Các bác sĩ chống nắng ở một level khác hẳn với 5 tips, bạn nhất định phải học theo để da khỏe đẹp bất biến

Chống nắng là một bước vô cùng quan trọng, mang tính quyết định đến sự thành công của hành trình giữ da tươi sáng, khỏe mạnh và trẻ mãi với thời gian; bởi vậy, ai cũng muốn thực hiện thủ tục này một cách hoàn hảo nhất.

Vấn đề ở đây là, làm thế nào mới được coi là chống nắng hiệu quả? Nếu bạn cũng cảm thấy hoang mang thì những bí kíp chống nắng dưới đây của các bác sĩ da liễu chính là câu trả lời tuyệt diệu nhất, bạn mà áp dụng thì ánh nắng có gay gắt đến mấy cũng không thể phương hại đến nhan sắc.

1. Đặt đồng hồ báo thức để thoa lại kem chống nắng

Những tưởng, chỉ thoa kem chống nắng vào buổi sáng là đủ để bảo vệ da nhưng thực tế lại không phải vậy. Hầu hết các loại kem chống nắng chỉ duy trì được khả năng bảo vệ da trong khoảng 2 tiếng đồng hồ mà thôi. Do đó, trong suốt cả ngày dài, bạn không thể quên thao tác thoa lại kem chống nắng sau mỗi 2 giờ.

Tuy nhiên, sẽ có lúc bạn quên mất nhiệm vụ này và để làn da luôn được bảo vệ, bác sĩ Joshua Zeichner tại New York đã cẩn thận đặt báo thức: "Tôi và vợ sẽ đặt báo thức để nhắc nhở bản thân thoa lại kem chống nắng bởi chúng ta rất dễ quên thao tác này. Hơn nữa, chỉ một lần bôi kem chống nắng chưa bao giờ là đủ để bảo vệ làn da".

2. Dùng sản phẩm chống nắng dạng bột để tránh làm trôi lớp makeup

Ngại nhất là sau khi đã hoàn thiện một lớp makeup thật ổn, bạn lại phải bôi kem chống nắng vài lần trong ngày. Và để bước thoa lại sản phẩm chống nắng diễn ra thuận tiện nhất, bác sĩ da liễu Shari Marchbein tại New York luôn mang theo sản phẩm chống nắng dạng bột, "em nó" dễ dàng dặm lại, không khiến lớp makeup bị trôi hay loang lổ và đảm bảo cho làn da độ ráo mịn.

3. Thêm serum vitamin C để làn da được bảo vệ tối ưu

Làn da của bạn không chỉ bị tấn công bởi ánh nắng mặt trời và còn bị các gốc tự do đẩy nhanh tốc độ lão hóa. Không may là, chẳng phải loại kem chống nắng nào cũng chứa chất chống oxy hóa giúp vô hiệu sự hình thành của các gốc tự do và vì thế, bạn sẽ cần thoa serum vitamin C trước khi bôi kem chống nắng. "Serum vitamin C chính là vị cứu tinh của làn da, và khi kết hợp với kem chống nắng, bạn sẽ không lo da bị tổn thương bởi sự tấn công mạnh mẽ của tia UV", theo cô Mona Gohara – bác sĩ da liễu nổi tiếng tại bang Connecticut.

4. Đừng quên bảo vệ da đầu của bạn khỏi ánh nắng

Bác sĩ da liễu thì luôn chống nắng ở level khác hẳn chúng ta và họ còn tỉ mỉ đến nỗi chống nắng cho cả da đầu để nhan sắc được bảo vệ toàn diện. Cụ thể là trong trường hợp của bác sĩ Gohara, cô luôn bảo vệ da đầu khỏi ánh nắng khi đi biển hay tham gia các hoạt động ngoài trời. Và để thao tác này diễn ra thuận tiện, cô dùng sản phẩm chống nắng dạng bột thay vì dạng lỏng, lựa chọn này cũng đảm bảo tóc không bị bết dính.

5. Hãy bảo vệ nghiêm ngặt đôi mắt của bạn nữa

Thoa kem chống nắng cho vùng da quanh mắt là điều bắt buộc, nếu không, vùng da này sẽ sớm nhăn nheo, chảy xệ và gương mặt của bạn cũng già nua hơn hẳn. Tuy nhiên như vậy vẫn chưa đủ, đôi mắt của bạn cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi ánh nắng và như thế, hãy sắm thêm cho mình một chiếc kính râm có khả năng chống tia UV. Ngoài ra, nếu phải tiếp xúc quá lâu với ánh nắng khi tham gia các hoạt động ngoài trời, bác sĩ Omer Ibrahim tại Chicago còn khuyên bạn nên sắm một cặp kính áp tròng chống tia cực tím cho chắc ăn.

Nguồn: Allure