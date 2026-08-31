Bố ơi mình đi đâu thế? mùa 6 lên sóng: Lê Dương Bảo Lâm náo loạn chợ Hội An, các ông bố “toát mồ hôi” vì loạt thử thách đầu tiên

Tập 1 Bố ơi mình đi đâu thế? mùa 6 đưa bốn cặp bố con đến Hội An, mở đầu hành trình bằng cuộc đua xích lô, giải mật thư và những nhiệm vụ gắn với văn hóa địa phương. Ngay trong ngày đầu tiên, các ông bố đã liên tục rơi vào tình huống dở khóc dở cười, trong khi những người bạn nhỏ gây bất ngờ bởi sự chủ động và tình cảm dành cho bố.

Bốn cặp bố con bắt đầu hành trình khám phá Hội An

Các cặp bố con ngày đầu đến Hội An

Mùa 6 của Bố ơi mình đi đâu thế? mở màn tại Hội An – đô thị cổ từng là thương cảng sầm uất và đã được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới.

Tham gia hành trình lần này là bố Huy R và bé Đậu 6 tuổi; bố Phương Nam và bé Nguyên Ốc 5 tuổi; MC Thành Trung cùng cặp sinh đôi Goku – Daino 7 tuổi. Đồng hành với chương trình trong chặng đầu tiên còn có cặp bố con khách mời Lê Dương Bảo Lâm và bé Ku Phin.

Không có nhiều thời gian để làm quen, các gia đình lập tức bước vào thử thách đầu tiên: di chuyển bằng xích lô để tìm những địa điểm được hé lộ qua các mật thư. Cặp bố con hoàn thành nhiệm vụ sớm sẽ có lợi thế khi lựa chọn ngôi nhà cho mình.

Mỗi gia đình nhận được một gợi ý khác nhau. Bố con Phương Nam phải tìm đến nơi từng là điểm giao thương sầm uất; MC Thành Trung lần theo manh mối về “nơi lưu giữ thời gian”; còn Huy R nhận mật thư nhắc đến “bí mật tạo nên độ ngon trứ danh của cao lầu”.

Ngay ở màn khởi động, tính cách của từng ông bố và các con đã bắt đầu lộ diện.

Huy R gặp sự cố khi bị mắc kẹt trên chiếc xích lô, không thể tiếp tục đạp và phải xuống xe đẩy. Thấy bố loay hoay, bé Đậu không đứng chờ mà lập tức đề nghị:

“Để con xuống đẩy dùm bố.”

Sự chủ động của cậu bé khiến Huy R vừa bất ngờ vừa xúc động. Dù mới bắt đầu hành trình, Đậu đã cho thấy mình là một cậu bé tình cảm, luôn để ý và sẵn sàng chia sẻ khó khăn với bố.

Nếu Huy R “chật vật” vì chiếc xích lô thì Phương Nam lại tự tạo cho mình một thử thách khác. Giữa thời tiết nóng của miền Trung, ông bố vẫn diện nguyên cây vest nhung để đạp xe khiến Thành Trung không nhịn được mà trêu:

“Đời tôi chưa thấy bác đạp xích lô nào lịch sự mặc cả cây vest nhung.”

Bộ trang phục nhanh chóng trở thành điểm nhấn hài hước trong những phút đầu tiên của chương trình. Qua đó, Phương Nam cũng phần nào bộc lộ tính cách kỹ tính, yêu cái đẹp nhưng đồng thời rất chiều con.

Gia đình Thành Trung cũng mang đến một tình huống thú vị không kém. Khi nhìn thấy một cô gái mặc váy và đội nón đồng màu trên đường, nam MC buột miệng khen xinh. Ngay lập tức, Goku và Daino lên tiếng nhắc bố phải tập trung làm nhiệm vụ.

Sự “giám sát” chặt chẽ của hai cậu con trai khiến ông bố vốn nổi tiếng hoạt ngôn cũng phải dè chừng. Thành Trung dường như không chỉ đi cùng hai con mà còn có thêm hai “trợ lý” luôn theo sát mọi hành động.

Từ giếng Bá Lễ đến Chùa Cầu: Thử sức các bố, thử cả sự kiên nhẫn

Sau cuộc đua tìm địa điểm, các gia đình tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ gắn với lịch sử, văn hóa và đời sống của Hội An.

Bố con Huy R tìm đến giếng Bá Lễ và được giao nhiệm vụ múc nước. Công việc nghe qua tưởng đơn giản nhưng chẳng mấy chốc đã khiến ông bố “phờ người”. Huy R phải trực tiếp vận động, xoay xở và tìm cách phối hợp cùng con để hoàn thành yêu cầu của chương trình.

Bố con Phương Nam nhận nhiệm vụ liên quan đến truyền thuyết Chùa Cầu, còn gia đình Thành Trung tìm đến Bảo tàng Gốm sứ Mậu dịch để tìm kiếm một đồng xu cổ.

Nếu Huy R phải đổ mồ hôi vì múc nước giếng thì thử thách lớn nhất của Phương Nam lại là sự kiên nhẫn. Hai bố con được yêu cầu gấp hạc giấy. Dù các biên tập viên đã hỗ trợ và tặng hai con hạc hoàn chỉnh, Phương Nam vẫn không nhận.

Anh muốn chính hai bố con tự tay làm lại từ đầu, bởi theo ông bố này, ý nghĩa của nhiệm vụ không nằm ở một sản phẩm có sẵn mà ở việc bố và con cùng nhau hoàn thành nó.

