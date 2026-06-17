Trẻ "hay ốm" và trẻ "ít ốm" khác nhau như thế nào?

Từ khi sinh ra đến lúc trưởng thành, hầu như đứa trẻ nào cũng phải trải qua những lần ốm đau. Đây là một phần trong quá trình lớn lên và cũng là điều mà cha mẹ phải học cách đối mặt.

Vậy trẻ thường bắt đầu ốm từ khi nào?

Trong giai đoạn 0–6 tháng tuổi , trẻ thực ra không dễ bị bệnh. Nguyên nhân là do trẻ vẫn được hưởng một phần khả năng miễn dịch tự nhiên từ mẹ truyền sang.

Bên cạnh đó, trẻ bú mẹ và phần lớn thời gian chỉ nằm trên giường, ít tiếp xúc với môi trường bên ngoài nên nguy cơ nhiễm bệnh cũng thấp hơn.

Tuy nhiên, sau 6 tháng tuổi, cuộc sống của trẻ bắt đầu có nhiều thay đổi.

Trẻ tập lẫy, bò, chạm vào sàn nhà, tiếp xúc với môi trường có vi khuẩn, bụi bẩn và nhiều tác nhân bên ngoài. Đây cũng là thời điểm trẻ bước vào giai đoạn dễ mắc bệnh hơn.

Có những trẻ thường xuyên ốm vặt, nhưng cũng có những trẻ hiếm khi mắc bệnh. Sự khác biệt này phần nào liên quan đến môi trường sống và thói quen sinh hoạt của trẻ.

Nhiều người cho rằng trẻ lớn lên ở vùng nông thôn thường sống trong điều kiện kém sạch sẽ hơn. Tuy nhiên, những đứa trẻ này đôi khi lại có khả năng thích nghi tốt hơn, thể chất và hệ miễn dịch cũng có thể được rèn luyện nhiều hơn.

Dù vậy, không phải cứ tiếp xúc nhiều với môi trường bên ngoài là sẽ khỏe mạnh. Có những trẻ thường xuyên bị sốt, nhiễm virus hoặc vi khuẩn; trong khi có những trẻ được chăm sóc vệ sinh tốt nên ít mắc bệnh hơn.

Điều quan trọng là cần hiểu rõ sự khác biệt giữa hai nhóm trẻ này.

1. Trẻ hay ốm và trẻ ít ốm: Sự khác biệt về miễn dịch

Nhiều cha mẹ cho rằng trẻ không bị bệnh nghĩa là có sức đề kháng tốt.

Thực tế không hẳn như vậy.

Nếu một đứa trẻ từ nhỏ đến lớn gần như không bao giờ mắc bệnh, đặc biệt trong giai đoạn từ sau 6 tháng tuổi đến trước khi đi mẫu giáo, thì quá trình hoàn thiện hệ miễn dịch có thể chưa được kích hoạt đầy đủ.

Những trẻ luôn được bảo vệ quá kỹ, sống trong môi trường quá sạch sẽ thường ít có cơ hội tiếp xúc với các tác nhân giúp hệ miễn dịch học cách nhận diện và phản ứng.

Khi bước vào môi trường tập thể như nhà trẻ hay mẫu giáo, các em có thể dễ mắc bệnh hơn do cơ thể chưa kịp thích nghi.

Ngược lại, những trẻ thường xuyên mắc các bệnh thông thường sau 6 tháng tuổi có thể đang trong quá trình rèn luyện và hoàn thiện hệ miễn dịch.

Khi lớn hơn và bắt đầu đi học, các em thường thích nghi tốt hơn với môi trường mới.

Nói cách khác, kết quả đôi khi không giống như suy nghĩ của nhiều phụ huynh:

Trẻ hay ốm lúc nhỏ có thể ít bệnh hơn khi lớn lên. Trẻ rất ít ốm lúc nhỏ đôi khi lại dễ mắc bệnh hơn khi bắt đầu đi học.

2. Hệ miễn dịch được hình thành trong quá trình trưởng thành

Hệ miễn dịch của trẻ không phải tự nhiên hoàn thiện ngay từ khi mới sinh.

Lúc chào đời, hệ miễn dịch của trẻ vẫn còn non nớt và sẽ dần phát triển theo thời gian.

Trong quá trình lớn lên, việc tiếp xúc với môi trường sống ở mức độ phù hợp, cũng như trải qua một số bệnh lý thông thường, có thể giúp hệ miễn dịch học cách hoạt động hiệu quả hơn.

Sau 6 tháng tuổi, cha mẹ không nên bảo vệ trẻ một cách thái quá. Việc hạn chế mọi tiếp xúc với môi trường bên ngoài có thể vô tình ảnh hưởng đến quá trình phát triển tự nhiên của hệ miễn dịch.

Điều quan trọng là tạo điều kiện để trẻ được khám phá cuộc sống, vui chơi và vận động trong môi trường an toàn.

Việc tiếp xúc với bụi bẩn và vi sinh vật ở mức độ phù hợp cũng là một phần của quá trình giúp hệ miễn dịch trưởng thành.

Lời kết

Một đứa trẻ ít ốm không phải lúc nào cũng là điều đáng mừng tuyệt đối.

Ngược lại, một đứa trẻ hay ốm cũng không hẳn là dấu hiệu xấu.

Điều quan trọng là phải xem xét độ tuổi, mức độ bệnh và tình trạng phát triển chung của trẻ.

Những lần ốm vặt thông thường trong giai đoạn đầu đời có thể là một phần của quá trình giúp hệ miễn dịch hoàn thiện hơn. Trong khi đó, việc bảo vệ trẻ quá mức đôi khi lại khiến khả năng thích nghi của cơ thể bị hạn chế.

Tuy nhiên, nếu trẻ thường xuyên mắc bệnh nặng, sốt kéo dài hoặc có dấu hiệu bất thường, cha mẹ vẫn cần đưa trẻ đi khám để được đánh giá và điều trị kịp thời.

Lưu ý: Quan điểm trong bài viết không thay thế các khuyến cáo y khoa. Nhiều nghiên cứu cho thấy hệ miễn dịch của trẻ chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như di truyền, dinh dưỡng, tiêm chủng, môi trường sống và tình trạng sức khỏe tổng thể; không thể đánh giá chỉ dựa trên việc trẻ hay ít mắc bệnh.

Nguồn: Tổng hợp