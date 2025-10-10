Quần ống rộng đã lỗi thời, phụ nữ U40 đang rủ nhau diện kiểu váy này

Vì sao nên tạm gác lại quần ống rộng?

Hãy thử tự hỏi: đã bao lâu rồi bạn không nhìn thấy ai mặc quần ống rộng mà khiến mình “wow” trên phố? Quan sát nhiều năm qua, quần ống rộng cũng có vài vấn đề với phụ nữ trung niên:

+ Làm lùn người: ống quần rộng kéo mắt nhìn theo chiều ngang, đặc biệt với người nhỏ nhắn thì trông thấp hẳn đi.

+ Tạo cảm giác cồng kềnh: ống quá rộng có thể che khuyết điểm nhưng lại lộ rõ sự lỏng lẻo, phần bụng và chân thiếu gọn gàng.

+ Dễ đụng hàng: kiểu quần “phổ biến đầy đường” này đã mất đi sự mới mẻ, khiến người mặc giống như đang copy phong cách người khác.

Chân váy xẻ tà – món “vũ khí” mới của 40+

Ngược lại, mùa thu năm nay, từ street style của blogger Sanki đến những quý cô trong khu phố, tôi thấy xuất hiện nhiều chiếc chân váy bút chì xẻ tà.

Khác hẳn quần ống rộng:

+ Nó để lộ một phần đôi chân, tạo hiệu ứng cao và thon.

+ Nó không bó sát gây gượng gạo, phần xẻ tà mang đến sự thanh thoát.

Và điều đáng ngạc nhiên: kể cả phụ nữ ngoài 40 cũng có thể mặc ra nét quyến rũ vừa tinh tế, vừa gợi cảm.

3 lý do váy xẻ tà “được lòng” phụ nữ trung niên

+ Kéo dài chân rõ rệt: phần xẻ vừa vặn ở bắp đùi tạo cảm giác đôi chân dài hơn. Bạn tôi cao 1m58, mặc váy xẻ tà cạp cao với ankle boots, đồng nghiệp đều tưởng cô cao 1m65.

+ Tôn dáng mà không phô trương: form bút chì ôm vừa phải, nhẹ nhàng khắc họa đường cong, còn vạt xẻ giữ sự thanh lịch. Mẹ tôi từng ngại mặc ôm sợ “bị nói trẻ con”, nhưng khi thử chiếc váy này, bà cười bảo: “Thì ra eo mình vẫn ổn ghê!”

+ Dễ phối đồ: váy xẻ tà hợp mọi hoàn cảnh – đi làm phối áo len tròn cổ kiểu Pháp, đi hẹn hò thêm jacket thành quý cô sang trọng, đi nghỉ dưỡng diện với áo hai dây và mũ rơm thì lại thành phong cách biển.

Váy xẻ tà trả lại sự “rực rỡ” đã mất vì quần ống rộng

Quần ống rộng từng là “lá chắn an toàn”: che khuyết điểm, thoải mái. Nhưng mặc đẹp đâu chỉ là “an toàn” – mà còn cần chút bất ngờ, chút bùng nổ.

4 bí quyết mặc váy xẻ tà tinh tế

+ Tiết chế khoảng hở: váy đã xẻ, thì áo đừng quá trễ nải. Chỉ cần cổ tròn, V hoặc sơ mi nhẹ khoe cổ, vừa nữ tính vừa không sến.

+ Giữ eo gọn: luôn sơ vin hoặc thêm thắt lưng nhỏ để làm nổi bật tỷ lệ cơ thể.

+ Phối màu tối giản: quy tắc “không quá ba màu” giúp outfit thanh thoát. Kết hợp tông gần nhau (trắng – be) hoặc đậm nhạt đối lập (nâu đậm – kaki nhạt) là gợi ý an toàn.

+ Chọn giày tinh gọn: tránh sneaker to bản hay gót quá cao. Thay vào đó, loafer, Mary Jane gót thấp, mule nhọn vừa thoải mái vừa sang.