World Cup 2026 đã chính thức khép lại với chủ nhân chức vô địch xứng đáng dành cho đội tuyển Tây Ban Nha sau hành trình thi đấu đầy thuyết phục. Bên cạnh những màn so tài đỉnh cao trên sân cỏ, lễ bế mạc và các hoạt động bên lề cũng thu hút sự quan tâm không kém khi quy tụ hàng loạt gương mặt đình đám.

Đặc biệt, Jung Ho Yeon cũng là cái tên gây tò mò khi cùng tay vợt số một thế giới Carlos Alcaraz đảm nhận nghi thức mang chiếc cúp vô địch ra sân trước khi trận chung kết diễn ra. Với cương vị đại sứ của Louis Vuitton, nữ diễn viên đã đảm nhận vai trò đưa chiếc rương Trophy Trunk đựng cúp vàng World Cup do nhà mốt Pháp chế tác ra khu vực trung tâm sân. Đây là một trong những khoảnh khắc mang tính biểu tượng của mỗi mùa giải bóng đá lớn nhất hành tinh và luôn nhận được sự theo dõi của hàng triệu khán giả trên toàn thế giới. Cô cũng là nữ diễn viên Hàn Quốc đầu tiên tham gia một nghi thức chính thức tại chung kết World Cup. Đáng chú ý, khoảnh khắc này còn được V (BTS) chia sẻ trên Instagram cá nhân, khiến người hâm mộ vô cùng thích thú.

Jung Hoyeon thu hút sự chú ý của truyền thông khi xuất hiện trong khoảnh khắc lịch sử.

V cũng ghi lại khoảnh khắc này cho người bạn thân thiết.

Jung Ho Yeon ghi điểm với hình ảnh trẻ trung nhưng vẫn đầy cá tính. Nữ diễn viên lựa chọn chiếc váy halter mini tông hồng nổi bật với họa tiết dệt nổi độc đáo, phần cut-out trước ngực tạo điểm nhấn vừa đủ mà không quá phô trương. Thiết kế ôm nhẹ giúp tôn lên vóc dáng mảnh mai đặc trưng cùng đôi chân dài chuẩn người mẫu của cô. Thay vì kết hợp cùng giày cao gót, Ho Yeon lại tạo bất ngờ khi đi đôi sneaker màu nâu cam, mang đến tổng thể năng động và đúng tinh thần thể thao của sự kiện. Cô gần như không sử dụng phụ kiện cầu kỳ, chỉ để mái tóc ép thẳng, rẽ ngôi giữa gọn gàng, kết hợp layout makeup tự nhiên, hoàn thiện vẻ đẹp phóng khoáng, nhẹ nhàng và thanh lịch.

Jung Ho Yeon khoe vóc dáng mảnh mai cùng vẻ ngoài rạng rỡ tại Chung kết World Cup 2026.

Jung Ho Yeon sinh năm 1994 và là một trong những gương mặt hiếm hoi thành công ở cả hai lĩnh vực thời trang lẫn diễn xuất. Cô bắt đầu sự nghiệp với vai trò người mẫu, gây chú ý khi giành ngôi á quân Korea’s Next Top Model mùa 4 trước khi chuyển đến New York phát triển sự nghiệp quốc tế. Sở hữu chiều cao 1m76, gương mặt góc cạnh chuẩn Á Đông cùng thần thái lạnh cuốn hút, Ho Yeon nhanh chóng lọt vào "mắt xanh" và được trình diễn cho hàng loạt nhà mốt danh tiếng như Chanel, Fendi, Miu Miu, Jacquemus, Hermès...

Vẻ đẹp góc cạnh đầy cuốn hút của Ho Yeon.

Ngôi sao sinh năm 1994 sải bước trên nhiều sàn diễn của các nhà mốt hàng đầu từ khi còn là model.

Bước ngoặt lớn đến vào năm 2021 khi cô đảm nhận vai Kang Sae Byeok trong Squid Game , tác phẩm đưa tên tuổi nữ diễn viên phủ sóng toàn cầu, lượng người theo dõi tăng gấp 7 lần. Màn thể hiện ấn tượng giúp Ho Yeon giành giải Nữ diễn viên xuất sắc của Nghiệp đoàn Diễn viên Màn ảnh Mỹ (SAG Awards), đồng thời nhận đề cử Emmy, khẳng định vị thế là một trong những ngôi sao Hàn Quốc có sức ảnh hưởng mạnh mẽ trên cả màn ảnh lẫn làng mốt quốc tế.

Vai diễn trong Squid Game giúp Jung Ho Yeon trở thành ngôi sao quốc tế.

Thành công vang dội của Squid Game cũng giúp Jung Ho Yeon trở thành Đại sứ Toàn cầu của Louis Vuitton. Nicolas Ghesquière - Giám đốc Nghệ thuật mảng thời trang nữ của Louis Vuitton tiết lộ Jung Ho Yeon là một trong những gương mặt khiến ông ấn tượng ngay từ lần đầu gặp gỡ. Kể từ đó đến nay, nữ diễn viên thường xuyên góp mặt tại các show diễn, tham gia catwalk, đồng thời xuất hiện trong nhiều chiến dịch quảng bá và sự kiện quốc tế của thương hiệu. Mối quan hệ hợp tác kéo dài gần 5 năm cho thấy vị thế vững chắc của Jung Ho Yeon trong "gia đình" Louis Vuitton, giúp cô trở thành một trong những gương mặt châu Á có sức ảnh hưởng nổi bật nhất của nhà mốt nước Pháp.

Jung Ho Yeon có mối quan hệ bền chặt gần 5 năm với Louis Vuitton.

Jung Ho Yeon từng được xếp hạng trong Top 50 người mẫu hàng đầu thế giới, được xem như "quốc bảo" của làng thời trang Hàn Quốc. Nhờ nhiều năm hoạt động tại các kinh đô thời trang như New York, Paris hay Milan, nữ diễn viên tích lũy kinh nghiệm làm việc với hàng loạt thương hiệu xa xỉ và những ê-kíp sáng tạo hàng đầu. Khả năng biến hóa linh hoạt với nhiều phong cách khác nhau cùng cá tính thời trang khác biệt đã giúp cô trở thành gương mặt được các thương hiệu, nhiếp ảnh gia, stylist danh tiếng săn đón, liên tục xuất hiện trên trang bìa của các tạp chí thời trang danh giá. Hiện tại, dù được biết đến nhiều hơn với vai trò diễn viên nhưng vị thế thời trang của Ho Yeon vẫn chưa bao giờ thay đổi.

Jung Ho Yeon được xem là "quốc bảo" của làng thời trang Hàn Quốc.

Jung Hoyeon cũng được biết đến với mối quan hệ rộng, từ Jennie, Rosé, V, G-Dragon... Ngoài ra, nhờ nhiều năm hoạt động trong làng mốt quốc tế, Ho Yeon còn có cơ hội kết thân với nhiều gương mặt nổi tiếng như Gigi Hadid, Bella Hadid hay Kaia Gerber. Trái ngược hình ảnh lạnh lùng trên sàn diễn, phong cách đời thường của ngôi sao Hàn Quốc thiên hướng tối giản, hiện đại nhưng vẫn có gout. Dù diện trang phục casual hay hàng hiệu, Jung Ho Yeon vẫn giữ được chất thời trang rất riêng nhờ vóc dáng chuẩn mẫu và thần thái cuốn hút

Jung Ho Yeon và Jennie là cặp bạn thân đình đám Kbiz.

Style đời thường chất và có gout của Ho Yeon.

Ảnh: Instagram.