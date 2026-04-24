Dù tâm lý có chút bất ổn trước giờ ra sân, nhưng bằng bản lĩnh nhà nghề được thừa hưởng từ bố mẹ, Kubi (Minh Cường) đã có màn trình diễn xuất thần để mang về những tấm HCV quý giá cho đoàn Việt Nam tại giải đấu quốc tế.

Mới đây, nữ hoàng dancesport Khánh Thi đã hào hứng chia sẻ về thành tích mới nhất của con trai tại giải đấu vô địch Đông Nam Á 2026. Dù đã có kinh nghiệm chinh chiến nhiều sàn đấu lớn nhỏ, nhưng lần này cậu cả nhà Phan Hiển vẫn khiến dân mạng vừa thương vừa buồn cười với tâm lý "nhát sân" của mình.

"Tôi run quá bà ơi" và màn "quay xe" cực khét

Theo tiết lộ của Khánh Thi, trước khi chính thức bước vào bài thi, Kubi đã không giấu nổi vẻ lo lắng và thú nhận với bạn diễn May (Linh San): "Tôi run quá bà ơi...". Thậm chí, những hình ảnh hậu trường cho thấy gương mặt cậu bé có phần căng thẳng, khác hẳn với vẻ lém lỉnh thường ngày.

Thế nhưng, đúng chất "con nhà tông không giống lông cũng giống cánh", ngay khi nhạc nổi lên và bước chân lên sàn diễn, mọi sự sợ hãi dường như tan biến. Kubi cùng bạn nhảy Linh San đã có những bước nhảy điêu luyện, kỹ thuật chắc chắn và thần thái cuốn hút, hoàn toàn chinh phục ban giám khảo. Kết quả chung cuộc, cặp đôi nhí đã xuất sắc giành được 2 Huy chương Vàng, một lần nữa khẳng định vị thế của thế hệ kế cận Dancesport Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

Kubi căng thẳng trước giờ thi đấu

Nhưng cậu nhóc vẫn cùng bạn nhảy Linh San giành 2 HCV Đông Nam Á

Hai tài năng nhí ôm nhau ăn mừng

Quý tử nhà Khánh Thi - Phan Hiển và đồng đội trên bục vinh danh khi giành 2 HCV cho Việt Nam

Kubi (Minh Cường) và May (Linh San) ăn mừng HCV

Spotlight thuộc về "nhà vô địch nhí"

Thực tế, sự lo lắng trước giờ thi đấu của Kubi chỉ là chút tâm lý đời thường của một đứa trẻ, bởi đẳng cấp của cậu bé và bạn nhảy Linh San đã được khẳng định ở tầm quốc tế từ lâu. Đây không phải lần đầu tiên cặp đôi này mang vinh quang về cho Tổ quốc.

Học trò của cặp đôi nghệ sĩ dancesport Phan Hiển - Khánh Thi, Kubi và Linh San, từng khiến giới chuyên môn và người hâm mộ ngỡ ngàng khi xuất sắc giành chức vô địch thế giới hạng thiếu nhi tại giải đấu danh giá Syllabus World Championship ở Ý vào năm 2023. Không dừng lại ở đó, sang năm 2024, hai bé tiếp tục bảo vệ thành công ngôi vương, xác lập kỷ lục 2 năm liên tiếp vô địch thế giới. Bề dày thành tích đáng nể này chính là minh chứng rõ ràng nhất cho tài năng thiên bẩm, sự nỗ lực tập luyện không ngừng nghỉ và bản lĩnh thi đấu kiên cường của những "ngôi sao nhỏ" nhà Khánh Thi - Phan Hiển.

Sau màn trình diễn bùng nổ, sự run rẩy ban đầu được thay thế bằng những nụ cười rạng rỡ và cái ôm chúc mừng đầy hồn nhiên giữa hai bạn nhỏ. Mẹ Khánh Thi hóm hỉnh đùa rằng: "Run cho vui thôi, chứ spotlight là của tụi con".

Thành tích này không chỉ là niềm tự hào của gia đình Khánh Thi - Phan Hiển mà còn nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt từ người hâm mộ. Nhiều người không khỏi trầm trồ trước sự chuyên nghiệp của Kubi, dù còn nhỏ tuổi nhưng đã biết cách kiểm soát cảm xúc và tỏa sáng đúng lúc. Việc liên tiếp mang vinh quang về cho tổ quốc tại các giải đấu khu vực cho thấy một tương lai đầy hứa hẹn của cậu bé trên con đường sự nghiệp mà bố mẹ đã dày công vun đắp.