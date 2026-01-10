Picha - quý tử nhà HH Ngọc Hân: Em bé chào đời trong ca sinh hiếm, càng lớn ra dáng "mỹ nam" tương lai

Sau hơn một thập kỷ kể từ ngày đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2010, Ngọc Hân không chỉ ghi dấu ấn trong vai trò nhà thiết kế áo dài mà còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc sống hôn nhân kín tiếng, bền vững và hành trình làm mẹ đầy nghị lực ở tuổi 36.

Cuộc hôn nhân bền chặt với người bạn đời làm ngoại giao

Em bé Pi chào đời vẫn nằm nguyên trong túi ối, một hiện tượng hiếm gặp với tỷ lệ chỉ khoảng 1/80.000 ca sinh

Tháng 12/2022, Ngọc Hân chính thức lên xe hoa cùng ông xã Phạm Phú Đạt – cán bộ công tác tại Bộ Ngoại giao. Ít ai biết rằng trước khi về chung một nhà, cặp đôi đã có hơn 10 năm gắn bó, đủ dài để thấu hiểu và kiên nhẫn đồng hành cùng nhau.

Sau khi kết hôn, Ngọc Hân vẫn duy trì nhịp sống năng động: tiếp tục theo đuổi công việc thiết kế, tham gia các hoạt động xã hội, đồng thời dành nhiều thời gian vun vén cho tổ ấm. Sự chín chắn, điềm đạm của cả hai giúp cuộc hôn nhân của họ luôn giữ được sự riêng tư nhưng bền bỉ.

Khi được 2 tháng tuổi, bé Pi khiến hội các mẹ thi nhau xin vía vì mái tóc dày dặn siêu xinh

Hành trình mang thai không dễ dàng nhưng đầy hy vọng

Tháng 2/2025, Ngọc Hân vỡ òa hạnh phúc khi thông báo mang thai con đầu lòng sau hơn hai năm kết hôn. Đằng sau tin vui ấy là cả một hành trình nhiều cảm xúc. Cô từng thẳng thắn chia sẻ việc gặp khó khăn khi mang thai tự nhiên, phải trải qua các phương pháp hỗ trợ sinh sản như IUI và IVF do tình trạng “tử cung lạnh”.

Thay vì bi quan, Ngọc Hân chọn cách đối diện bằng tinh thần lạc quan. Trong suốt thai kỳ, cô vẫn làm việc, học tập, giữ năng lượng tích cực và xem đó như món quà tinh thần gửi đến con. Đặc biệt, ông xã luôn là người bạn đồng hành âm thầm, có mặt trong hầu hết các buổi thăm khám, chăm sóc vợ từ những điều nhỏ nhất.

Bước sang tháng thứ 4, "thiếu gia" Picha đã rõ nét "mỹ nam" tương lai rồi!

Ca sinh “hiếm gặp” và niềm hạnh phúc trọn vẹn

Ngày 28/8/2025, Ngọc Hân hạ sinh con trai đầu lòng an toàn. Đáng chú ý, cô gặp trường hợp sinh bọc điều – em bé chào đời vẫn nằm nguyên trong túi ối, một hiện tượng hiếm gặp với tỷ lệ chỉ khoảng 1/80.000 ca sinh. Theo quan niệm dân gian, đây là dấu hiệu của may mắn và phúc lành.

Cậu bé được gia đình gọi thân mật là bé Pi, được nhận xét thừa hưởng nhiều nét giống bố, đặc biệt là sống mũi cao. Ngọc Hân chia sẻ cô hướng đến phong cách nuôi con kỷ luật nhưng không gò bó, tạo môi trường thoải mái để bé lớn lên tự tin, linh hoạt – như cách cô ví von vui là một “em bé ngoại giao” trong tương lai.





Giáng sinh đầu tiên của cậu bé Picha bên gia đình

Bước sang năm 2026, Ngọc Hân tận hưởng cuộc sống của một bà mẹ bỉm sữa hiện đại: nhanh chóng lấy lại vóc dáng, từng bước trở lại công việc nhưng luôn đặt con trai là ưu tiên hàng đầu. Hành trình làm mẹ muộn không khiến cô chậm lại, mà dường như giúp cô sống chậm hơn, sâu sắc hơn và trân trọng từng khoảnh khắc bình dị bên gia đình.

Quả không hổ danh là con trai của hoa hậu, bé Pi sở hữu rất đường nét hài hòa trên khuôn mặt, cậu bé kháu khỉnh và cứng cáp và đặc biệt có mái tóc dày dặn hơn hẳn chúng bạn.

Hiện tại, quý tử nhà Ngọc Hân đã được 5 tháng tuổi nhưng nhìn đã rất ra dáng "nam nhi", cậu bé rất biết "nhặt nét" đẹp từ bố mẹ nên càng lớn nhìn càng ra dáng, chững chạc và đáng yêu.