỗi ngày con sống đều nguy hiểm, Sợ bản thân làm không tốt điều gì sẽ có lỗi với sự hy sinh của cha mẹ. Con thậm chí không cười quá mức, cả người bị cảm giác tội lỗi nén đến mức không thể tăng lên.

Nhiều cha mẹ nghĩ kể cho con nghe sự vất vả của mình thì con sẽ phiền và nỗ lực hơn, mà không phát hiện ra rằng cảm giác giác hy sinh nặng nền ấy đã trở thành thành gong x vòng đeo tay lên người con, khiến trẻ đến cả cơ hội thở thư thái thái cũng không có.

4. "Con nhìn con nhà ta xem" - Xóa sạch những điểm sáng của trẻ

Nhiều cha mẹ rất thích khoe con mình ra so sánh với những đứa trẻ xung quanh. Con nhà hàng xóm thi được điểm tối đa, bạn quay sang bảo con mình: "Con nhìn con nhà người ta xem, dù sao cũng đứng nhất, sao con lại không biết cố gắng thế" . Con nhà họ hàng biết đàn piano, biết vẽ tranh, bạn chỉ tay vào con mình trước mặt bao nhiêu người: "Con nhìn con nhà ta xem, cái gì cũng biết, con nhìn lại con xem" . Bạn gom hết ưu điểm của con nhà ta bày ra trước mặt con mình, rồi say sưa mọi điểm sáng của con thành thứ không đáng một xu.

Nghe so sánh quá nhiều, trẻ tăng cảm thấy mình không bằng ai về mọi mặt. Con viết nguệch ngoạc rất đẹp nhưng lại không mở rộng đưa sản phẩm cho bạn xem, vì sợ bạn sẽ nói: "Con nhìn con nhà ta vẽ đẹp hơn con nhiều" . Con đạt được bằng khen chạy bộ ở đại hội thể thao, cầm chặt trong tay hồi lâu không chiêu đưa cho bạn, vì sợ bạn bảo: "Con nhìn con nhà người ta lần nào cũng đạt được bằng khen học tập ngọc" . Trẻ nhỏ giấu đi mọi ánh sáng của bản thân, ngay cả sự dũng cảm để hiện tại mình cũng không còn nữa.

Nhiều cha mẹ nghĩ lấy "con nhà người ta" ra so sánh sẽ tạo động lực cho con vươn lên, nhưng lại không phát hiện ra rằng "con nhà người ta" trong mắt bạn thành đỉnh núi lớn mà trẻ không thể vượt qua, khiến con không còn nhìn thấy những điều tốt đẹp ở chính bản thân mình nữa.

5. "Có chút chuyện nhỏ này mà cũng khóc" - Chặn mọi cảm xúc của trẻ

Nhiều cha mẹ thấy con rơi nước mắt là phản ứng đầu tiên sẽ là xỉa xói. Con xếp mô cả buổi bị choáng, ngồi dưới đất khóc, bạn nhíu mày bảo: "Có chút chuyện nhỏ này mà cũng khóc, mau lại đi" . Con cá vàng con nuôi bị chết, trẻ ngồi bên cạnh cá rơi nước mắt, bạn mất hiển thị nói: "Có chút chuyện nhỏ này mà cũng khóc, ngày mai mua cho con con khác" . Bạn cho rằng cảm xúc của con là chuyện bé xé ra, hoàn toàn không đáng để rơi lệ, và hết lần này đến lần khác ép ngược cảm xúc của con trở lại trong bụng.

Khóc nhiều lần mà chỉ nhận lại sự gạt gỏng, còn không còn rơi nước mắt trước mặt bạn nữa. Con được bạn bè ở trường ăn sexy, chỉ biết nắm chặt tay nén vào trong lòng không nói ra, vì sợ bạn bảo: "Có chút chuyện nhỏ này mà cũng khóc" . Con chịu ấm ức rất lớn, chui vào trong chăn cừu thầm, đến một tiếng động nhỏ cũng không giải ra ra. Dần dần, trẻ học được cách che giấu mọi cảm xúc, không còn chia sẻ với bạn những niềm vui hay nỗi buồn nữa, khoảng cách giữa cha mẹ và con cái ngày càng xa cách.

Nhiều cha mẹ nghĩ không cho con khóc là đang rèn luyện tính cường cường cho con, mà không nhận ra rằng mỗi lần bạn ức chế cảm xúc của trẻ là một lần trẻ không còn bùng sáng khoảng mềm yếu nhất của mình cho bạn thấy nữa.

Đừng coi những lời này là chuyện nhỏ, trước khi nói ra hãy dừng lại 3 giây

Nhiều phụ huynh nói năng không bao giờ suy nghĩ, mở miệng ra là "đút" những "chiếc bánh độc" này cho con, nói xong còn tự cho rằng mình làm thế là vì muốn tốt cho con. Nhưng mỗi một câu bạn nói ra, trẻ con đều béo túc đón nhận và khắc sâu vào lòng, hoàn toàn không thể quay đi là quên ngay như bạn được.

Lần tới, khi mở miệng muốn nói ra những lời này, hãy dừng lại 3 giây , thay bằng một câu nói nhẹ nhàng hơn, kết quả nhận lại sẽ hoàn toàn khác.

Bạn không cần ép mình phải trở thành những người cha, người mẹ hoàn hảo, chỉ cần giảm bớt lòng con vài "chiếc bánh độc", trẻ con sẽ có thể lớn lên một cách thư thái và đầy tự tin.

Nhiều cha mẹ luôn cho rằng những câu nói vô tình của mình có sức nặng gì, nhưng lại không biết rằng những lời nói ấy tích tụ lại qua năm tháng sẽ biến thành xiềng xích mà trẻ cả đời cũng không thể bỏ được.

Nguồn: Sohu