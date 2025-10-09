Buộc tóc khi ngủ có thể giúp tóc mọc khỏe hơn! 5 mẹo này giúp mái tóc thêm bồng bềnh và óng mượt

Nhà tạo mẫu tóc người Mỹ Jonathan Van Ness, nổi tiếng nhờ vai trò cố vấn tóc và làm đẹp trong chương trình Queer Eye, đã sáng lập thương hiệu tóc JVN với công thức sạch, trung tính, bao trùm mọi đối tượng, từ đó thay đổi cả ngành chăm sóc tóc.

Anh chia sẻ: "Các sản phẩm của tôi đều dựa trên thành phần squalane – không chỉ có lợi cho mái tóc mà còn thân thiện với môi trường. Đây là thương hiệu tôn vinh tất cả mọi người và mọi loại tóc".

Jonathan Van Ness

Van Ness quyết tâm tạo ra một dòng sản phẩm không phụ thuộc silicon nhưng vẫn hiệu quả. Anh nhấn mạnh: "Nhiều hãng thêm silicon để tạo cảm giác tóc mềm mượt tức thì, nhưng thực ra nó che phủ bề mặt, khiến tóc lâu ngày bị bết, khô và khó hấp thụ dưỡng chất. Tôi thì chọn hemisqualane – một phân tử siêu nhẹ, có khả năng thẩm thấu vào lõi tóc, phục hồi từ bên trong mà không làm tóc xẹp".

Triết lý của JVN: sản phẩm không dành riêng cho "loại tóc" nào, mà cho "vấn đề tóc" – vì tóc, dù xoăn, thẳng hay gợn sóng, đều cần dưỡng ẩm. Ngoài công thức xanh – sạch, Van Ness còn chia sẻ 5 bí quyết giúp tóc khỏe mạnh hơn:

1. Luôn dùng sản phẩm bảo vệ trước khi tạo kiểu bằng nhiệt

Van Ness nói: "Nhiều khách hàng muốn tôi không dùng sản phẩm gì để tóc giữ nếp lâu hơn. Nhưng sự thật là khi bạn sấy, duỗi hoặc uốn nóng mà không có sản phẩm bảo vệ, tóc sẽ hỏng nhanh hơn, màu cũng phai sớm hơn. Hãy chọn loại xịt chống nhiệt không chứa silicon, tránh tích tụ trên tóc".

2. Tránh silicon

Silicon có hai dạng: bay hơi và không bay hơi. Cả hai đều không lý tưởng vì chúng bám lên thân tóc, tạo cảm giác bóng mượt nhất thời, nhưng sau đó tích tụ, làm tóc xẹp, khô và khó hấp thụ dưỡng chất.

3. Buộc tóc lỏng trước khi ngủ

Nếu bạn có mái tóc dài, khi ngủ, cơ thể bạn giống như "bàn ủi" nóng 37°C, đè lên tóc và gây ma sát, làm tóc gãy yếu. Van Ness khuyên: hãy buộc tóc lỏng lẻo bằng dây buộc lụa, như vậy tóc vừa bớt rối, vừa khỏe và ít xơ rối hơn.

4. Chăm sóc da đầu

Một da đầu khỏe mạnh là nền tảng của mái tóc đẹp. Nếu bạn thường đội mũ hoặc dùng tóc giả, hãy thử tinh chất dưỡng da đầu có chứa chiết xuất nghệ (giúp giảm sung huyết), hương thảo (tăng tuần hoàn máu) và bisabolol (làm dịu, phục hồi da đầu).

5. Đừng quên ủ tóc

Mỗi sợi tóc đều cần thêm dưỡng chất. Van Ness gợi ý: hãy dùng mặt nạ tóc (hair mask) 3–5 phút mỗi lần, bạn sẽ thấy hiệu quả rõ rệt: tóc mềm mượt, khỏe và bóng hơn.

Thông điệp cuối cùng: tóc chính là tóc – bất kể thẳng, xoăn hay gợn sóng, đều cần được nuôi dưỡng đúng cách. Sản phẩm tốt kết hợp thói quen đúng sẽ mang lại mái tóc chắc khỏe, dài lâu và thân thiện với cả hành tinh.



