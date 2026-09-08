Bộ Y tế cảnh báo nguy cơ tay chân miệng gia tăng khi trẻ trở lại trường

Ca mắc tăng cao, trẻ dưới 5 tuổi là nhóm nguy cơ

Theo hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm, số ca tay chân miệng trong 8 tháng đầu năm 2026 tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2025. Trong 4 tuần gần đây, cả nước ghi nhận khoảng 3.000 ca mắc mỗi tuần. Một số địa phương có số ca tăng cao gồm TPHCM, Đồng Nai, Đồng Tháp, Tây Ninh, Lâm Đồng, Đà Nẵng và Hà Nội.

Bệnh tập trung chủ yếu ở trẻ dưới 5 tuổi, đặc biệt là trẻ đang theo học tại các nhà trẻ, trường mẫu giáo. Nhóm này chiếm 87,3% tổng số ca mắc ghi nhận. Bộ Y tế nhận định số ca bệnh có thể tiếp tục gia tăng trong thời gian tới; một số bệnh truyền nhiễm khác như sốt xuất huyết, COVID-19 cũng có nguy cơ diễn biến phức tạp.

Ảnh minh họa

Trước tình hình trên, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đã có văn bản gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND các tỉnh, thành phố, đề nghị tăng cường phòng, chống bệnh tay chân miệng và các bệnh truyền nhiễm khác tại cơ sở giáo dục.

Tăng cường vệ sinh, phát hiện sớm tại trường học

Bộ Y tế đề nghị các địa phương, ngành giáo dục đẩy mạnh tuyên truyền cho giáo viên, phụ huynh về cách nhận biết dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh, biện pháp phòng bệnh và xử trí khi trẻ có triệu chứng.

Đối với nhà trẻ, trường mẫu giáo, cần thực hiện thường xuyên nguyên tắc “3 sạch”, gồm ăn uống sạch, ở sạch và bàn tay sạch. Các cơ sở giáo dục phải bảo đảm môi trường sạch sẽ, lớp học thông thoáng, đủ ánh sáng; thường xuyên vệ sinh đồ chơi, bàn ghế, tay nắm cửa, sàn nhà và các bề mặt trẻ tiếp xúc.

Trẻ cần được ăn chín, uống nước sạch, không dùng chung đồ dùng cá nhân. Giáo viên, người chăm sóc và trẻ cần rửa tay bằng xà phòng, nhất là trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh hoặc thay tã.

Nhà trường cũng cần theo dõi sức khỏe hằng ngày, kịp thời phát hiện trẻ có biểu hiện sốt, loét miệng, phỏng nước ở tay, chân, đầu gối hoặc mông. Khi nghi ngờ trẻ mắc bệnh, cần thông báo cho gia đình, phối hợp với cơ quan y tế để được hướng dẫn xử lý phù hợp.

Chủ động phòng bệnh, tránh lây lan trong cộng đồng

Tay chân miệng là bệnh truyền nhiễm thường gặp ở trẻ nhỏ, có khả năng lây lan nhanh trong gia đình, cộng đồng và những nơi trẻ sinh hoạt tập thể. Bệnh lưu hành quanh năm, thường có xu hướng gia tăng vào tháng 9 và tháng 10, trùng với thời điểm trẻ bắt đầu năm học mới.

Để hạn chế nguy cơ lây nhiễm, phụ huynh cần chủ động thực hiện các biện pháp vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường và theo dõi sức khỏe của trẻ. Khi trẻ có dấu hiệu bất thường như sốt cao khó hạ, giật mình nhiều, run tay chân, quấy khóc hoặc li bì, nôn nhiều, thở bất thường hay diễn biến xấu, cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám kịp thời.

Việc phối hợp giữa gia đình, nhà trường và ngành y tế có ý nghĩa quan trọng trong phát hiện sớm, xử lý ca bệnh và ngăn chặn lây lan, góp phần bảo vệ sức khỏe trẻ em và cộng đồng trong năm học mới.