Bữa tối càng đơn giản, da càng sáng mịn

Không cần những loại mỹ phẩm đắt đỏ hay liệu trình chăm sóc da phức tạp, bí quyết để làn da căng mướt, rạng rỡ vào mỗi sáng đôi khi lại nằm ngay ở… bữa tối. Ngày càng nhiều chuyên gia dinh dưỡng và bác sĩ da liễu đồng tình rằng: việc ăn nhẹ, thanh đạm vào buổi tối – đặc biệt là ưu tiên súp và salad thay cho đồ chiên rán, dầu mỡ – có thể giúp cải thiện làn da một cách rõ rệt chỉ sau vài tuần.

Ăn tối nhẹ – nhẹ bụng, nhẹ cả da

Sau một ngày dài, cơ thể cần được nghỉ ngơi và phục hồi, chứ không phải “vật lộn” để tiêu hóa một lượng lớn chất béo hay tinh bột khó hấp thụ. Ăn tối quá nặng khiến dạ dày làm việc quá sức, ảnh hưởng đến giấc ngủ, từ đó cản trở quá trình tái tạo da vào ban đêm. Khi cơ thể không được nghỉ ngơi đúng cách, da sẽ xỉn màu, dễ nổi mụn và thiếu sức sống. Ngược lại, một bữa tối nhẹ với súp rau củ, salad trộn hoặc đậu hũ hấp lại giúp cơ thể thư giãn, tiêu hóa dễ dàng, đồng thời thúc đẩy quá trình thải độc – điều kiện lý tưởng để làn da được “thở” và sáng mịn vào sáng hôm sau.

Súp và salad – combo thanh lọc cơ thể cực đỉnh

Không phải ngẫu nhiên mà phụ nữ Pháp và Hàn Quốc – hai quốc gia nổi tiếng với làn da đẹp – đều ưa chuộng những món ăn tối đơn giản như súp và salad. Một bát súp bí đỏ, cà rốt hoặc rau củ thập cẩm không chỉ ít calo mà còn chứa lượng lớn vitamin A, C, E – bộ ba “thần dược” giúp da sáng khỏe, đàn hồi. Trong khi đó, salad rau xanh, trộn cùng dầu olive hoặc giấm táo, cung cấp chất xơ và chất chống oxy hóa, giúp trung hòa gốc tự do, làm chậm quá trình lão hóa.

Một điểm cộng khác là những món này chứa nhiều nước, giúp duy trì độ ẩm tự nhiên cho da. Khi cơ thể đủ nước, các tế bào da được nuôi dưỡng tốt hơn, từ đó da căng mọng, sáng mịn và tươi tắn hơn hẳn.

Thói quen ăn đồ chiên rán, thịt đỏ hay tinh bột tinh chế vào buổi tối là “kẻ thù không đội trời chung” của làn da. Lượng dầu mỡ dư thừa khiến tuyến bã nhờn hoạt động mạnh, dễ gây tắc nghẽn lỗ chân lông, sinh mụn và làm da xỉn màu. Ngoài ra, thực phẩm chế biến sẵn, chứa nhiều muối và đường cũng khiến cơ thể tích nước, gương mặt sưng phù, thiếu thanh thoát vào sáng hôm sau. Bởi vậy, thay vì bữa tối với cơm chiên, mì xào hay gà rán, hãy chọn những món đơn giản, nhẹ bụng – không chỉ giúp ngủ ngon hơn mà còn khiến da “đẹp lên trong lúc ngủ”.

Một vài gợi ý bữa tối giúp da sáng mịn

- Súp bí đỏ + salad rau củ trộn dầu olive: Cung cấp vitamin A, E, giúp da mịn màng và đều màu.

- Súp miso + đậu hũ hấp gừng hành: Giàu protein thực vật, hỗ trợ cân bằng hormone, hạn chế mụn nội tiết.

- Súp gà hầm rau củ + salad quả bơ: Chứa collagen tự nhiên từ nước hầm xương và chất béo tốt từ bơ – combo cho làn da săn chắc, mượt mà.

Bí quyết cuối cùng nằm ở thời điểm ăn. Các chuyên gia khuyến nghị nên ăn tối trước 19h30 và giữ khoảng cách ít nhất 3 tiếng trước khi đi ngủ. Điều này giúp cơ thể có đủ thời gian tiêu hóa hoàn toàn, tránh tình trạng tích mỡ hay khó ngủ. Một giấc ngủ sâu sau bữa tối nhẹ không chỉ giúp da được tái tạo mà còn khiến sáng hôm sau bạn thức dậy với gương mặt tươi tắn, rạng rỡ như vừa được “spa” qua đêm.