Quý tử nhà Khánh Thi-Phan Hiển sáng bừng sân khấu đón Tết, đúng đẳng cấp của thiếu niên 2 lần vô địch thế giới

Kubi nhà Khánh Thi - Phan Hiển biểu diễn ở sân khấu cuối năm (Video: FBNV)

Xuất hiện trong chương trình biểu diễn đón Tết, bé Kubi (tên thật là Nguyễn Minh Cường) - con trai đầu lòng của đôi kiện tướng dancesport Khánh Thị và Phan Hiển - nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý. Diện áo dài cách tân, Kubi ghi điểm tuyệt đối với thần thái tự tin, những bước nhảy dứt khoát, kỹ thuật chắc chắn và phong cách biểu diễn cuốn hút hiếm thấy ở độ tuổi thiếu niên.

Không cần phô trương hay những động tác quá phức tạp, từng chuyển động của Kubi vẫn toát lên sự điêu luyện và cảm nhạc tốt. Cậu bé làm chủ sân khấu, hòa quyện giữa tinh thần ngày Tết và chất thể thao nghệ thuật đặc trưng của dancesport, khiến khán giả không khỏi trầm trồ.

Kubi sáng bừng sân khấu cuối năm

Chẳng mấy ngạc nhiên trước màn thể hiện ấn tượng này, bởi Kubi chính là thiếu niên Việt Nam hiếm hoi 2 lần vô địch thế giới dancesport hạng mục thiếu nhi. Trước đó, con trai Khánh Thi - Phan Hiển cùng bạn nhảy Linh San đã liên tiếp đăng quang tại Giải vô địch Dancesport Thế giới (WDSF World Championship) ở các hạng mục dành cho trẻ em, thành tích khiến làng dancesport trong nước vô cùng tự hào. Việc được rèn luyện bài bản từ rất sớm, trong môi trường chuyên nghiệp cùng hai phụ huynh đều là kiện tướng thế giới, giúp Kubi sở hữu nền tảng kỹ thuật vững chắc và tư duy thi đấu vượt trội so với bạn bè đồng trang lứa.

Ở tuổi còn rất nhỏ, Kubi không chỉ mang danh "con nhà nòi" mà đã tự tạo dấu ấn bằng chính năng lực của mình. Mỗi lần xuất hiện trên sân khấu hay sàn đấu quốc tế, cậu bé đều cho thấy sự trưởng thành rõ rệt, từ kỹ thuật, cảm xúc cho tới phong thái trình diễn.

Màn trình diễn đón Tết lần này không chỉ đơn thuần là một tiết mục nghệ thuật, mà còn là minh chứng cho đẳng cấp của một thiếu niên 2 lần vô địch thế giới, được kỳ vọng sẽ tiếp tục nối dài bảng thành tích đáng nể của dancesport Việt Nam trong tương lai.

Con trai Khánh Thi - Phan Hiển ngày càng trổ mã, cao sắp vượt bố

Gia đình Khánh Thi - Phan Hiển được khen "tinh hoa hội tụ"