Những thử thách tưởng chừng nhỏ bé vì thế lại trở thành bài kiểm tra đầu tiên về khả năng phối hợp, tính kiên nhẫn và sự chủ động của các gia đình.

Việc đưa các bố con đến giếng Bá Lễ, Chùa Cầu hay Bảo tàng Gốm sứ Mậu dịch cũng giúp trẻ tiếp xúc với lịch sử và văn hóa Hội An qua những trải nghiệm thực tế, thay vì chỉ nghe kể hoặc nhìn qua sách vở.

Cũng từ những nhiệm vụ này, nét riêng của từng gia đình dần hiện rõ: Đậu nhanh nhạy và tình cảm; Phương Nam kiên trì, kỹ tính; còn Thành Trung phải học cách phối hợp cùng lúc với hai cậu con trai có tính cách riêng biệt.

Lê Dương Bảo Lâm “náo loạn” chợ Hội An, Ku Phin âm thầm ghi điểm

Một trong những mảng màu nổi bật nhất của tập mở màn đến từ hai bố con Lê Dương Bảo Lâm và Ku Phin. Cả hai được giao nhiệm vụ đi chợ, nấu cơm để chào đón những gia đình còn lại.

Vừa xuất hiện tại chợ Hội An, Dương Lâm nhanh chóng biến nơi đây thành một “sân khấu” bằng cách giao tiếp đầy năng lượng quen thuộc. Từ chuyện mua hai quả cam giá 10.000 đồng rồi mặc cả xuống còn 5.000 đồng đến những màn đối đáp liên tục với người bán, nam diễn viên khiến khu chợ trở nên náo nhiệt hơn hẳn.

Trở về nhà, Dương Lâm lại hóa thành một ông bố chủ nhà nhiệt tình. Anh tự tay chuẩn bị bữa cơm, vừa nấu vừa không ngừng pha trò trong lúc chờ những cặp bố con còn lại trở về.

Phía sau những màn hoạt náo là sự háo hức của ông bố khi lần đầu cùng con chuẩn bị bữa ăn để đón những người bạn mới.

Trong khi bố gây chú ý bằng nguồn năng lượng gần như không bao giờ cạn, Ku Phin lại ghi điểm theo một cách nhẹ nhàng hơn. Cậu bé chủ động vắt nước cam, chia thành chín ly dành cho chín thành viên, sau đó còn giúp bố quét dọn nhà.

Những việc làm rất nhỏ nhưng tự nhiên cho thấy Ku Phin không chỉ biết san sẻ công việc với bố mà còn nhanh chóng quan tâm đến mọi người, dù đây mới là ngày đầu tiên cậu bé xa nhà và gặp những người bạn mới.

Sự đối lập giữa một ông bố lúc nào cũng sôi nổi và cậu con trai chủ động, chu đáo đã tạo nên màu sắc riêng cho cặp Lê Dương Bảo Lâm – Ku Phin.

Bữa cơm đầu tiên và những khoảnh khắc gắn kết không cần sắp đặt

Hoàn thành các nhiệm vụ, bốn gia đình cùng di chuyển đến làng rau Trà Quế – làng nghề trồng rau lâu đời nổi tiếng với điều kiện thổ nhưỡng đặc biệt, tạo nên những loại rau có hương vị đậm đà. Nơi đây cũng đã được công nhận là một trong những làng du lịch tốt nhất thế giới.

Tại Trà Quế, các cặp bố con nhận nhà và cùng nhau dùng bữa cơm đầu tiên.

Một trong những khoảnh khắc đáng yêu nhất xuất hiện khi Nguyên Ốc chưa kịp sang nhà ăn cùng mọi người. Thấy bạn vắng mặt, các bé còn lại đã chủ động mang cơm sang tận nhà.

Không có lời nhắc hay sự sắp đặt cầu kỳ, hành động tự nhiên của những đứa trẻ vừa mới gặp nhau đã mở ra mối gắn kết đầu tiên giữa các thành viên nhí.

Bữa ăn cũng cho thấy sự khác biệt thú vị trong cách mời cơm của các gia đình miền Bắc và miền Nam. Nếu những lời mời của các bố con miền Bắc có phần chỉn chu, đầy đủ thì các gia đình miền Nam lại tự nhiên, gần gũi và thoải mái hơn.

Trước màn mời cơm kéo dài, Dương Lâm hóm hỉnh nói:

“Hèn chi tôi ăn nửa bụng rồi mà vẫn còn nghe mời.”

Thành Trung sau đó giải thích rằng việc dạy con phải “nhìn trước nhìn sau”, biết nói lời cảm ơn và xin lỗi cũng là cách để trẻ học cách ứng xử khi bước ra ngoài cuộc sống.

Cùng ngồi quanh một mâm cơm nhưng mỗi gia đình lại có một cách thể hiện sự quan tâm khác nhau. Chính những khác biệt nhỏ trong nếp sống và cách ứng xử ấy đã giúp các bố con dần hiểu nhau hơn.

Tập đầu tiên khép lại bằng những tiếng cười, những màn xoay xở vụng về của các ông bố và sự quan tâm rất tự nhiên giữa những người bạn nhỏ. Đây cũng là bước khởi đầu cho hành trình các bố học cách hiểu con, các con làm quen với cuộc sống tự lập và những thành viên nhí dần biết chia sẻ, chăm sóc lẫn nhau.