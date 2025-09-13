Cách chăm sóc da sau hút mỡ và tạo hình bụng

Sở hữu vòng eo thon gọn, săn chắc là mong muốn của nhiều người. Trong bối cảnh cuộc sống hiện đại với nhiều thói quen ít vận động, ăn uống nhanh, vòng 2 dễ tích tụ mỡ và trở thành "nỗi ám ảnh" khó kiểm soát. Các phương pháp thẩm mỹ như hút mỡ bụng Vaser Lipo hay tạo hình thành bụng ra đời, mang đến giải pháp nhanh chóng và hiệu quả. Tuy nhiên, để kết quả duy trì bền vững, việc chăm sóc da sau phẫu thuật đóng vai trò vô cùng quan trọng.

Hút mỡ bụng Vaser Lipo – giải pháp siết cơ an toàn

Hút mỡ bụng Vaser Lipo sử dụng năng lượng sóng siêu âm tần số cao tác động trực tiếp vào các tế bào mỡ, hóa lỏng chúng và hút ra ngoài thông qua ống cannula. Đây là phương pháp phù hợp với những người có nhiều mỡ thừa, cơ địa khó giảm cân hoặc mong muốn thu gọn vòng bụng nhanh chóng mà không cần tập luyện hay ăn kiêng khắc nghiệt.

Ưu điểm của Vaser Lipo là hạn chế tổn thương mô mềm, định hình vòng eo rõ rệt và rút ngắn thời gian hồi phục.

Tạo hình thành bụng – tái tạo vòng eo phẳng mịn

Với các trường hợp da bụng chùng nhão, mỡ chảy xệ hoặc cơ thành bụng bị giãn rộng (thường gặp ở phụ nữ sau sinh), hút mỡ đơn thuần chưa đủ. Khi đó, phẫu thuật tạo hình thành bụng sẽ kết hợp hút mỡ, cắt bỏ da thừa và khâu siết cơ bụng, giúp tái tạo vòng 2 thon gọn và săn chắc hơn.

Bác sĩ sẽ tư vấn tạo hình thành bụng toàn phần (có chuyển rốn) hoặc mini (không chuyển rốn) tùy vào tình trạng và mong muốn của khách hàng.

Chăm sóc da sau hút mỡ và tạo hình bụng

Ngay sau phẫu thuật, cơ thể và làn da cần được chăm sóc đặc biệt để hồi phục an toàn và đạt hiệu quả thẩm mỹ tốt nhất.

1. Sử dụng gen định hình

Gen định hình (latex hoặc compression garments) giúp giảm sưng, hỗ trợ lưu thông máu, định hình cơ bụng và làm da ôm sát cơ thể. Thông thường, khách hàng cần mang gen liên tục ít nhất 4–6 tuần, thậm chí 2 tháng theo chỉ định bác sĩ.

2. Vệ sinh vết mổ đúng cách

- Giữ vết khâu khô ráo, tránh tiếp xúc với nước.

- Vệ sinh bằng cồn hoặc nước muối sinh lý.

- Không gãi hay chà xát mạnh để tránh thâm sẹo.

3. Chế độ ăn uống và dinh dưỡng

- Uống đủ nước, ăn nhiều thực phẩm giàu protein, vitamin C và kẽm để hỗ trợ tái tạo mô.

- Tránh thịt đỏ, thịt gà, trứng, đồ nếp, rau muống vì dễ gây sẹo thâm.

- Hạn chế đồ chiên xào, thức ăn nhanh, nhiều muối.

- Nói không với rượu bia, thuốc lá, cà phê, nước ngọt có gas.

4. Nghỉ ngơi và vận động hợp lý

- Tránh vận động mạnh trong vài tuần đầu.

- Sau khi được bác sĩ cho phép, có thể tập các động tác nhẹ nhàng để hỗ trợ lưu thông máu.

5. Tái khám định kỳ

Tuân thủ lịch tái khám (7 ngày, 1 tháng, 2 tháng, 6 tháng, 12 tháng) để bác sĩ theo dõi tình trạng hồi phục và xử lý kịp thời nếu có biến chứng.

