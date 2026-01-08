Bé Panda - quý tử nhà MC Mai Ngọc: Chú bé siêu trộm vía, cứng cáp và bụ bẫm với đôi mắt biết cười

MC Mai Ngọc (sinh năm 1990) – gương mặt quen thuộc của VTV, từng được khán giả ưu ái gọi là “MC xinh đẹp nhất VTV” – đang tận hưởng giai đoạn viên mãn nhất trong cuộc sống. Sau cuộc hôn nhân thứ hai, cô không chỉ tìm thấy sự bình yên bên người bạn đời là thiếu gia kín tiếng mà còn trọn vẹn hạnh phúc khi chào đón con trai đầu lòng.

Cái Tết đầu tiên của em bé Panda

Năm 2025 đánh dấu bước ngoặt lớn trong cuộc đời Mai Ngọc khi cô chính thức bước vào hành trình làm mẹ. Khác với hình ảnh một nữ MC luôn chỉn chu, bận rộn với lịch trình dày đặc, Mai Ngọc của thời kỳ mang thai và sau sinh lại khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi lối sống khoa học, kỷ luật nhưng không áp lực.

Panda cười toe toét trong ngày sinh nhật của mẹ Mai Ngọc

Trong suốt thai kỳ, cô duy trì thói quen vận động nhẹ nhàng, tập thể dục đều đặn và tuân thủ chế độ dinh dưỡng được cô gọi vui là “5 không”, hướng đến sự cân bằng và an toàn cho cả mẹ lẫn bé. Chính sự chuẩn bị kỹ lưỡng này giúp hành trình mang thai của Mai Ngọc diễn ra nhẹ nhàng hơn mong đợi.

Ngày 23/4/2025, Mai Ngọc hạ sinh con trai đầu lòng trong niềm hạnh phúc vỡ òa. Cô từng chia sẻ, thời điểm biết mình mang thai, bản thân không tránh khỏi bối rối vì công việc đang ở guồng quay cao độ. Thế nhưng, bằng sự chủ động điều chỉnh lịch sinh hoạt và tâm thế sẵn sàng học hỏi, nữ MC nhanh chóng thích nghi với vai trò mới.

Giáng sinh đầu tiên của chàng trai có đôi mắt biết cười

Điều khiến nhiều người bất ngờ là chỉ sau 5 ngày sinh con, Mai Ngọc đã gần như lấy lại vóc dáng ban đầu, cân nặng chỉ chênh lệch khoảng 2kg. Tuy nhiên, cô nhiều lần nhấn mạnh việc phục hồi không đến từ ép cân mà nhờ ăn uống khoa học, nghỉ ngơi hợp lý và giữ tinh thần thoải mái.

Em bé cứng cáp và tươi tắn của mẹ Mai Ngọc khi gần tròn 7 tháng tuổi

Con trai của Mai Ngọc có tên thân mật là Panda, tên thật là Minh Đặng. Ngay từ khi xuất hiện, Panda đã nhanh chóng trở thành một trong những “hot baby” được cộng đồng mạng yêu mến. Cậu bé sở hữu ngoại hình bụ bẫm, gương mặt sáng sủa, đôi mắt “biết cười” thừa hưởng nhiều nét từ bố. Đặc biệt, Panda được nhận xét là phát triển thể chất rất tốt, chiều cao vượt trội so với các bé cùng độ tuổi.

Nhìn cặp "chân giò nụ mị" siêu ngấn của Panda mà hội các mẹ phát thèm!

Không chỉ đáng yêu, Panda còn được khen là em bé “dễ hợp tác”. Mai Ngọc cho biết, cô xây dựng cho con lịch sinh hoạt khá rõ ràng từ sớm: ăn – ngủ – chơi được sắp xếp linh hoạt nhưng có khung giờ ổn định. Nhờ vậy, Panda quen nhịp sinh hoạt, ít quấy khóc, ăn ngoan và ngủ tương đối đều.

Khi gần 5 tháng tuổi, cậu quý tử đã rất thích đi dạo cùng với mẹ rồi

Trong chăm sóc và giáo dục sớm, Mai Ngọc không chạy theo trào lưu mà chọn cách nhẹ nhàng, phù hợp với con. Panda được tiếp xúc với sách tranh, hình ảnh, các biểu tượng quen thuộc như thời tiết, màu sắc… thông qua việc chơi và trò chuyện hằng ngày. Với cô, điều quan trọng không phải là “dạy sớm bao nhiêu” mà là tạo cho con cảm giác an toàn, vui vẻ và hứng thú khám phá thế giới.

3 tháng tuổi - Panda bụ sữa đến mức tay tròn ủng, trộm vía vô cùng!

Đầu năm 2026, Mai Ngọc cùng con trai Panda đón sinh nhật tuổi 35 – cột mốc đặc biệt đánh dấu tròn một năm cô bước vào hành trình làm mẹ. Trên mạng xã hội, nữ MC thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường giản dị bên con, từ những buổi ôm con ngủ đến khoảnh khắc Panda hợp tác đáng yêu trong sinh hoạt hằng ngày.

Ở tuổi 35, Mai Ngọc không giấu niềm tự hào khi nói rằng Panda chính là “tài sản kếch sù” nhất mà cô có được – một cậu bé khỏe mạnh, đáng yêu và là minh chứng cho lựa chọn sống chậm, sống khoa học và đủ đầy yêu thương của người mẹ hiện đại.