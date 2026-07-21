Ảnh: AP

Nữ ca sĩ sinh năm 1977 cuốn hút hàng triệu khán giả với nhan sắc không tuổi, phong cách trình diễn sôi động đặc trưng. Shakira còn thực sự tỏa sáng nhờ những hiệu ứng đặc biệt từ bộ váy đính hơn 200.000 viên pha lê Swarovski. Đây là thiết kế độc quyền đến từ thương hiệu Roberto Cavalli, mất tới hơn 2 tuần để hoàn thiện.

Được thiết kế để lấp lánh dưới ánh đèn sân vận động và chuyển động uyển chuyển theo vũ đạo lắc hông đặc trưng của Shakira, bộ trang phục kết hợp áo liền thân đính pha lê với chân váy tua rua ấn tượng với gam màu nổi bật được lấy cảm hứng từ ánh hoàng hôn điểm xuyết sắc hồng. Không chỉ tôn vinh vóc dáng đáng ngưỡng mộ của Shakira ở tuổi gần 50, bộ váy còn mang đến chất khỏe khoắn, phóng khoáng, cuồng nhiệt vốn gắn liền với nữ ca sĩ.

Shakira biểu diễn tại Halftime Show chung kết FIFA World Cup 2026™ (Ảnh: AP)

Bên cạnh Shakira, thời trang của các nghệ sĩ trình diễn tại sự kiện nghệ thuật Halftime Show của chung kết FIFA World Cup 2026™ cũng nhận được nhiều sự chú ý. Nữ hoàng nhạc pop Madonna có sự kết hợp trang phục táo bạo, độc đáo với tông màu hồng tím.

Madonna (Ảnh: AP)

Dù chỉ xuất hiện hơn 1 phút 40 giây nhưng BTS cho thấy đẳng cấp trong việc xây dựng hình ảnh. Nhóm nhạc K-Pop này xuất hiện với nhiều biến thể của bộ trang phục bóng đá màu đỏ, trắng và đen, với các chi tiết khác nhau tùy thuộc vào từng thành viên: áo đấu, áo khoác khởi động và áo khoác bomber được trang trí bằng huy hiệu, ngôi sao, hình quả bóng đá... được phối với nhiều kiểu dáng quần từ cargo trắng đến quần ống loe in họa tiết đỏ và quần tây đen rộng...

BTS (Ảnh: AP)

Justin Bieber lại mang đến phong cách hoàn toàn khác biệt với áo polo được thiết kế riêng, quần short. Cách phối với tất rộng của nam ca sĩ được dự đoán sẽ tạo nên trào lưu mới.