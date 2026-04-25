Mới đây, gia đình trung vệ Bùi Tiến Dũng và bà xã Nguyễn Khánh Linh đã nhận được cơn mưa lời chúc từ người hâm mộ khi chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc trong buổi tiệc sinh nhật tròn 1 tuổi của con trai út - bé Bùi Nhật Vượng (biệt danh là Vin).

Buổi tiệc được thiết kế với tông màu xanh lục bảo chủ đạo, tạo cảm giác sang trọng nhưng không kém phần năng động. Điểm nhấn thú vị nhất chính là chiếc bánh kem hai tầng được trang trí tỉ mỉ với hình ảnh quả bóng, cúp vàng và biểu tượng cầu thủ đang ghi bàn. Đây rõ ràng là cách "ngầm" thể hiện niềm tự hào và kỳ vọng của ông bố tuyển thủ đối với cậu con trai nhỏ.

Vợ chồng Tiến Dũng cùng con trai Nhật Vượng

Gia đình 5 thành viên nhà Tiến Dũng

Trong những khung hình được chia sẻ, bé Nhật Vượng chiếm trọn spotlight với vẻ ngoài kháu khỉnh, gương mặt bụ bẫm và đôi mắt thông minh. Nhiều người hâm mộ đã nhanh chóng để lại bình luận nhận xét bé Vin chính là "bản sao nhí" của Bùi Tiến Dũng, từ đường nét khuôn mặt đến thần thái mạnh mẽ.

Bên cạnh nhân vật chính là bé Vin, nhan sắc rạng rỡ của mẹ bỉm sữa Nguyễn Khánh Linh cũng nhận được nhiều lời khen ngợi. Sau 3 lần sinh nở, cô vẫn giữ được phong độ sắc vóc mặn mà. Trung vệ Bùi Tiến Dũng không giấu được niềm hạnh phúc khi bế con trai trên tay, cho thấy sự viên mãn của "ông bố 3 con" sau những sóng gió hôn nhân từng gây ồn ào trước đây. Bé Bùi Nhật Vượng chào đời tháng 4/2025, gia đình Tiến Dũng hiện có 3 nhóc tỳ đáng yêu là Sushi, Mochi và em út Nhật Vượng.

Tiến Dũng và con trai cùng diện đồ đá bóng

Gia đình luôn đồng hành cổ vũ Tiến Dũng thi đấu

