Sau khi nghỉ hưu, bà Trương (sống tại khu dân cư) dành trọn tâm huyết để chăm sóc đứa cháu nội 3 tuổi. Nghe hội bạn già khuyên trẻ con đang tuổi lớn cần bổ sung canxi, ngày nào bà cũng ninh nước hầm xương cho cháu uống, kết hợp cho uống viên canxi đều đặn. Bà luôn tự hào khoe rằng cháu mình được nạp đủ canxi, sau này chắc chắn sẽ cao lớn vượt trội.

Thế nhưng tháng trước, khi đưa cháu đi khám sức khỏe định kỳ, bác sĩ lại kết luận đứa trẻ có dấu hiệu thiếu canxi và yêu cầu điều chỉnh ngay chế độ dinh dưỡng. Bà Trương ngơ ngác, không hiểu vì sao ngày nào cũng tẩm bổ mà cháu vẫn thiếu chất.

Bác sĩ không vội giải thích mà hỏi ngược lại: "Có phải bé ngủ hay đổ mồ hôi ướt đẫm gối không? Ban đêm có hay giật mình, tỉnh dậy là quấy khóc mãi không dỗ được?"

Bà Trương sững người. Những tình trạng đó ngày nào cũng xảy ra, nhưng bà chỉ nghĩ do cháu "nhiều mồ hôi" và "tính nóng nảy". Rất nhiều phụ huynh cũng đang mắc sai lầm tương tự: coi những biểu hiện thiếu canxi sớm là "bệnh vặt" của trẻ con rồi phớt lờ.

Dưới đây là 6 cảnh báo từ cơ thể khi trẻ thiếu canxi mà cha mẹ cần đặc biệt lưu tâm:

1. Giấc ngủ chập chờn, đổ nhiều mồ hôi trộm

Đây là biểu hiện sớm và phổ biến nhất, nhưng lại hay bị phớt lờ. Trẻ khi ngủ thường đổ mồ hôi đầm đìa ở vùng đầu dù nhiệt độ phòng không nóng. Nửa đêm trẻ hay giật mình, quấy khóc và rất khó dỗ ngủ lại. Thực chất, khi nồng độ canxi trong máu giảm, thần kinh của trẻ sẽ trở nên hưng phấn hơn mức bình thường, gây ra tình trạng bứt rứt, khó ngủ.

2. Tâm trạng cáu gắt, bồn chồn khó ngồi yên

Một đứa trẻ vốn ngoan ngoãn bỗng trở nên bám dính lấy mẹ, hay khóc lóc, chơi gì cũng nhanh chán và không thể ngồi yên. Nhiều cha mẹ vội mắng con "hư đốn" hay "được chiều sinh hư". Thực tế, trẻ nhỏ chưa biết cách diễn đạt sự khó chịu của cơ thể. Sự hưng phấn thần kinh do thiếu canxi sẽ bộc lộ qua những cơn cáu gắt.

3. Chậm mọc răng, răng phát triển kém

Thông thường, trẻ 6 tháng tuổi bắt đầu mọc răng và sẽ có khoảng 6-8 chiếc khi tròn 1 tuổi. Nếu trẻ hơn 1 tuổi vẫn chưa nhú chiếc răng nào, hoặc răng mọc lộn xộn, xỉn màu, bề mặt có những vết rỗ hằn, cha mẹ cần chú ý. Mặc dù thời điểm mọc răng của mỗi trẻ khác nhau, nhưng nếu đi kèm biểu hiện khó ngủ, quấy khóc, khả năng cao trẻ đang thiếu canxi làm ảnh hưởng đến mầm răng.

4. Chiều cao phát triển chậm

Canxi là nguyên liệu cốt lõi để xây dựng hệ xương. Nếu thiếu hụt trong thời gian dài, tốc độ tăng trưởng của trẻ sẽ chững lại, thấp bé hơn hẳn so với bạn bè đồng trang lứa. Dù thấp còi không hoàn toàn 100% do thiếu canxi, nhưng nếu xuất hiện cùng các dấu hiệu trên, việc kiểm tra dinh dưỡng là vô cùng cần thiết.

5. Cơ bắp nhão, chậm biết đi

Thiếu canxi kéo dài sẽ ảnh hưởng đến cả cơ bắp và gân. Một số trẻ có phần cơ bụng lỏng lẻo, bụng trông phình to. Khi đến tuổi tập đi, trẻ đứng không vững, yếu ớt, chân vòng kiềng và biết đi muộn hơn nhiều so với trẻ khác.

6. Suy giảm miễn dịch, thường xuyên ốm vặt

Canxi không chỉ cấu tạo nên xương mà còn tham gia vào quá trình điều hòa hệ miễn dịch. Trẻ thiếu canxi mãn tính sẽ có sức đề kháng yếu, dễ mắc các bệnh cảm cúm, sốt, và viêm đường hô hấp, đặc biệt là khi giao mùa.

Giải Mã 2 Lầm Tưởng Tai Hại Khi Bổ Sung Canxi

Quan niệm sai lầm Sự thật y khoa Nước hầm xương chứa rất nhiều canxi. Hàm lượng canxi trong nước xương cực kỳ thấp (thấp hơn nửa ly sữa tươi). Thành phần chủ yếu là chất béo và purin, dễ khiến trẻ béo phì. Uống càng nhiều thuốc canxi càng tốt. Điều quan trọng là khả năng hấp thụ . Nếu thiếu Vitamin D, canxi sẽ không thể tổng hợp vào xương, gây lãng phí và tăng gánh nặng chuyển hóa.

Làm Thế Nào Để Bổ Sung Canxi Đúng Cách?

Việc bổ sung canxi an toàn và hiệu quả nhất nên đến từ thói quen sinh hoạt và ăn uống hàng ngày:

Dinh dưỡng: Đảm bảo lượng sữa mỗi ngày (sữa tươi, sữa chua). Bổ sung đậu phụ, sữa đậu nành, các loại rau lá xanh thẫm (cải thìa, bó xôi), vừng đen và cá tôm nguyên xương.

Vitamin D: Luôn nhớ bổ sung Vitamin D theo khuyến cáo của bác sĩ.

Vận động ngoài trời: Thường xuyên cho trẻ tắm nắng và vận động ngoài trời để cơ thể tự tổng hợp Vitamin D, giúp canxi hấp thụ tối đa.

Chỉ sau hai tháng ngừng uống nước xương, chuyển sang uống đủ sữa, bổ sung Vitamin D và chăm chỉ phơi nắng, cháu của bà Trương đã ngủ ngoan hơn hẳn, bớt cáu gắt và tình trạng thiếu canxi đã được cải thiện rõ rệt.

Lưu ý

Việc quan sát giấc ngủ, cảm xúc và thể trạng của trẻ quan trọng hơn việc mua mù quáng các loại thực phẩm chức năng. Bài viết mang tính chất tham khảo kiến thức sức khỏe cộng đồng. Nếu trẻ có các dấu hiệu bất thường, cha mẹ cần đưa trẻ đến các cơ sở y tế uy tín để được thăm khám và đánh giá chính xác nhất.

Nguồn: NorthernAKP