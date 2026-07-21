Bộ ba "chủ tịch Gen Z" của Tây Ban Nha: Yamal ngông cuồng, Cubarsí điềm tĩnh và Gavi đậm chất trai hư

Đêm chung kết World Cup 2026 khép lại với chiến thắng 1-0 nghẹt thở của đội tuyển Tây Ban Nha trước Argentina. Nhưng tạm gác lại những phân tích chiến thuật hay các con số thống kê khô khan, hãy đến với chân dung đời thường của ba ngôi sao trẻ nhất ra sân trong trận đấu lịch sử: Lamine Yamal, Pau Cubarsí và Gavi.

Lamine Yamal: Chất ngông đường phố, niềm tự hào 304 và danh xưng "Playboy Gen Z"

Vừa bước sang tuổi 19 đúng một tuần trước trận chung kết World Cup 2026, Lamine Yamal đã là một trong những biểu tượng văn hóa đại chúng toàn cầu của giới trẻ. Sinh ra tại khu phố nghèo Rocafonda thuộc thành phố Mataró trong một gia đình nhập cư gốc Morocco và Xích Đạo Guinea, Yamal chưa bao giờ giấu giếm nguồn gốc của mình. Kiểu ăn mừng đan ngón tay thành con số 304 (ba số cuối mã bưu chính của Rocafonda) là tuyên ngôn kiêu hãnh của anh về nơi mình đã lớn lên.

Về phong cách thời trang, Yamal là tín đồ trung thành của văn hóa Hip-hop và Streetwear cao cấp. Sau khi ký hợp đồng tài trợ độc quyền kỷ lục với adidas, gu ăn mặc của ngôi sao 19 tuổi càng trở nên đậm chất xa xỉ. Anh ưa chuộng những chiếc áo hoodie oversized từ Louis Vuitton hay Rhude, quần jean ống rộng tụt sâu, tai nghe trùm đầu Beats mạ màu riêng và bộ niềng răng đính kim cương (grillz) cực kỳ phá cách.

Đời tư của Yamal sôi động đúng như tính cách của anh. Sau ồn ào tình cảm tuổi 17 với nữ TikToker Alex Padilla ngay sau kỳ Euro 2024, Yamal bước vào giai đoạn trưởng thành với hình ảnh của một tay chơi chính hiệu. Tên tuổi của anh liên tục gắn liền với các tin đồn hẹn hò cùng dàn người mẫu và hot girl nổi tiếng trên mạng xã hội khắp châu Âu.

Thái độ sống của Yamal được thể hiện rõ nhất qua câu nói thách thức dư luận từng gây sốt: "Nói đi, giờ thì mở miệng ra nói tiếp đi!". Sự tự tin đến mức ngông ngênh, phóng khoansg và không sợ hãi chính là thứ giúp Yamal tỏa sáng rực rỡ trước mọi áp lực.

Pau Cubarsí: "Thái tử" xưởng gỗ, triết lý Quiet Luxury và sự trưởng thành điềm tĩnh

Trái ngược hoàn toàn với vẻ bùng nổ của Yamal, Pau Cubarsí ở tuổi 19 mang đến hình ảnh của một quý ông trẻ tuổi lịch thiệp và vô cùng chín chắn. Cubarsí sinh ra tại Bescanó (Girona) trong một gia đình có truyền thống làm nghề mộc lâu đời với xưởng gỗ Carpintería Cubarsí. Sự chỉn chu và kỷ luật của những người thợ thủ công trong gia đình đã thấm sâu vào tính cách của anh từ nhỏ.

Tính kỷ luật của Cubarsí từng trở thành chủ đề truyền thông gây sốt khi anh vừa thi đấu tại các giải đấu đỉnh cao vừa hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp trung học (Bachillerato). Ở tuổi 19, Cubarsí đã hoàn thành xong chương trình học vấn phổ thông và duy trì một lối sống cực kỳ nề nếp, tránh xa các bữa tiệc tùng ồn ào của giới cầu thủ.

Về thời trang, Cubarsí theo đuổi triết lý "Quiet Luxury" (Sang trọng thầm lặng) và phong cách "Clean Boy". Anh hầu như không bao giờ mặc những bộ đồ in logo thương hiệu chói mắt. Tủ đồ của trung vệ này quanh quẩn với áo sơ mi may đo, áo polo đan len tối giản từ các thương hiệu như Polo Ralph Lauren hay Massimo Dutti, kết hợp cùng quần tây phẳng phiu với tông màu be, xanh navy và xám.

Trong chuyện tình cảm, Cubarsí hoàn toàn kín tiếng. Anh không xuất hiện trên các trang tin đồn, không tạo drama và giữ riêng tư tuyệt đối cho cuộc sống cá nhân, trở thành hình mẫu "con nhà người ta" chuẩn mực trong mắt công chúng.

Gavi: Lửa gắt xứ Andalusia, thói quen quái chiêu và giai thoại cùng Công chúa

Ở tuổi 21, Gavi là mảnh ghép mang trọn vẹn sự nồng nhiệt và gai góc của vùng đất Andalusia miền Nam Tây Ban Nha. Với gương mặt điển trai như tài tử điện ảnh kết hợp cùng ánh mắt bất cần, Gavi là một trong những cầu thủ sở hữu lượng fan nữ đông đảo nhất thế giới.

Phong cách thời trang của Gavi mang hơi hướng "Effortless Cool" (Mặc đẹp không cần cố) pha chút âm hưởng Bad Boy. Anh chuộng áo khoác da, áo thun đơn sắc và quần jean rách phủ bụi từ Dsquared2 hay Nike.

Một chi tiết kỳ lạ tạo nên thương hiệu cá nhân của Gavi chính là thói quen... không bao giờ buộc dây giày. Từ các sự kiện đời thường cho đến khi bước ra thảm cỏ thi đấu, dây giày của anh luôn trong trạng thái xỏ hờ hạc. Gavi từng thản nhiên chia sẻ rằng từ nhỏ anh đã quá nôn nóng được lao ra sân chơi bóng đến mức không bao giờ đủ kiên nhẫn để ngồi xuống buộc dây giày, và thói quen đó theo anh cho đến tận bây giờ.

Về đời tư, Gavi từng là tâm điểm của một trong những giai thoại lãng mạn nhất truyền thông châu Âu. Báo chí Tây Ban Nha từng tốn nhiều công sức khai thác tin đồn Công chúa Leonor (người thừa kế ngai vàng Tây Ban Nha) dành sự cảm mến đặc biệt cho anh, thậm chí từng cất giữ hình ảnh của nam cầu thủ trong cặp sách thời đi học. Dù chưa từng lên tiếng xác nhận, sự kết hợp giữa chàng cầu thủ gai góc và nàng công chúa hoàng gia vẫn là câu chuyện truyền cảm hứng lãng mạn cho người hâm mộ.

Lamine Yamal, Pau Cubarsí và Gavi là ba gương mặt, ba cá tính hoàn toàn riêng biệt: Một Yamal rực rỡ, thời thượng và ngạo nghễ; một Cubarsí sâu lắng, điềm tĩnh và chuẩn mực; cùng một Gavi nhiệt huyết, lãng mạn và đầy bản năng.

Chính sự đa dạng trong tính cách và phong cách sống của bộ ba Gen Z này đã tạo nên một hình ảnh đội tuyển Tây Ban Nha trẻ trung, hiện đại và tràn đầy sức hút cả ở bên trong lẫn bên ngoài sân cỏ.