Chăm sóc da khi bụng đã lành hẳn

Khi vết mổ đã liền, bụng hết sưng và không còn đau, bạn có thể chuyển sang bước chăm sóc da body chuyên sâu để giữ da bụng luôn mịn màng, tránh nếp nhăn và chảy xệ.

1. Dưỡng ẩm thường xuyên

- Dùng kem dưỡng ẩm chứa hyaluronic acid, glycerin, ceramide để tăng độ đàn hồi.

- Có thể kết hợp dầu dưỡng tự nhiên như dầu jojoba, dầu hạnh nhân để massage buổi tối.

2. Ngăn ngừa nếp nhăn và chảy xệ

- Ưu tiên sản phẩm chứa collagen, peptide, vitamin E...

- Massage bụng theo chuyển động tròn để kích thích tuần hoàn máu.

3. Tẩy tế bào chết định kỳ

- Sau khi da đã ổn định, tẩy tế bào chết 1–2 lần/tuần bằng AHA, BHA hoặc scrub hạt mịn.

- Giúp da sáng đều màu, mềm mại và dễ hấp thu dưỡng chất.

4. Bảo vệ da trước ánh nắng

- Khi mặc bikini hoặc trang phục hở bụng, thoa kem chống nắng body SPF 30+.

- Kết hợp che chắn để hạn chế sạm, thâm.

5. Lối sống lành mạnh

- Uống đủ 2 lít nước mỗi ngày, ăn nhiều rau xanh và trái cây.

- Ngủ đủ giấc, tập luyện nhẹ nhàng như yoga, pilates để giữ cơ bụng săn chắc, hỗ trợ da căng mịn lâu dài.

Kết luận

Hút mỡ và tạo hình bụng là giải pháp hiệu quả để lấy lại vòng eo thon gọn, nhưng kết quả có duy trì bền vững hay không phụ thuộc nhiều vào chế độ chăm sóc da và lối sống hậu phẫu. Từ việc tuân thủ hướng dẫn bác sĩ, chăm sóc vết mổ đúng cách, cho đến dưỡng da chuyên sâu khi đã lành hẳn, tất cả đều góp phần giúp bạn sở hữu vòng 2 phẳng mịn, săn chắc và tự tin hơn mỗi ngày.

Thẩm mỹ Bệnh viện Hồng Ngọc là một trong những đơn vị thẩm mỹ tiên phong tại Việt Nam được ghi danh vào mạng lưới toàn cầu của Hiệp hội Phẫu thuật Hoàng gia Anh (RCS) - đảm bảo quy trình gây mê hồi sức an toàn, chuẩn hậu phẫu y khoa và giảm đau toàn phần theo tiêu chuẩn quốc tế. Thẩm mỹ Bệnh viện Hồng Ngọc cam kết làm đẹp an toàn - chuẩn y khoa, luôn đặt sự hài lòng và an toàn của khách hàng lên hàng đầu. Đội ngũ bác sĩ thường xuyên được đào tạo, cập nhật kiến thức từ các chuyên gia quốc tế nhằm nâng cao chuyên môn và ứng dụng các công nghệ, phương pháp thẩm mỹ hiện đại cho khách hàng. Thẩm mỹ Bệnh viện Hồng Ngọc xây dựng phác đồ làm đẹp cá nhân hóa cho từng khách hàng, giúp tôn vinh nét đẹp tự nhiên, riêng biệt, không rập khuôn, đại trà. Thẩm mỹ Bệnh viện Hồng Ngọc - Kiến tạo vẻ đẹp riêng của Bạn! 📞 Hotline: 091.110.3243 - 024.3927.5565 📍 CS1: Tầng 5 - BV Hồng Ngọc, 55 Yên Ninh, Ba Đình, Hà Nội 📍 CS2: Tầng 4 - Hồng Ngọc Phúc Trường Minh, 08 Châu Văn Liêm, Nam Từ Liêm, Hà Nội 🌐 Website: https://thammyhongngoc.com

Ảnh: Sưu tầm